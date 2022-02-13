谷爱凌的2022年北京冬奥会赛程：2月14日 - 女子自由式滑雪坡面障碍技巧决赛

2月14日，中国自由式滑雪名将谷爱凌将参加2022年北京冬奥会女子自由式滑雪坡面障碍技巧决赛的争夺。在下方了解具体赛程安排：

自由式滑雪天才少女谷爱凌是2022年北京冬奥会周期当中被广泛关注的焦点运动员之一。18岁的她是本届冬奥会夺冠的大热门，尤其是在U型场地技巧项目上。在2021/22赛季FIS自由式滑雪世界杯比赛中，她以四连胜的战绩摘得该项目赛季冠军，收获生涯首座水晶球奖杯。

谷爱凌在2021年冬季极限运动会上摘得U型场地技巧和坡面障碍技巧金牌，成为首位赢得该赛事冠军的中国选手，同时也成为该赛事历史上首位斩获三枚奖牌的新人选手（上述2金和1枚大跳台铜牌）。

谷爱凌2月14日赛程

女子自由式滑雪坡面障碍技巧决赛第1滑

9:30 - 9:55（北京时间）

女子自由式滑雪坡面障碍技巧决赛第2滑

9:57 - 10:22（北京时间）

女子自由式滑雪坡面障碍技巧决赛第3滑 - 奖牌赛

10:24 - 10:49（北京时间）

哪里可以观看谷爱凌比赛

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