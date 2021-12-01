幕后团队：巴西奥运的医疗团队

运动员的竞技表现和他们的身体状况是分不开的。身体对我们来说都非常重要，当然，顶级运动员需要依靠健康的身体来实现最好的成绩。每项运动都是如此，无论你在田径场、草坪或球场，冬季冰雪项目也是如此。

近年来，运动医疗进步飞速，而且已经成为团队不可或缺的一部分。距离北京冬奥开幕还有两个月的时间，在这类重大赛事面前，我们就更需要运动医疗的神奇功效。如何避免伤痛？这是一个普遍性问题，而另一个问题是，如果确实发生了伤病，应该如何去治疗？

在我们“团队背后”系列报道中，Olympics.com采访了巴西奥运代表团的医生莱昂纳多·希劳和费利佩·哈特，他们都将参加于2月4-20日在北京举行的2022年冬奥会。

运动员接受治疗

希劳：重视细节

希劳出生于圣保罗，曾是一家大型体育俱乐部的游泳运动员，但他却放弃游泳，选择在医学方面继续发展。在21纪的前10年里，他在圣保罗大学开始了住院医师项目的早期高级研究，并专注于运动医学方向。

希劳说，“我喜欢运动医学，喜欢高水平竞技，不需要说我有多喜欢。从第一天到最后一天，整个周期……能够成为这个世界的一部分（对我来说）是非常好的。”

在体育界，医生的理想目标是避免受伤，但是，体育就是体育，这是不可能的。

“当我们明确了引发受伤的因素时，（避免某些伤病）是可能的。这就要从运动员的训练开始。”希劳说，“预防要从教练和运动员做起。是的，医生关注后果，但他们更注重找出受伤的原因。”

“有些运动员很厉害——速度最快、准备最充分、发挥最稳定，但这是建立在很多方面的基础上。”希劳补充道。

希劳曾在极端条件下与许多运动员合作。他回忆说，在一次奥运全国选拔赛中，一名运动员的肌腱出现问题。希劳建议使用药物来缓解比赛中的疼痛。

“每百分之一秒都很重要，”希劳告诉那个运动员，结果不正好证明了这一点吗？在终点线上，赢得奥运的时间就是医生所说的百分之一秒。这是细节问题，”他说。

这就是高水平竞技的本质。这些细节可以让你赢得奖牌，也会让你失去奖牌。我们每天都在关注最重要的因素，这就是为什么在大型比赛前，我们需要做这么多工作来适应气候和时差。

医学跟进可能比干预本身更重要。医生们不断地分析生物力学和生化指标，以确定运动员对训练课程的反应是否正常。通过这种方式，整个团队可以知道是否有必要放慢节奏，或者是否可以提高强度来提升战绩。

巴西队医在东京奥运的手球比赛中 照片出自： GETTY IMAGES

如今，运动医学是在一个大伞下运作的。我们不是简单地确定损伤、诊断、检查和制定康复方案，这些都过时了。我们不仅仅是干预、治疗和支持，而是整体横向工作，代表团所有部门都要协同工作。

哈特：日常细节很重要

“我们与其他领域的专业同事并肩工作。这种团体协作是必要的，我们需要将运动员的身体和精神相结合。”另一位运动医师费利佩·哈特说。

哈特也来自圣保罗大学体育的体育与医疗学院，对他来说，有必要每天使用科学研究和高效的方法，在实践中应用这些方案，并对运动员进行监控，帮助他们备战和比赛。“我们的理想是超越受伤和矫正这些问题，更多地关注体育科学。”

哈特出生于圣卡塔里纳的若茵維莱，自2013年以来一直是巴西奥林匹克委员会的医生，他对工作充满激情，如果不密切关注点滴细节，他就无法享受体育运动。“这很难，是的，”他承认，“我总是有一双挑剔的眼睛。我总是分析一切，我会自然而然地这样做。”

近年来，巴西体育在夏季和冬季奥运会上都取得了巨大进步，对于哈特来说，这也是医疗团队的责任和重点。“今天，我们能根据日常基本信息提早把控细节。”他说，“今天，我们几乎不会在没有预知的情况下对运动员进行医疗干预。”

巴西奥运选手在接受医疗

他最难忘的回忆是与2016年里约奥运会上与撑杆跳冠军蒂亚戈·布拉兹的合作。

“很高兴能帮上运动员，并与他们一起工作。这些运动员不仅战绩出色，而且对自己的健康也很了解，”与布拉兹共事十多年的哈特说。“他们有方法、有自主性，也有洞察力，知道训练和备战中哪些方面做得好，哪方面做得还不够。这是最有意义的，不仅仅对伤病、康复和成为冠军有意义。每天的这些细节都很关键。”

互信的关系

高效的方法为运动员创造了优势，这需要每位技术人员的重视。技术进步和科学研究对提升整体竞争力的贡献是不可否认的。即使如此，通过希劳和哈特的故事，我们知道医生和运动员之间密切的护理和个人关系将永远是最重要的。运动员和医生之间需要完全信任，并敞开心扉。

“我经常接到住在国外的巴西职业运动员的电话，他们仍然有问题要问我们，”哈特说，“你就知道他们多信任我们了。”

北京冬奥之路

这两位巴西体育医疗专家将参加北京冬奥。他们清楚，冬奥对巴西运动医学和运动员都是一次考验。他们一直在努力更多地了解冬季运动和冬奥运动员的情况。

“我们仍然需要学习很多冬季运动的知识。很多，”哈特承认，在他的国家，由于气候和文化的原因，夏季奥运有天然的优势，“在2012年伦敦奥运会之前，我们已经参加过十年的夏季奥运。让我们看看运动员的需求，我们会为北京冬奥尽全力。”

“运动医疗很关键，因为它左右了教练的决策，”希劳总结道，“如果没有医疗，还会有高水平的发挥吗？会！但别指望会有同样的成绩。”