聚焦速度滑冰世界杯卡尔加里站（第4站）

世界上最优秀的速度滑冰运动员将于本周末参加世界杯第4站的比赛，随着明年北京冬奥会的开始，本赛季赛事也将达到高潮。前3站世界杯既有精彩的比赛，也有意外惊喜，老牌冠军和后起之秀都各显其能。下面就让我们了解一下速度滑冰世界杯卡尔加里站的情况。

世界杯第4站的举办时间和地点

比赛于12月10日至12日在加拿大卡尔加里奥林匹克椭圆运动场举行。1988年卡尔加里冬奥会的场馆将迎来新一届冬奥的备战选手，他们希望能在2022年北京冬奥会上取得好成绩。

值得关注的女运动员

美国队的艾琳·杰克逊是本赛季的一大惊喜。这位来自佛罗里达的运动员在500米距离上一直表现出超群的状态，已经在今年冬天的6场世界杯比赛中赢得了4场，并以332分的优势领跑排行榜。俄罗斯的安吉丽娜·戈利科娃和日本选手小野奈绪分列二、三位。杰克逊上周末在犹他赢得了第一场500米比赛，但在第二场比赛中仅获第6。

领跑1000米比赛的美国选手布里塔尼·鲍伊同样值得关注。这位当前1000米世界纪录的保持者在上场世界杯犹他站比赛中意外摔倒，仅获得第三名。33岁的美国人目前在本赛季前三站比赛中收获了前两场的胜利。

在1500米比赛中，日本选手高木美帆在本赛季三站世界杯比赛中收获了全胜（积180分），有望成为明年冬奥的夺金热门。排名第二的是同样来自日本的佐藤彩乃，荷兰传奇人物、5次冬奥金牌得主伊伦·伍斯特名列第三。

4场比赛之后，加拿大选手伊凡尼·布隆丁在集体出发的积分榜上领先10分（共336分），紧随其后的是荷兰选手艾琳·肖滕（326分）和玛莉杰·格罗内沃德（314分）。

值得关注的男运动员

6轮世界杯比赛后，劳伦特·杜布雷伊在男子500米比赛中一路领先。加拿大人目前积312分，日本选手新滨立也286分，森重涉积273分。森重涉希望借助在犹他的胜利东风，在卡尔加里继续取得佳绩。

在1000米比赛中，荷兰的四名运动员包揽了前四位，托马斯·克罗尔以174分领先，随后是努伊斯150分，奥特斯皮尔142分，弗尔拜130分。

1500米比赛，中国选手宁忠岩在三轮后以168分排名第一。前三站比赛中，他在挪威站夺得金牌，在波兰站和美国站先后获得了银牌。美国选手乔伊·曼蒂亚积162分排名第二，他在上场犹他州的比赛中获胜。此番转战加拿大，他希望再接再厉。

比利时选手巴特·斯溫斯以304分领先集体出发的比赛，紧随其后的是俄罗斯选手扎哈罗夫（285分）和韩国选手郑在源（260分）。