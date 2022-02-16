谷爱凌：渴望给外婆留下深刻印象

已经在2022年北京冬奥会斩获两枚女子自由式滑雪奖牌对于谷爱凌而言并不意味着已经卸下压力。

对于她而言，U型场地技巧可能是本届冬奥会上最让她有紧张感的项目。不仅是因为她希望在已经收获的1金1银2枚奖牌的基础上力争再夺一金，更是因为届时将会有一位对她而言很特殊人观看她的比赛。

谷爱凌在采访中表示：“我姥姥会来，他会看我的U型场地技巧比赛，这对我来说太重要的。她之前从没看过我的比赛，希望我能给她带来一场精彩的表现。”

18岁的谷爱凌如何展望自己在U型场地技巧比赛中的表现？

“我现在感觉挺不错的，我喜欢U槽，给我带来很多乐趣。”

谷爱凌自己可能在张家口感受到了比赛的乐趣，但是她家人的观赛感受一定无法和她一样轻松。

尤其是她经常在最后一跳才完成比赛。

谷爱凌在新闻发布会上表示：“其实对我来说也不轻松，对于任何教练而言也一定不会轻松。我妈每天都感觉心脏病快犯了。确实那种场面并不轻松，但是我最终能够扛过来，将压力变成动力，我很开心。”

“我妈非常了解我，她知道压力面前我脑子想什么。我做了很多工作，看了好多心理学的书，自己也想了好多如何应对压力的办法。现在大家都看见了，我在压力之下表现不错。”

紧张的坡面障碍技巧决赛中，谷爱凌就再一次展现了她的抗压能力。

“前两趟的时候我没有完全进入状态。我妈可能看出来了，所以第一滑之后我跟她聊了聊。她当时就跟我说，把第2滑当成最后一滑，假装你自己已经没有机会了。我当时就说，试试吧，但是我觉得当时我的视觉意象做的并不好。”

“所以第三趟的时候我滑出了自己的真正实力，我做到了。我为自己感到自豪。”

谷爱凌在自己的首届冬奥会上就赢得了大跳台冠军，当时她告诉我们弹钢琴和节奏感对她帮助很大。在坡面障碍技巧收获银牌后，她告诉我们Lady Gaga激励了她。现在，谷爱凌将第三次向领奖台发起冲击，但这并不是她最关注的。

“我参加每场比赛目标都是赢，但是我从不会去苛求胜利。所以每场比赛我都是希望能够展现自己的最佳水平。有时我能做到，有时做不到。但是最重要的，我参加比赛是为了乐趣。”

如何观看谷爱凌的比赛

从开幕式到比赛，通过奥林匹克官方转播合作伙伴提供的服务观看精彩冬奥会。