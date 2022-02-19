男子越野滑雪50公里集体出发（自由技术）：亚历山大·博利舒诺夫收获本届冬奥会个人第三金

由于赛场风太大的缘故，2022年北京冬奥会越野滑雪男子50公里集体出发（自由技术）比赛距离由50公里缩减至30公里。

第二次参加冬奥会的ROC选手亚历山大·博利舒诺夫今天比赛中摘得他北京冬奥会之旅的第三枚金牌。

至今为止，博利舒诺夫在2022年北京冬奥会上已经斩获5枚奖牌，算上2018年平昌冬奥会的四枚奖牌，他的生涯冬奥奖牌数已经升至9枚。

25岁的博利舒诺夫在比赛大部分时间里都处于领先方阵当中，直到最后一圈时提速，最终以1小时11分32秒7的成绩摘得金牌。另一位ROC选手伊万·亚基穆什金位居亚军，成绩为1小时1分38秒2，挪威选手西蒙·赫格斯塔德·克吕格尔位居第三，成绩为1小时11分39秒7。

博利舒诺夫领衔的ROC队在比赛经过10公里后占据了领衔位置。最后一圈时，领先的10位选手中有4位ROC选手。博利舒诺夫虽然领先，但是克吕格尔和亚基穆什金仅仅跟在他的身后。

博利舒诺夫在最后1公里时摆脱了后人的追赶，锁定胜利。

男子50公里集体出发（自由技术）：

1 - 亚历山大·博利舒诺夫（ROC） - 1小时11分32秒7

2 - 伊万·亚基穆什金（ROC）- 1小时11分38秒2

3 - 西蒙·赫格斯塔德·克吕格尔（挪威） - 1小时11分39秒7