短道传奇阿莉安娜·丰塔纳：心系北京，远望2026米兰科尔蒂纳

在2021/22赛季的首场短道速滑世界杯比赛中，丰塔纳500米获得第二名，这是她最擅长的距离。10年前，当时21岁的丰塔纳在加拿大萨格奈的精英赛道上首次夺冠。而这一次，在2022年北京冬奥会的比赛场馆，她成为史上获得世界杯奖牌年龄最大的短道速滑运动员。

“金发天使”从2006年都灵冬奥会的处子秀开始，在参加过的四届冬奥会上都获得了奖牌。在都灵冬奥会上，15岁314天的丰塔纳成为意大利最年轻的冬奥会奖牌获得者。拿到8枚奖牌后，她与阿波罗·奥诺和维克托·安并列成为获得冬奥会奖牌最多的短道运动员。

Olympics.com（OC）：你在本赛季世界杯上取得了美妙的开局，这距离你第一次登上世界杯领奖台已经过去了10年，现在的感觉如何？

丰塔纳：是的，我第一次获得世界杯胜利是在加拿大，但我真不记得这个（纪念日），这真是个好消息，因为我好像是（登上世界杯领奖台）最年长的运动员。但能保持10年职业生涯的纪录更好！这是紧张的两周，非常棒。开始就能进入决赛（A和B），并为奥运会争取好的排名。当然，如果你进入决赛，就得争取奖牌。

OC: 这是你参加精英短道比赛的第16个赛季，这过程中，有没有让你特别难以适应的？

丰塔纳：自2006年以来，这项运动发生了很大的变化。滑冰的方式和规则都变了。这些变化会让短道速滑快速发展，我们这些长期从事这项运动的人都必须努力去适应。幸运的是，我做到了。虽然过了这么多年，总会有新的年轻运动员来参与竞争。但我一直在努力，也感谢我的团队，他们一直在帮助我。

OC：短道速滑是一项非常伤脑筋的运动。如果你付出巨大的努力去训练，但却在比赛中被取消资格或摔倒，你会如何处理？

丰塔纳：这并不容易，但我们都知道这是比赛的一部分，因为规则非常严格，这是一项速度和力量相结合的运动。很多事情就在几秒钟内发生，裁判也不容易。就我个人而言，我尽可能干净地比赛，避免遭到处罚或被取消资格，让自己在正确的时间出现在正确的位置，这样我就可以利用别人的失误。但如果有运动员在你面前摔倒，你也会摔倒。

OC：你会如何说服年轻女孩们开始参加短道训练？

丰塔纳：短道速滑有很多特质。这是一项需要速度和爆发力的运动，但你还要聪明，能阅读和理解比赛，甚至考虑战术。所以它包含了很多因素，你需要是一个多面手，我认为女性很擅长这一点。这是一项女性的运动，尽管许多人认为这是一项男性运动，因为要运用身体。但也会涉及很多女性拥有的品质，而且女性运动员更知道如何利用这些品质。

OC：你的第五次冬奥会即将开始，作为运动员，这几届冬奥会对你来说有什么不同？

丰塔纳：在历史上，在我心目中，这几届冬奥会都是独一无二的。老实说，我并没有更喜欢哪一届，它们都很棒，都给我留下了美好的回忆。

OC：先说说2016年都灵冬奥会吧。

丰塔纳：那时我才15岁，还是个孩子。老实说，我后来才意识到后来发生了什么。当时我在都灵时，我非常喜欢奥运村。我尝试和其他运动员交谈，包括其他国家的运动员。虽然那时我的英语很糟，但我很好奇，我真的很想享受这一刻。

OC：2010年的温哥华怎么样？

丰塔纳：那时我已经不是个孩子了，我要争取一枚个人奖牌。我非常专注于这个目标，目标实现那一刻，我还记得当时的画面，我越过终点、转身……我看到我的兄弟在看台上疯狂地挥舞着意大利国旗。这对我来说是一个不可思议的时刻，因为在那之前，我们经常吵嘴。但从那以后再也没有爱恨交织，我们之间更多的是爱。那是最伟大的时刻。

丰塔纳在2010年温哥华冬奥会比赛中 照片出自： 2010 Getty Images

OC：请再谈谈2014年的索契。

丰塔纳：我当时觉得索契是我最后一次参加奥运会。我准备参加所有距离的比赛。我的目标是打进所有比赛的决赛，但我因被取消资格错过了1000米。尽管如此，我还是带着三枚奖牌回家，这并不容易，然后我在闭幕式上举起了意大利国旗。这对我来说绝对是巨大的荣誉，因为这意味着我在那个赛季和冬奥会上的付出和努力都得到了认可。

丰塔纳在2018年平昌冬奥会赛场 照片出自： 2014 Getty Images

主持人：2018年的平昌呢？

丰塔纳：我真不知道该如何描述平昌冬奥会。我甚至不知道我是否能参赛。那年夏天，我和教练安东尼谈话时泪流满面。我害怕去参赛，我没有竞争力。我比其他运动员的年龄都大。从索契带回三枚奖牌后，我最担忧在平昌的成绩不如人意，这是我无法接受的。但那天，他改变了我，我必须要信任他，他的工作方式……还有我自己……

主持人：后来的情况并不糟！

丰塔纳：（笑）没错。如果让我预测结果，我绝对猜不到会发生什么。比赛非常顺利。虽然在第二天或第三天，我参加了1500米比赛，进入了决赛。但那天我感觉很累，所以我比前几天状态好时落后了两步。随后我有一天的时间来恢复体能，然后全力去拼接力赛和1000米比赛。我们最终获得了银牌和铜牌，成绩很好。

OC：第五次准备冬奥会是什么感觉？

丰塔纳：我再说一遍，我确信索契是我的最后一届冬奥会，但我现在又回来了。几年前，我从来没有想过我会来到这里，仍然保持着今天的状态。这是一种激励，尽管岁月流逝，我感觉越来越好。看看在北京会发生什么吧，我的目标不变——进入决赛……全部都进入决赛。我们来了，一切准备就绪！

OC：对于职业运动员来说，时间是重要因素。你来自伦巴第，是2026年米兰科尔蒂纳冬奥会申办大使。下一届冬奥会将在意大利举行。能在那里比赛对你来说意味着什么？这好像是为你准备的？

丰塔纳：我第一次参加冬奥是在都灵，现在最后一届有可能在意大利，这让我很高兴……我觉得没人有过这样的经历，或有机会经历这些。所以我不否认我确实在考虑这件事。为了实现这个目标，必须得行动起来，我正在用行动证明这是可能的。但还要看条件是否合适，因为我不是那种为了比赛而比赛的人。这肯定隐藏在某个角落（手指向头）。