2022年北京冬奥会雪车综述 - 顶级故事、瞬间、纪录

2022年北京冬奥会雪车比赛高光亮相，戏剧性场面、感人瞬间、破纪录表现层出不穷。

凯莉·亨弗里斯成为冬奥历史上第一位女子单人雪车冠军，她的美国队友埃拉娜·梅耶尔斯·泰勒成为冬奥会历史上获得奖牌最多的女子雪车运动员，本届冬奥会上她收获了个人第四枚和第五枚奖牌。

德国名将劳拉·诺尔特经历女子单人雪车的失意后是否还有心去争夺女子双人雪车冠军？

男子赛事中，德国选手弗朗西斯科·弗里德里希赢得了双人雪车和四人雪车奥运冠军，捍卫了他在此项目中领头羊的地位。

下面，我们回顾这些令人印象深刻的壮举，聆听运动员们的精彩语录。

三大时刻

1- 凯莉·汉弗莱斯赢得首个女子单人雪车冠军

女子单人雪车首次亮相2022年北京冬奥会，为这项运动提供更多比赛形式，对运动员驾驶技术的考验也更加严格。

凯莉·汉弗莱斯上演了一场大师级的精彩表现，为其激动人心的奥运周期画上了圆满的句号。

2019年，她从加拿大转而代表美国参赛。在那之前她与加拿大一起赢得了两次奥运冠军。在身份状态处于审理状态过程中，她相当紧张和焦虑，因为她甚至不知道自己是否有资格参加比赛。

但是，当她在冬奥会前两个月拿到护照后，她首次亮相赛场就展示出了最精彩的表演，再夺奥运冠军。

女子单人雪车项目的出现还让女子雪车运动员有史以来第一次有机会在一届奥运会上同时赢得两枚奖牌。汉弗莱斯的队友埃拉娜·迈耶斯·泰勒同样值得一提。这位经验丰富的舵手在单人雪车项目中获得银牌，在双人雪车项目中获得铜牌，从而结束了自己精彩的冬奥之旅。五次参加冬奥会斩获五枚奖牌，惊人！

2 - 劳拉·诺尔特重现辉煌

国家雪车雪橇中心，最激动人心的时刻可能是劳拉·诺尔特和黛博拉·莱维获得女子双人雪车冠军。

2016年利勒哈默尔冬青奥会单人雪车赛事冠军，本期待在该项目冬奥首秀斩获奖牌，但是最终只获得第四让她泪洒赛场。

几天后，她展现出冠军精神并重新振作起来，与莱维一起赢得了她的第一枚奥运金牌。如此经历堪称奥运会最伟大的逆转之一。

劳拉·诺尔特和德博拉·莱维庆祝她们赢得2022年北京冬奥会女子双人雪车金牌 照片出自： Getty Images

3 - 弗朗西斯科·弗里德里希再次斩获两金

如今的弗朗西斯科·弗里德里希在男子雪车项目上似乎是不可战胜的。

在2018年平昌冬奥会上获得双人雪车和四人雪车项目金牌四年后，他重现这一壮举。

可怕的是，这位年仅31岁德国传奇人物很可能会在2026年米兰科尔蒂纳冬奥会上尝试双冠帽子戏法。

精彩语录

一切都不一样了，我还在哺乳期，之后我的吸奶。我把这枚奖章献给我的母亲和儿子。我妈妈给我指明了道路，告诉我什么是坚强的女人，我儿子每天向我展示他起床后是如何克服障碍，战胜困难的。

埃拉娜·迈耶斯·泰勒谈她在2020年产子后重返这项运动的巅峰的经历。最终她在2022年北京冬奥会上赢得银牌和铜牌。

我记得早在2002年第一个获得雪车冠军的女运动员是吉尔·巴肯和沃内塔·弗劳尔斯，所以我期待将来年轻的女孩们会说“我记得凯莉”，然后她们也会加入这项运动并且她们有两次机会赢得奖牌。希望未来她们有更多的机会赢得更多奖牌，比如女子四人雪车奖牌。我认为这非常酷，我会继续为此奋斗。

美国选手凯莉·汉弗莱斯回顾斩获冬奥第三金经历以及对于女子雪车未来的期待

我们很幸运，因为我们的工作是一件非常有趣的事情，生活中几乎没有比这更好的事情了。你一生中可能有10年、15年、20年的时间可以致力于一项运动，然后你将不得不放弃它，去做一些不需要花费太多力气的事情，在那之后其他人将会超过你。

弗朗西斯科·弗里德里希，毫无疑问，他是有史以来最具统治力的冬季项目奥运选手。本届冬奥会上他完成的双冠卫冕。

2022年北京冬奥会雪车奖牌榜

女子单人雪车

金牌：凯莉·汉弗莱斯（美国）

银牌：埃拉娜·迈耶斯·泰勒（美国）

铜牌：克里斯蒂娜·德布鲁因（加拿大）

女子双人雪车

金牌：劳拉·诺尔特（德国）

银牌：玛丽亚马·雅曼卡（德国）

铜牌：埃拉娜·迈耶斯·泰勒（加拿大）

男子双人雪车

金牌：弗良西斯科·弗里德里希（德国）

银牌：约翰内斯·洛赫纳（德国）

铜牌：克里斯托夫·哈费尔（德国）

男子四人雪车

金牌：弗良西斯科·弗里德里希, 索尔斯坦·玛吉斯，卡迪·鲍尔，亚历山大·舒勒（德国）

银牌：约翰内斯·洛克纳，弗洛里安·鲍尔，克里斯托弗·韦伯，克里斯蒂安·拉斯普（德国）

铜牌：贾斯汀·克里普斯，瑞安·萨默，卡梅伦·斯通斯，本杰明·科克韦尔（加拿大）