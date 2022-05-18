菲律宾女排超级明星艾莉莎·巴尔德斯谈家人、名气、偶像朱婷以及未来计划

“这可能是我过去两年来第一次接受采访”，这是艾莉莎·巴尔德斯在越南下龙湾球队下榻酒店接受Olympics.com记者采访时的开场白。

过去两年里，世界变化很大。但是菲律宾女排名将巴尔德斯却比以往更加忙碌了。

她的粉丝给她起了“现象”这个绰号，她的一举一动都备受瞩目。而她本人也一直活跃在人们的视线当中：

从帮助俱乐部Creamline Cool Smashers赢得菲律宾女排联赛冠军到参与菲律宾版真人秀《老大哥》（Pinoy Big Brother）并一举走到最后，最终因为要和国家队前往巴西备战东南亚运动会而不得不退出节目录制等等。

此外，她身上的众多的代言以及和菲律宾男篮名将基菲尔·拉韦纳的恋情同样是粉丝津津乐道的事情。巴尔德斯透露，自己和男友在过去6、7个月时间里只见过一次面。她是怎么熬过来的？对此她的解释是：让自己专注于最重视的事情上：家人、朋友以及她喜爱的运动。

“我只做自己喜爱的事情，做真实的自己” - 艾丽莎·巴尔德斯

28岁的巴尔德斯对于社交媒体很钟情，她也在多个平台拥有众多粉丝。通过这篇专访，听她和我们分享自己的经历，包括家人、排球、恋情、偶像、社交媒体影响力等话题。

为国家队备战而退出真人秀比拼

当巴尔德斯确定参加真人秀《老大哥》菲律宾版第10季的时候，她根本不会想到自己最终能够走到最后。

“确实，我有点懵，我参加真人秀就是为了获得一些新的经历，真想不到最终我能成为最后争冠的选手。”

但是，由于要备战在越南河内举行的2022年东南亚运动会，因此巴尔德斯必须要做出一个决定。

“坦白讲，做这个决定并不难。《老大哥》节目组对我非常好，他们允许我回到队里为国家队效力。在节目开始录制之前，他们就知道我的第一身份是运动员，因此他们对于我的决定非常支持，我非常感谢他们的理解。”

艾丽莎·巴尔德斯：“排球是我的最爱”

巴尔德斯在社交媒体的众多粉丝(Twitter粉丝数超过200万、Instagram粉丝数将近200万、Facebook粉丝数达到150万，Tiktok和YouTube账号观看数达数百万）对于她的决定作何感想呢?

“我觉得粉丝多少会有些难过的，但是不会生气、怪我，因为他们知道我是一名运动员。我真的热爱排球，我希望代表国家参加比赛。”

“说难过是因为他们可能希望继续看到我在《老大哥》节目中的表现。但是我个人真的非常希望代表国家参赛，排球是我的最爱。”

代表菲律宾参加国际比赛对于巴尔德斯而言有很重要的意义。

“代表国家参加比赛会有一种荣耀感，这是每个运动员的梦想，这也是为什么我们努力训练的原因。在代表学校和俱乐部参加过比赛之后，你会有想要踏上更高舞台的愿望。”

“这是一个特别重要的机会，代表国家参加比赛总会让我们学到东西，作为运动员和做人都能够得到成长。这也是为什么我特别希望代表国家参加比赛的原因。”

吃饭、睡觉、训练，周而复始

菲律宾女排下榻的酒店距离河内有3小时的车程，在酒店房间内可以看到迷人的下龙湾美景，无数小岛郁郁葱葱，搭配碧蓝色的海水，美不胜收。在开始东南亚运动会征程之前，巴尔德斯心态很乐观：

“很开心我们能够住在这里，如此美景以及抵达后越南组委会方面给予我们的热情接待对我们来说是一大惊喜。我觉得球队士气很高，我们都很兴奋。”

“球队在这里很开心。每次参加国家队比赛，能够和来自不同国家的运动员在同一个地方见面也是我特别喜欢的事情，这也是我喜爱运动的原因之一。对我而言，东南亚运动会有时给我的感觉就像是一场家庭聚会。”

米琳·帕特：队内“唱作人”

除了每天的训练，菲律宾女排也有自己消遣的方式。

巴尔德斯介绍道：“我们的女排姑娘们会一起写歌，在巴西的时候我们的生活就是训练、吃饭、睡觉，然后这样周而复始的。为了让生活能够轻松一些，我们就写歌找些乐趣，然后大家一起唱、一起跳，特别开心。”

米琳·帕特是队内主力“唱作人”，通过这种方式，球队中酝酿出不俗的化学反应。

“每次我们互相看着对方的时候我都忍不住要笑，我不知道为什么，我们看到彼此就会笑，不管是大家在一起聊天还是只是简单的眼神交汇，我们都有那种默契。”

艾丽莎·巴尔德斯：“冥想对我很有帮助”

当然，欢笑之外也会有静下来沉淀的时候，巴尔德斯给自己准备了一些计划。

“冥想是我在比赛开始之前会做的事情之一”，会回想一下从此前教练教练身上学到的东西以及大学教练教会我的东西。是他教我们要冥想的。

“我认为让自己平静下来是非常有帮助的，尤其是在关键时刻或者形势对你不利的时候。”

“我觉得冥想对我而言真的帮助很大。”

痴迷于排球

排球让巴尔德斯如此喜爱的原因是什么呢？

“我真不知道…人们会问我到底喜欢排球什么？可能我对排球的感觉是痴迷吧。我觉得如果相同的问题你抛给其它从事不同运动的运动员，我觉得他们可能和我会有同感吧，就是这不仅仅是单纯的喜爱这项运动本身。”

“对于这项运动的迷恋让我们会自觉去保持好自己的状态，发挥出自己的最佳水平，代表国家取得最好的成绩。”

做为主攻手，在球网前高高跃起，大力扣杀得分对她而言是不是最令她满足的事情呢？

“几年前，那可能是我最满足的时刻吧。但是随着年龄和经验的增长，我会开始欣赏其它的东西，比如在场上救起一个难度很大的扣杀，或者一次漂亮的直接发球得分。”

“随着你对于这项运动的理解不断加深，你会更加领悟到排球运动的美。我觉得当你看到一支球队默契十足的比赛，那将会是一件非常赏心悦目的事情。”

中国女排队长朱婷在东京奥运会比赛中的扣球瞬间 照片出自： 2021 Getty Images

巴尔德斯：“朱婷是我的偶像”

作为排球远动员，巴尔德斯已经是众多粉丝的偶像，但是她自己的偶像是谁呢？

“真正激励过我的运动员是中国女排的队长兼主攻手朱婷（2016年里约奥运会冠军），当年我们曾经在亚运会上遇到过。”

“她非常谦虚，而且球技出众。我特别希望从她身上学到更多东西，这也是我崇拜她的原因。”

艾丽莎·巴尔德斯粉丝后援团

在互联网上拥有近1000万粉丝的艾丽莎·巴尔德斯拒绝给自己打上“著名”的标签。

“我不觉得自己是名人，我觉得自己就是受到恩赐而有如此影响力的普通人，我觉得现在成为小孩子们的榜样也已经成为我自己的责任。”

“小时候没有社交媒体的那个年代，我感觉很开心。然后我们经历了社交媒体时代，我有幸经历了这两个不同的时代。在当今这个时代，在点击发布内容之前，是需要你先去思考的，对吗？社交媒体也是你的人生、你的私人生活，但是人们可以去里面访问一切，所以我们必须要对自己在上面发布的内容负责。”

对于如何应对自己的高人气，她表示：“说到底，你只能控制自己能够掌控的东西，你能够掌控的就是在社交媒体发布的内容。这是你的能力以及责任，无论发什么内容，都将会影响到你自己和你周围的人。”

来自父母、兄弟以及男友基菲尔的支持让他最终能够以平常心看待社交媒体上的高人气，就像对待家人、排球一样。

Allysa Valdez insta 3

通过自己的平台传递“正能量”

“我在做自己喜爱的事情，做真实的自己。我的家人一直在背后支持我，这才有了今天的我。他们是我最大的动力源泉，鼓励着我。”

通过自己的影响力让世界变得更好对于巴尔德斯而言也是很重要的。

“通过我的社交媒体平台推广正能量，这是我能够做到的，分享对于大家非常有帮助的东西，给人们带去动力和鼓励。我还希望能够帮助其他和我一样拥有发生平台的球员，要充分利用好自己的平台，不要害怕通过它去争取打造一个更好的世界。”

巴尔德斯和基菲尔：“专注于各自的运动生涯，相互支持”

谈到自己宝贵的空闲时间时，巴尔德斯介绍道：“当我有空闲时间的时候，我会睡觉。然后我会和家人、朋友以及宠物共度这些时光。很幸运我的背后有很好的‘支援体系’支撑着我，他们知道如何给我加油。因此和他们保持紧密的联系是非常重要的。”

在真人秀、巴西集训、参加比赛的密集日程安排下，她和男友基菲尔多久能见一次呢？

“过去6-7个月的时间里，我们只有一次见面，是在菲律宾。我们现在都专注于自己的运动生涯，会互相打气。希望东南亚运动会之后我们能一起观看更多比赛，有更多的时间一起共度。”

由于两位都是菲律宾精英运动员，这对于双方之间的互相理解是否更有益呢？

“确实如此，我们非常理解对方。大家都知道我们是从朋友变为恋人的，我们之间相互支持。我们都是运动员，都知道什么是彼此的首要任务，所以我觉得这点确实是有益的。”

什么时候结婚呢？

巴尔德斯笑着说：“这些问题你得去问他。”