2022年北京冬奥会高山滑雪综述 - 顶级故事、瞬间、纪录

2022年北京冬奥会高山滑雪比赛包括11个竞赛项目，瑞士选手表现亮眼，近半数金牌被他们摘得。

比特·费乌兹巩固了自己“滑降之王”的称号，速度项目名将科琳·苏特、拉拉·古特-贝赫拉米也都加冕了冬奥会桂冠。世界杯领头羊马尔科·奥德马特经历初期状态低迷后逐渐找回了自己最佳的状态，在恶劣的天气条件下依然在大回转项目上发挥出则，最终摘得金牌。米歇尔·吉辛成功卫冕了平昌冬奥会的全能金牌。

瑞士队共斩获9枚奖牌，是自2006年都灵冬奥会奥地利摘得12枚奖牌以来，单届冬奥会摘得高山滑雪奖牌最多的代表队。

奥地利摘得7枚奖牌位居瑞士之后，其中包括2枚金牌：马蒂亚斯·梅耶尔摘得生涯冬奥第三金，约翰内斯·斯特罗尔兹延续了家族传统，复制了父亲休伯特的成功，摘得全能冠军。

虽然冬奥会赛场不乏爆冷夺冠的情景，但是对于佩特拉·弗尔霍娃和萨拉·埃克托不属于此类。整个赛季世界杯领跑的斯洛伐克人和瑞典人分别斩获女子回转和大回转冠军。

男子回转项目堪称最难预测的项目，因为本赛季世界杯分站赛上，该项目共产生了6位冠军。最终克莱门特·诺伊尔完成救赎。身为该项目顶尖名将的法国人本赛季世界杯只夺一冠有些意外，但是在最重要的赛场上，他抓住了机会。

三大瞬间

1 - 约翰内斯·斯特罗尔兹的美妙故事

29岁的奥地利人今年1月才刚刚夺得生涯第一个世界杯冠军，也是在上个月才刚刚锁定了2022年北京冬奥会参赛席位。在北京冬奥会上，他完成一项壮举——在父亲休伯特于1988年卡尔加里冬奥会斩获全能冠军34年后，自己也夺得了同一个项目的奥运冠军。他们也成为首对夺得同一项目冬奥冠军的父子。

斯特罗尔兹赛后表示：“这对我来说意义太大了，因为去年夏天我没有跟队训练，最终重返国家队，再次获得国家的支持，感觉太棒了。”

“再加上我父亲的成绩，这个冠军对我来说太重要了。”

除全能赛之外，奥地利人还在回转和混合团体项目上收获1银1金。

约翰内斯·斯特罗尔兹斩获男子全能金牌 照片出自： Getty Images

2 - 约翰·克莱雷的名字载入史册

41岁30天的法国人在北京冬奥会斩获男子滑降冠军，成为冬奥历史上年龄最大的冠军。

这枚金牌也是克莱雷的第一枚冬奥会奖牌，他凭借这枚奖牌超越了美国的伯德·米勒，成为年龄最大的冬奥会冠军。后者此前的纪录是36岁零127天，当时他在2014年索契冬奥会夺得超级大回转冠军。

克莱雷在接受采访时表示：“我这人有点特别，好多东西都来的比较晚：比如我走路比较晚，换牙比较晚，结婚比较晚。可能因此职业生涯取得成功也比较晚吧。”

约翰内斯·克莱雷庆祝赢得滑降金牌 照片出自： 2022 Getty Images

3 - 米凯拉·席弗琳无缘奖牌

2022年北京冬奥会之前，席弗琳被视为有望挑战茱莉娅·曼库索的高山滑雪女子运动员冬奥奖牌数纪录。

最终，身为世锦赛6金得主的席弗琳空手而归。比赛过程中她在自己擅长的三个项目中（大回转、回转、全能赛回转）全部未能完赛。

接受我们的采访时，席弗琳表示：“你能感受到对我有多煎熬，因为每次出现问题我都要找到原因的，但是这一次，就是毫无缘由。”

她最好的单项结果是超级大回转第9名，混合团体平行回转项目上，美国队位居第四，无缘奖牌。

26岁的她继续说道：“比赛不可能总是一帆风顺，这次失败了也并非世界末日。”

精彩语录

“为什么我要坚持回来？这种伤害挺大的。我坚持回来是因为今天前9个弯我感觉非常好，所以我想坚持，我是个很固执的人。”

米凯拉·席弗琳谈北京冬奥会上的未完赛经历

“这是人生给我的最大挑战，但是我不会放弃。我为自己感到自豪。”

索菲亚·戈吉亚谈伤愈归来在北京冬奥会上夺得银牌。

索菲亚·戈吉亚 照片出自： 2022 Getty Images

2022年北京冬奥会高山滑雪奖牌榜

女子滑降

金牌：科琳娜 ·祖特尔（瑞士）

银牌：索菲娅·戈贾（意大利）

铜牌：纳迪娅·德拉戈（意大利）

男子滑降

金牌：贝亚特·费乌兹 （瑞士）

银牌：约翰·克拉雷 （法国）

铜牌：马蒂亚斯·迈尔（奥地利）

女子超级大回转

金牌：拉拉·古特-贝赫拉米（瑞士）

银牌：米丽娅姆·普赫纳（奥地利）

铜牌：米歇尔·吉辛（瑞士）

男子超级大回转

金牌：蒂亚斯·迈尔（奥地利）

银牌：瑞安·科克伦—西格尔 (USA)

铜牌：亚历山大·奥莫特·基尔德（挪威）

女子大回转

金牌：莎拉·赫克托（瑞典）

银牌：费代丽卡·布里尼奥内（意大利）

铜牌：拉拉·古特-贝赫拉米（瑞士）

男子大回转

金牌：马尔科·奥德马特（瑞士）

银牌：扎恩·克拉涅茨（斯洛伐克）

铜牌：马蒂厄·费弗尔（法国）

女子回转

金牌：彼得拉·弗尔霍娃（斯洛文尼亚）

银牌：卡塔琳娜·林斯伯格（奥地利）

铜牌：温迪·霍尔德纳（瑞士）

男子回转

金牌：克莱芒·诺埃尔（法国）

银牌：约翰内斯·施特罗尔茨 （奥地利）

铜牌：塞巴斯蒂安·福斯—索莱沃格（挪威）

女子全能

金牌：米歇尔·吉辛（瑞士）

银牌：温迪·霍尔德纳（瑞士）

铜牌：费代丽卡·布里尼奥内（意大利）

男子全能

金牌：约翰内斯·施特罗尔茨（奥地利）

银牌：亚历山大·奥莫特·基尔德（挪威）

铜牌：詹姆斯·克劳福德（加拿大）

混合团体

金牌：奥地利

银牌：德国

铜牌：挪威