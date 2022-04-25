2022年羽毛球亚锦赛：前瞻、赛程及看点

亚洲顶尖羽毛球运动员将在菲律宾首都马尼拉聚首参加与4月26日至5月1日举行的2022年亚洲羽毛球锦标赛的争夺。

中国羽毛球队是羽毛球单项世锦赛历史上最成功的国家，至今为止斩获62金61银79铜，合计202枚奖牌排在历史奖牌榜第一位。韩国（76枚奖牌，25金）、印尼（102枚奖牌，21金）、日本（39枚奖牌，7金）、马来西亚（31枚奖牌7金）分列2-5位。

本届赛事上，中国混双组合王懿律/黄东萍以及日本男单名将桃田贤斗将向三连冠发起冲击。

2020年东京奥运会女双亚军陈清晨/贾一凡、2021年世锦赛女单冠军山口茜（日本）、东京奥运会女单季军辛杜（印度）、男单季军安东尼·金廷（印尼）、男双季军谢定峰/苏伟译也将在本届赛事上亮相。

2020年东京奥运会混双亚军、两届世锦赛混双冠军（2018、2019）组合郑思维/黄雅琼将在本届亚锦赛上再次“合体”。

通过本文了解关于这届亚洲最高规格羽毛球赛事，您需要了解的信息，包括赛程、看点以及值得关注的明星。

桃田贤斗能否实现亚锦赛三连冠？ 照片出自： 2021 Getty Images

看点：桃田贤斗、黄鸭组合目标三连冠

本届赛事五个单项比赛各有吸引人的看点所在。

桃田贤斗是男单头号种子，但是他的状态如何还是一个问号。从他此前参加的几项赛事表现来看，他的稳定性欠佳，甚至还有在德国公开赛被队友西本拳太首轮淘汰的经历。

如果想要完成亚锦赛男单冠军“帽子戏法”，27岁的桃田需要找到充分调动自己，找回自己的最佳状态才行。

因为除他之外，还有很多高手觊觎着亚洲王者的宝座，其中就包括赛会2号种子，2020年年东京奥运会铜牌得主金廷以及今年初成为独立球员的马来西亚名将李梓嘉。

印度新星拉克什亚·森以及新科世锦赛冠军洛建佑（新加坡）也有冲击领奖台的实力。

女单的争夺将会非常激烈，世锦赛冠军山口茜和韩国选手安洗莹的赛场交锋还有望继续。

两位选手分列本届亚锦赛女单1号和2号种子，过去的一年当中二人已经有过多次赛场直接对话，包括今年全英公开赛决赛，当时山口茜轻取韩国小将夺冠。

目前二人之间的交锋纪录是山口茜占优，7胜4负。本届赛事上，2019年武汉亚锦赛夺冠的日本名将目标锁定卫冕。

2017年世锦赛冠军奥园希望以及两届奥运会奖牌得主辛杜同样具备夺牌实力。

中国选手方面，本次赛事中国队派出了何冰娇、王祉怡、韩悦、张艺曼参赛。东京奥运会完成个人首秀的何冰娇最终位列第四，进入今年以来，何冰娇已经在德国公开赛和韩国大师赛上夺得冠军。她能否将在奥运冠军陈雨菲缺席的情况下扛起中国女单大旗值得期待。

男双方面，印尼组合默罕默德·阿赫桑/亨德拉·塞蒂亚万位列头号种子，领先于日本的世锦赛冠军组合保木卓朗/小林优吾。

印度希望之星组合萨维克赛拉吉·兰基雷迪/奇拉格·谢提新赛季在印度公开赛上击败阿赫桑/塞蒂亚万组合，取得开门红。马尼拉之旅，他们将会向更多奖牌发起冲击。

印尼排名世界第一的男单“小黄人”组合吉德翁/苏卡穆约缺席，4号种子法贾·阿尔弗兰/穆罕默德·里安·阿利安托将会填补空缺。

奥运铜牌组合谢定锋/苏伟译组合近期状态不佳，但是接受Olympics.com采访时他们已经分享了接下来提升表现的方法。

2021年世锦赛女双冠亚军组合都将参加本届亚锦赛的争夺。

来自中国的世锦赛冠军、奥运会亚军陈清晨/贾一凡组合是亚锦赛卫冕冠军，本届赛事以头号种子身份参赛。世锦赛亚军韩国组合李绍希/申昇瓒位列2号种子。

日本的三届世锦赛亚军组合福岛由纪/广田彩花组合的实力不容低估，志田千阳/松山奈未也是如此。

2020年东京奥运会冠军波利/拉哈尤组合缺席本届亚锦赛。

王懿律/黄东萍庆祝东京奥运会夺冠 照片出自： 2021 Getty Images

“雅思”合体，“黄鸭”冲三连冠

混双方面，2020年东京奥运会冠军“黄鸭”组合王懿律/黄东萍将向三连冠发起冲击。他们面临的最大对手将是队友组合，重新合体的郑思维/黄雅琼组合。

其它参加混双比赛的组合中，东京奥运会季军渡边勇大/东野有纱（日本）以及亚锦赛4号种子普拉文·乔丹/梅拉蒂·达伊瓦·奥克塔维亚尼（印尼）同样有夺牌实力。

马来西亚组合陈健铭/賴沛君、吴埙阀/赖洁敏组合分列7号和8号种子，他们承载着大马混双的希望。

赛程

本届世锦赛是马尼拉继1969年和2001年之后第三次举办羽毛球亚锦赛。

比赛将在马尼拉中和体育中心举行，4月26日开赛，5月1日落幕。

所有时间均为菲律宾当地时间，和北京时间相同。

4月26日，周二

9:00 - 资格赛和预赛

4月27日，周三

9:00 - 预赛

4月28日，周四

9:00 - 16强赛

4月29日，周五

16:00 - 四分之一决赛

4月30日，周六

13:00 - 半决赛

5月1日，周日

13:00 - 决赛