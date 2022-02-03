中国女冰首战不敌捷克，加拿大狂胜瑞士

2022年北京冬奥会女子冰球比赛提前一日开赛，中午时分，两场比赛率先进行。

身处B组的东道主中国队迎战捷克，A组平昌冬奥会亚军加拿大队对阵瑞士队。

中国队门将陈缇娅奋力扑出对方射门 照片出自： Getty Images

2022年北京冬奥会是中国女子冰球队参加的第四届冬奥会，此前中国女冰冬奥最佳战绩是在1998年长野冬奥会上的第四名。而中国女冰上一次参加冬奥会比赛还要追溯到2010年温哥华冬奥会。

比赛中捷克队率先进入状态，首节比赛10分钟时由特蕾莎·拉多娃拔得头筹。第2节比赛开场3分钟，中国女冰球门再度告破，克日若娃为捷克再下一城。

中国球员米勒庆祝进球 照片出自： Getty Images

比赛进行到第29分钟时，中国队斩获本届赛事的首粒进球。34号米勒在左侧45度远射将球打进，比分改写为1-2。

第3节比赛中，捷克队在第46分钟由佩兹洛娃再进一球将比分最终定格为3-1。

2018年平昌冬奥会亚军球队加拿大是冬奥会女子冰球历史上夺冠次数最多的的国家。她们在北京冬奥会首场比赛中就用一场狂胜表明了重夺冠军的决心。

在对阵瑞士队的比赛中，加拿大队共有8位球员取得进球，其中四人梅开二度。最终以12-1的大比分取得开门红。

今日还有两场女子冰球比赛要进行，卫冕冠军美国队将会在晚间登场。

16:40 瑞典对阵日本

21:10 芬兰对阵美国

2022年北京冬奥会女子冰球赛制

10支参赛球队分为两组，每组5支球队。

女子冰球所有晋级球队按照世界排名分组：排名最高的5支球队分到A组，另外5支球队分到B组。

A组：美国、加拿大、芬兰、ROC、瑞士

B组：捷克、日本、瑞典、丹麦、中国

A组球队全部能够晋级四分之一决赛，因此小组赛中各队的目标就是为了获得八强赛更好的种子排名。B组方面，小组赛过后排名前三的球队跻身8强。四分之一决赛开始，将采用淘汰赛赛制。