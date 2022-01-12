奥运名将解析：和阿波罗·奥诺一起了解短道速滑

阿波罗·奥诺，美国获得冬奥会奖牌最多的运动员，他的传奇体育生涯故事激励着全世界的人们。这位运动员已经退役，现在的工作是励志演说家、作家和广播员。采访中，奥诺向Olympics.com介绍了短道速滑比赛之美，以及这项比赛的不可预测性，还谈到了对北京冬奥会的展望。

Olympics.com（OC）：你是如何接触短道速滑运动的，是什么让你爱上了这项运动，并决定成为一名职业运动员？

阿波罗·奥诺：1992年我和父亲一起观看冬奥会比赛，我就爱上了短道速滑。我真的发现这项运动很特别，运动员穿着像超级英雄一样的服装，在冰场上以每小时30英里（48公里）的速度滑冰，脚上绑着17英寸长的冰刀。看起来很疯狂，这就是我喜欢它的原因。这就是我想做的。14岁时，我被邀请参加了普莱西德湖青少年奥林匹克发展项目。

OC：有没有哪位运动员激励了你，或者说谁是这项运动的传奇？

奥诺：加拿大的马克·加农是激励我的运动员。我喜欢看他比赛，喜欢他的滑冰风格。他没有短道速滑的理想身材，个子比较高，但他就是成功了。在我看来，他很专注。他是我最值得学习的运动员。我很幸运能多次和他同场竞技。

OC：如果让你用几个词来介绍短道速滑，你会怎样介绍？

奥诺：充满活力、场面混乱、爆发力强、乐趣多多。

一分钟了解短道速滑

基本信息：短道是淘汰赛，选手们分组比赛，力争在预赛中超越并击败其他选手。

奥运历史：短道速滑在1992年阿尔伯特维尔冬奥会上首次亮相，当时有两项个人赛和两项接力赛。自2006年都灵冬奥会以来，短道速滑已有8个项目（北京冬奥会新增了混合团队接力，项目将扩大到9个）

奥运国家奖牌榜：韩国是冬奥会短道速滑的头号强国，共获得了48枚奖牌（包括24枚金牌）。中国和加拿大分列第2和第3，均获得过33枚奖牌（中国10金，加拿大9金）。

奥运个人奖牌榜：曾为韩国和俄罗斯效力的维克多·安和意大利人阿莉安娜·方塔纳是冬奥会历史上最成功的短道速滑运动员，他们各获过8枚奖牌。

OC：你最喜欢短道速滑的哪些方面，哪些方面对你而言最具挑战性？

奥诺：我喜欢短道速滑高水平比赛中所需要的专注力。我们日复一日、年复一年地说千分之几秒。“短道”就是每天都坚持一个目标，努力做到最好。

OC：你运动生涯中最难忘的三个瞬间是什么？

奥诺：我参加过三届冬奥会，这三次可能都是我职业生涯中的亮点，因为我面临着不同的挑战，不同的对手，不同的条件。我在身体和心理上都经历了巨大的挑战，这些我从没跟别人说过，从来没有。我觉得，那时候我还是能表现出最好的状态。

OC：要在短道速滑中取得成功，需要具备哪些素质和技能？

奥诺：最好的品质是坚强的心理。坚韧，就是在训练，包括心理训练时，身体上要坚韧。当然，还需要身体素质，身体强壮、有爆发力、技术过硬、比赛策略、自信……这让短道速滑成为极具挑战的运动。

OC：参加奥运会对你意味着什么？

奥诺：我总是开玩笑说，“看，比赛距离和以往数千场的比赛都一样。没什么不同，只是摄像机多了，观众多了，比赛地点不同而已。还是那些运动员，战术也同样适用，装备没有改变，冰面的条件也基本相同。你为什么要有所不同呢？”但事实不是这样，我们身体内的能量不一样、期望不一样。因为如果你不能如愿，就还得再等四年。

OC：你对于2022年北京冬奥会的比赛有哪些期待？谁会是夺牌热门？

奥诺：今天的这项运动已经与4年前大不相同了。现在，竞争力和临场发挥更加重要，这意味着很多运动员能进入决赛、可以获得奖牌。通常的热门是韩国、中国、加拿大，但现在还有俄罗斯、匈牙利、意大利、日本、美国……让我先看看这个赛季的比赛表现，然后再作预测。