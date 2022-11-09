桃田贤斗：状态低迷正在侵蚀我的内心

2022年BWF世界巡回赛年终总决赛将在中国广州举行，但是曾经的羽坛男单世界排名第一的巨星、日本名将桃田贤斗大概率将会缺席。

两个月前，桃田贤斗在家门口、在主场观众的眼前表现低迷。在2022年世界羽联东京世锦赛上第二轮就早早出局。几天之后的日本公开赛上，他又在大阪遭遇了一轮游。

作为曾经统治男单赛场的名将，桃田贤斗在镜头前保持着坚强，但是在后台，眼泪已经止不住的流了下来。失望、沮丧、懊恼、困惑，桃田心中不是滋味。

日本公开赛后，桃田没有参加任何比赛。随着赛季进入尾声后，他的世界排名大幅下滑，来到第9位，巡回赛排名则跌到第31位，距离能够获得总决赛参赛资格的前八相去甚远。

本赛季对于桃田贤斗来说无疑是灾难性的，虽然他年初世界排名还在世界第一（连续位居世界第一超三年），但是那都是因为此前领先优势太大，让他有足够的资本去“吃老本”。

2022年，桃田贤斗遭遇了5次一轮游，4次第二轮出局。马来西亚公开赛上，他闯进了决赛，但是最终输给了如日中天的老对手——安赛龙。后者在世界排名上也取代了桃田位居世界第一，在每项参加的赛事中，都是夺冠热门。

作为一个曾经在2019年豪取11冠的巨星，桃田战绩上的断崖式下跌令人不解，观众甚至开始对于这位曾经的王者给予同情。

确实，2020年1月在吉隆坡高速路上遭遇严重车祸死里逃生后的桃田贤斗已经无法和之前的自己同日而语。

那场车祸之后，28岁的桃田贤斗在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上甚至未能从小组赛突围。他最后一次登上赛事最高领奖台还是2021年11月的印尼大师赛冠军。

桃田贤斗在近期接受olympics.com专访时和我们分享了自己今年的心路历程，虽然成绩不佳，但是他没有打算改变自己防守型的打法。另外，他也在接受运动心理医生的辅导。

对于重返羽坛巅峰，他依旧还有信念，尽管这意味着需要他付出巨大的努力，同时也要保证强大的心理承受力。

采访中，桃田表示：“无法赢球这件事确实不好玩，尤其是当你看到这些表现之后。（低迷战绩）正在侵蚀我的内心。但是所幸还有那么多人支持我，让我感觉自己不能当逃兵。”

“我没有取得自己想要的成绩，这点确实给我造成很大困扰。但是我需要更多的去相信自己，保持信心。如果在比赛中我能放松些，可能比赛就能打的更轻松一些。但是，现在我一上场，整个人就特别紧。这是我接下来无论如何都要去改变的东西。”