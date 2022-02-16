亚历山大·霍尔：前辈们的成功激励了我

“我太激动了，我到现在还是不敢相信，也许这就是我为什么现在还表现得如此平静。”霍尔赛后高兴地说。 事实上，坡面障碍技巧一直都是霍尔的强项。2016年冬青奥会，当时18岁的他在坡面障碍技巧比赛中就拿到过银牌。如今，他也被认为是自由式滑雪比赛中最具风格的选手之一。在坡面障碍技巧比赛道具区，他的标志性动作是做出类似踢踏舞的动作，同时他在跳台部分也有着很强的翻转能力。在此前的大跳台比赛中，他曾试图挑战该项目目前的最高难度——2160度，但未能成功，最终无缘奖牌。

亚历山大·霍尔在比赛中 照片出自： 2022 Getty Images

在15日进行的坡面障碍技巧资格赛中，霍尔以79.13分最终排名第五顺利晋级，主要竞争对手拉格特利排名第一。

决赛中，第八位登场的霍尔表现出色，第一轮无论是道具区还是跳台区的表现都十分出色，最终拿到了90.01的高分。这个分数也让他在所有选手第二轮过后，继续排名第一。虽然在最后一轮出现了较大失误，但随着压轴登场的拉格特利同样出现失误未能完成比赛，霍尔还是有惊无险地笑到了最后。

“老实说，我对于顺利完成第一轮有些惊讶。我之前完成过其中的部分动作，但是把这些动作串在一起，还从来没有过。”霍尔赛后表示，道具区非常难，他很惊讶也很激动自己最终能够出色完成这些动作。

索契冬奥会上，美国队包揽该项目前三名。霍尔表示，这极大促进了这项运动在美国的发展。

“索契冬奥会，尼古拉斯·戈珀站上领奖台，那时候我才16岁。这次能够跟他一起站上领奖台，感觉很特别，是他们激励了包括我在内的年轻一代运动员。”霍尔说。

（选自：新华社）