女子田径传奇名将艾莉森·菲利克斯宣布将于2022赛季结束后退役

女子田径传奇艾莉森·菲利克斯宣布2022赛季是她运动生涯的最后一个赛季。

这位斩获奥运7金的美国女子田径名将于4月13日通过社交媒体发布了这一消息，她在文中表示：“我已经为田径奉献了一切，这是我第一次不确定自己是否还有东西可以继续奉献。”

菲利克斯是奥运历史上获誉最多的女子田径运动员，共摘得11枚奖牌。

她也是美国历史上最成功的田径运动员，参加过5届奥运会的争夺。

传奇巨星将在本赛季迎来最后一战

菲利克斯在社交媒体发文中透露自己从小就被别人冠以“chicken legs”（鸡腿女孩）的绰号，最终她将腿上的天赋发挥到了极致，从2004年雅典奥运会开始到2020年东京奥运会，共参加5届奥运会。

她在每届奥运会上都有斩获，在2021年举行的东京奥运会上，她收获了4x400米接力金牌以及女子400米项目的个人第五枚奖牌（银牌）。

这位出自洛杉矶的体坛明星还握有13枚世锦赛冠军奖牌，今年7月22日，她有望在俄勒冈继续提升这一数字。

在她的社交媒体退役“官宣”中，她没有强调运动目标，而是专注于告别。

菲利克斯写道：“我想要说再见，感谢体育运动以及那些一路走来助力打造如今之我的人们。我只知道一种方式来表达我的感激之情——通过我的最后一跑。”

“这个赛季对我而言和成绩无关，简单的快乐最重要。如果今年你在赛场上看到我的话，我希望和你分享那一瞬间，分享一段记忆，同时表达我的感谢之情。”

2018年产女的菲利克斯还谈到了女性和妈妈级选手参与体育运动的机会。

36岁的菲利克斯补充道：“今年我为女性而跑，我为女儿拥有更美好的未来而跑。为你而跑。”

“更多事情将会发生，关注我们。未来我还会发布一系列官宣，希望能够为女性打造更美好的世界。”