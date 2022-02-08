谷爱凌：钢琴技能助我主场摘得大跳台金牌

谷爱凌在赛后新闻发布会上表示自己9年的谈钢琴经历在她夺得自由式滑雪大跳台冬奥历史首金过程中扮演了重要角色。在今天的最后一跳当中，她完成了此前从未完成过的1620高难度动作，最终逆转夺金。

对此谷爱凌说道：“我此前从未完成过这个动作，但是今天我在做这个动作之前我感觉信心很足。我弹钢琴已经9年了，所以我对节奏的掌控非常好。我把自己的每个动作都想成节奏和音乐。（当做最后一个动作时）耳边听到的风声，空中转体时的速度感都上去了。我感觉到了节奏的变化。”

“出发前我在脑海中想象了那个动作，当时我想的就是我有代表自己、展现自己的机会，这个想法支撑着我突破了极限，这就是我想向全世界展示的。”

“当时我已经确定奖牌到手，但我想我只落后玛蒂尔德·格雷莫德0.25分，我在想‘我是应该把之前的动作做的更完美，争夺一个银牌，还是挑战一下我从未尝试过的难度，冲击一下金牌？’（大笑）我真正想的，是要在全世界全面展示我自己，展示我引以为傲的挑战极限的比赛风格，我要推自己一把，并且推动这个项目的发展。”

“即便最后我没有成功，我相信我也用行动告诉和鼓励全世界的姑娘们，要努力去突破自我。那是我最后一跳的最大目标。我提醒自己要享受比赛的乐趣，不管怎样，能来到这里我就已经饱含感恩之心。”

“那个动作我从来没有完成过，甚至没有尝试过。是的，我想了很多，但是能够在奥运历史上首届大跳台比赛中，最后一跳完成这个动作，这是我拼尽全力也会去尝试的事情。”

“我能够完成最后一跳，要感谢她们。我们能够齐聚北京参赛，我真的很感激。我们有着相同的目标，推动这个项目的发展，今天我们也都拿出了最好的一面。我知道（失败）那种感觉，比赛不可能永远如你所愿，我知道。她（泰斯·勒德）今天的表现也很惊艳。”

谷爱凌接下来的赛程安排

本届冬奥会上，谷爱凌参加自由式滑雪大跳台、U型场地技巧、坡面障碍技巧的争夺。

她的下一次亮相将是2月13日在张家口云顶雪上公园举行的自由式滑雪女子坡面障碍技巧资格赛，比赛将于10:00开始。决赛将在一天后的9:30展开。

谷爱凌本届冬奥会最后一个项目是她最擅长的自由式滑雪U型场地技巧，资格赛将于2月17日9:30进行，决赛将在一天后的9:30开始。