2022年ANOC奖：谷爱凌斩获北京2022最佳女子运动员表现奖

在家门口举行的冬奥会上创造历史8个月后，中国女子自由式滑雪明星选手谷爱凌再度登上头条。

2022年北京冬奥会上成为首位在单届冬奥会上赢得三枚冬奥会奖牌的极限运动员后，谷爱凌于2022年10月19日在韩国首尔举行的ANOC（国家和地区奥委会协会）奖颁奖礼上再度收获殊荣，荣获北京2022最佳女子运动员表现奖。

谷爱凌在北京冬奥会上表现极佳，除斩获女子自由式滑雪大跳台和U型场地技巧金牌外，还在坡面障碍技巧项目上夺得一枚银牌。

韩国短道速滑名将黄大宪在北京冬奥会上夺得生涯首枚奥运金牌，最终他收获了2022年北京冬奥会最佳男子运动员表现奖。

荷兰速度滑冰传奇巨星斯文·克拉默在今年2月完成了个人的第五届冬奥会之旅，手握9枚奥运奖牌的他是速度滑冰奥运历史上成绩最辉煌的运动员。他在今年的ANOC颁奖典礼上斩获杰出运动生涯奖。

36岁的克拉默目前已经肩负起自己曾经效力车队Jumbo-Visma的资助和管理工作，在现场接受Olympics.com专访时，他表示：“能够收到这个奖项让我感到非常自豪，能够来到这里我感到很幸运。之前当运动员的时候我从未参加过这样的活动，当时的我一直专注于比赛和个人表现上。”

“但是现在，是时候回首过去了。我为自己在速度滑冰运动中所取得的成就感到无比自豪。”

斯文· 克拉默收获ANOC杰出运动生涯奖

北京冬奥会男子冰壶决赛中经过一场精彩持久的鏖战后击败英国队夺冠瑞典男子冰壶队当选最佳男子团队表现奖。3-2立克美国队夺得女子冰球冠军的加拿大女子冰球队收获最佳女子团队表现奖。

夺得冬奥会历史上首枚单板滑雪男女混合障碍追逐金牌的林德赛·雅各贝利斯和尼克·鲍姆加特纳收获最佳混合团体表现奖。

中国奥委会收获北京2022杰出奥委会奖，前英国奥林匹克协会主席以及前世界反兴奋剂协会主席克拉格·里迪也因其位奥林匹克运动作出的贡献而得到奥林匹克运动杰出贡献奖。

ANOC奖从2014年开始每年颁奖一次，对表现突出的国家、地区奥委会及其旗下运动员进行表彰。获奖者由ANOC评委团队决定。

2022年ANOC奖获奖名单：

斯文·克拉默 - ANOC杰出运动生涯奖

瑞典男子冰壶队 - 北京2022最佳男子团队表现奖

谷爱凌 - 北京2022最佳女子运动员表现奖

黄大宪 - 北京2022最佳男子运动员表现奖

林德赛·雅各贝利斯和尼克·鲍姆加特纳 - 北京2022最佳混合团队表现奖

加拿大女子冰球队 - 北京2022最佳女子团队表现奖

克拉格·里迪 - ANOC奥林匹克运动杰出贡献奖

中华人民共和国 - 最杰出表现国家、地区奥委会奖