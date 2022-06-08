2022年卡塔尔世界杯最后席位归属即将产生

四支球队将为2022年卡塔尔世界杯最后两个席位展开激烈角逐。

两场洲际附加赛将分别于6月13日和14日举行：澳大利亚对阵秘鲁，哥斯达黎加对阵新西兰。

两场比赛都将在卡塔尔城市赖扬的艾哈迈德·本·阿里体育场进行。赖扬位于多哈西部。比赛的胜者将获得今年11月-12月举行的世界杯决赛圈参赛资格。

两场比赛均为一场定胜负，因此如果出现平局将会先进行加时赛，如果继续平局将通过点球大战分出胜负。

如何观看2022年FIFA世界杯附加赛澳大利亚对阵秘鲁的比赛

最后两场附加赛将于6月13日（澳大利亚vs秘鲁）和14日（哥斯达黎加vs新西兰）进行，比赛都将面向全世界直播。

澳大利亚对阵秘鲁的比赛将在艾哈迈德·本·阿里体育场举行，开球时间为当地时间6月13日21:00（利马时间13:00， 悉尼时间14日4:00）。

比赛将通过数字平台面向全世界转播。澳大利亚境内观众可以通过10 Football、10 play on demand以及Paramount+平台免费观看。

中北美地区同样可以观看比赛直播，美国观众可以通过Telemundo观看，加拿大观众可以通过TSN平台观看比赛。

如何观看2022FIFA世界杯洲际季后赛决赛中新西兰对阵哥斯达黎加的比赛

2022年卡塔尔世界杯的最后一个席位将在新西兰和哥斯达黎加之间产生。

他们将在卡塔尔的艾哈迈德·本·阿里体育场进行第二场洲际附加赛的争夺。开球时间为当地时间6月14日星期三21:00，即哥斯达黎加中午12:00（中部标准时间/CST），奥克兰时间6月15日星期四06:00（新西兰标准时间）。

比赛将通过数字平台面向全世界转播。新西兰的观众可以在Sky Sport NZ平台观看直播。

这场比赛也将在美洲的Telemundo、Universo和西语平台FuboTV以及英语平台Fox Sports 2 USA上直播。

2022年卡塔尔世界杯：C罗、姆巴佩、凯恩、贝尔、梅西、内马尔、莱万多夫斯基等顶级球星已经锁定参赛资格

欧足联（UEFA）已经有13支球队晋级世界杯。比利时、克罗地亚、丹麦、英格兰、法国、德国、荷兰、塞尔维亚、西班牙和瑞士都凭借各自在预选赛小组赛中的不俗表现确保了自己的席位。这意味着球迷们将会在世界杯赛场看到包括凯文·德布劳内、罗梅卢·卢卡库、路卡·莫德里奇、克里斯蒂安·埃里克森、哈里·凯恩、基利安·姆巴佩、佩德里等足坛明星球员的身影。

拥有巨星C罗的葡萄牙队和拥有莱万多夫斯基的波兰队分别通过附加赛锁定世界杯席位，拥有加雷斯·贝尔的威尔士队在6月初的最后一场欧洲附加赛中击败了乌克兰队，锁定了世界杯入场券。

加纳、突尼斯、摩洛哥、喀麦隆和萨迪奥·马内所在的塞内加尔是非洲足球联合会的五个代表队，拥有萨拉赫的埃及队无缘决赛圈的争夺。

加拿大、墨西哥和美国是中、北美洲和加勒比海地区的三个代表。哥斯达黎加也有机会代表中、北美和加勒比海地区参赛，前提是他们能够在6月14日的洲际附加赛中击败新西兰。

巴西、阿根廷、厄瓜多尔和乌拉圭已经锁定了南美足联的四个自动晋级席位。如果秘鲁在附加赛中击败澳大利亚，他们将成为第五支晋级卡塔尔世界杯的南美球队。

伊朗、韩国、日本、沙特阿拉伯和东道主卡塔尔已经锁定了亚洲区席位。澳大利亚将代表亚足联参加6月13日在卡塔尔首都举行的洲际附加赛，对手是秘鲁。

大洋洲足联（OFC）没有直接的参赛资格，但是如果新西兰能够赢得附加赛的话，就可以为大洋洲锁定一个席位。

世界杯抽签仪式已经于4月1日在多哈举行。完整的分组名单请点击这里。

2022年男足世界杯将于11月21日开幕，决赛将于2022年12月18日在多哈举行。