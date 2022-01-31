挪威高山滑雪名将希尔德：“冰雪情侣”让彼此更强大

去年夏天，一对冬季项目巨星情侣公布了他们的恋情。挪威高山滑雪大师亚历山大·奥莫特·希尔德在社交媒体上证实了他与美国冬奥两金得主米凯拉·席弗琳的情侣关系。

就在他们宣布这一消息几个月后，这位2020年世界杯总冠军和Olympics.com分享了他与席弗琳的近况。

“我们在一起度过了美好的时光，我发现我们可以分享经验，谈论很多东西，而且这些话题只有我们俩之间才能聊起来。她经验丰富，我有一些经验，我们可以让对方变得更好。”

两人可以交流经验当然是件好事，但他们之间的话题不仅仅局限于滑雪。“你知道，我喜欢的是她这个人。她滑雪运动员的身份对我来说就是一种偏得，”希尔德继续说，“我真的很享受和她在一起的时光，这让我难忘。其它都是额外收获。”

席弗琳的经验似乎对希尔德的比赛产生了切实的影响。两人公开关系后，挪威人在2021/2022赛季世界杯赛场掀起了风暴。在科罗拉多州的比弗溪，希尔德连续斩获滑降和超级大回转冠军，这是他自2020/2021赛季在瓦尔加迪纳之后第二次取得这样的成绩。

希尔德的崛起对挪威来说意义重大，因为本赛季初，挪威队内名将杰蒂尔·简舒德膝部韧带受伤，无缘北京冬奥会。

追求速度与激情

在经历了前十字韧带受伤，并缺席去年意大利科尔蒂纳世锦赛以及FIS世界杯赛季后，挪威人通过在本赛季世界杯上的强势表现宣告自己的回归。

对速度和细节重视推动着希尔德不断进步，几乎没有人会怀疑他对这种快感的追求。“速度当然很重要，是肾上腺素感觉的一部分。我认为作为滑降运动员，这项运动给运动员带来的整体体验才是最酷，最爽的东西。”希尔德笑着说：“对我来说，更重要的是控制（速度）、跳得远、在空中保持稳定，然后到达终点、穿过终点线、冲刺。那种感觉很难用语言说清楚。”

虽然对这项高强度、高风险的运动充满热爱，并且拥有多年赛场经验，但希尔德还没在最重要的赛场上赢得过奖牌，这多少有些令人意外。事实上到目前为止，挪威人还没有在世锦赛或冬奥会上夺冠。究竟为什么会这样？这位两次世界杯总冠军（2016年获得超级大回转总冠军）得主也表示：“这是个很难回答的问题，因为我真的不知道。我参加了一届世锦赛和一届冬奥会，我都表现的不好。因为我换了装备，受了伤……总有些借口。”

“我觉得是时机不太好。我在2016年和2020年的表现很好，这两个赛季是我在过去5年发挥最好的两个赛季。但在这两个赛季之间，由于装备问题和伤病太多，没能在世锦赛和冬奥会上取得好成绩。”希尔德继续说：“我还有几年的时间，所以我没有放弃。我知道这是个问题，人们会有这样的疑问很正常。我会保持积极的心态，保持进步。”

伤病改变了我的心态

现在，挪威人显示出强劲的势头，他本赛季的表现证明了一切。这无疑会给他带来更强的信心，因为就在11个月前他遭受了严重的前交叉韧带损伤。康复的过程和这期间发生的心理变化让希尔德收获颇多。

“养伤对我而言是一个学习的过程，让我有机会第一次遇到一些新问题，”希尔德解释说：“让我知道身体对于这类伤病会有怎样的反应，我以前从未体验过这种感觉。我现在知道怎么让身体进入紧急状态，怎么让受伤的部位得到保护，并尽快恢复。虽然过程还是挺艰难的，但看到身体在好转，心态随着伤势好转也会得到调整，这还是挺有意思的。”

对于常年扣细节的希尔德而言有机会从宏观角度去看待一个问题也是一次难得的经历和体验：

“养伤期间，滑雪的事儿不得不暂时放到一边了。因为那时我更多考虑的是如何能够恢复正常行走。对于常年追求举起更重重量、跳得更远、扣小细节以追求百分之一秒进步的运动员而言，这养伤经历太不寻常了。跟我习惯的那些训练相比是完全不同的。”

“通过这次养伤我还体会到，那些与伤病和普通生活作斗争的人，他们也非常了不起，因为这绝对不容易。”

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