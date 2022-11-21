2022年跆拳道世锦赛总结：骆宗诗尽显大将风范

过去7天的时间里，共有16位选手在墨西哥城市瓜达拉哈拉举行的跆拳道世锦赛上摘得桂冠。通过本文一起总结本届赛事的精彩看点。
过去一周时间里，世界顶尖跆拳道运动员在墨西哥集结，争夺关乎2024年巴黎奥运会资格的宝贵积分。
新一代年轻选手中的翘楚在本届赛事上和成名名将一起竞争积分的同时也检验了自己的实力。
多位奥运奖牌得主和经验丰富的老将未能在墨西哥赛场延续统治地位，2022年大奖赛上的冠军得主中也有些无缘最高领奖台。
通过本文一起回顾上周赛事值得了解的关键信息。
本届世锦赛东道主墨西哥队创造了佳绩，共摘得6枚奖牌，其中包括3枚金牌。这一成绩也是墨西哥跆拳道队在世界大赛上的历史最好成绩。
2022年世锦赛开始前，墨西哥跆拳道队在此前24届世锦赛上仅收获4枚奖牌。
值得一提的是，墨西哥传奇名将玛利亚·埃斯皮诺萨在上周完成了自己生涯世锦赛告别演出。这位绰号“Fist of Fury”（愤怒之拳）的奥运会、世锦赛双料冠军得主在本届赛事期间宣布了自己的退役决定。已经34岁的她看到了本国有很多天赋出众的年轻选手有望继承自己的衣钵后感到非常开心。
莱斯莉·索尔特罗·加西亚在主场超过5000位观众的注视下斩获墨西哥队在本届赛事上的首枚金牌——女子-67公斤级金牌。
今年21岁的索尔特罗·加西亚曾经在2018年布宜诺斯艾利斯青奥会上摘得铜牌，此外她还两次斩获泛美运动会奖牌。
在索尔特罗·加西亚登上最高领奖台24小时后，墨西哥观众再次见证了荣耀时刻。在女子-49公斤级比赛中，达妮埃拉·宝拉·索萨·纳兰霍在半决赛淘汰奥运、世锦赛双料冠军泰国名将班妮巴·翁巴达那吉后，在决赛中击败了中国选手郭清，夺得该级别世界冠军。
今年23岁的纳兰霍也斩获了本届世锦赛女子最有价值球员。
卡洛斯·桑索雷斯在男子-87公斤比赛中为墨西哥队夺得该队在本届赛事上的第3枚金牌，决赛中他击败了世界排名第一的西班牙名将伊万·加西亚·马丁内斯。
最终，墨西哥队以3金1银2铜的成绩排名奖牌榜榜首，中国和韩国分列第二和第三。
中国跆拳道队是跆拳道运动中的强大力量，在奥运会历史上共摘得7金1银3铜合计11枚奖牌，位居奥运该运动历史奖牌榜第二位，仅落后于跆拳道强国韩国。
但是中国跆拳道队在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上遭遇滑铁卢，仅由里约奥运会冠军赵帅在男子-68公斤级摘得一枚铜牌。
本届世锦赛，可谓中国跆拳道队的翻身之战，最终队伍也交出了令人满意的成绩单。达到了锻炼新人并向对手学习技术的目的。
女子-57公斤级名将骆宗诗在本赛季成绩优异，继摘得三站大奖赛冠军之后，她又在瓜达拉哈拉成功登顶世界之巅。
夺冠道路上，世界排名第一的骆宗诗在半决赛中经过一场鏖战后艰难淘汰了伦敦奥运会和里约奥运会该级别冠军得主英国名将杰德·琼斯。决赛中对阵东京奥运会季军、中华台北名将罗嘉翎，骆宗诗笑到了最后。
除骆宗诗外，梁育帅则是在男子-63公斤比赛中成功夺魁。郭清、左菊、孟名宽在女子-49公斤级、-53公斤级以及男子-83公斤级比赛中摘得银牌。宋照祥在男子-87公斤级比赛中收获一枚铜牌。
韩国跆拳道队在经历2020年东京奥运会的“梦魇”以及本赛季跆拳道巡回赛的起伏后，这支奥运会和世锦赛历史上最成功的队伍在墨西哥展现了复苏的迹象。
经历东京奥运会的无缘金牌之后，可以预见的是韩国跆拳道队将会竭尽全力在巴黎奥运会赛场翻身。本届世锦赛上夺得男子-68公斤级金牌的Doyun Kwon以及男子-80公斤级金牌的Park Woo-Hyeok让昔日霸主看到了期望。
身为2019年世锦赛铜牌得主的Park Woo-Hyeok本赛季两次登上领奖台，在富查伊拉公开赛和罗马大奖赛上先后斩获铜牌。
如今，22岁的他已经已经将目光锁定巴黎奥运会席位，他认为未来将会看到韩国选手在这个级别当中取得更多成功，“创造新历史”。
名将李大勋在东京奥运会之后退役，韩国男子跆拳道急需补充新鲜血液，而上述两位选手就是答案。
意大利选手维托·德拉奎拉在2020年东京奥运会上夺得金牌后，在本届世锦赛上同样成功登顶。而他的队友西蒙·阿莱西奥则在墨西哥被爆冷。
此前在曼彻斯特夺得大奖赛冠军的阿莱西奥在本届世锦赛男子80公斤级比赛中遭遇一轮游。
东京奥运金牌得主阿纳斯塔西娅·佐洛蒂奇在半决赛中止步，而约旦国家英雄、东京奥运会亚军萨利赫·阿尔-夏拉巴提则止步16强。
本届跆拳道世锦赛上见证了多个世锦赛第一次。
17岁的比利时小将萨拉·查里成为首位同一年夺得世青赛和世锦赛冠军的跆拳道运动员。
今年8月，她刚刚在索非亚问鼎世青赛桂冠，上周又在瓜达拉哈拉登上了世界之巅。
赛后接受采访时，查里表示：“太难以置信了，我来这里是希望享受世锦赛氛围的，这是我首次参加成人组世锦赛。我原本想的就是赢1、2场比赛就好，但是最终我赢下了所有比赛。”
延伸阅读：2024年巴黎奥运会跆拳道席位获取方法
杜尼娅·阿布塔莱布在女子-49公斤级比赛中收获铜牌后成为首位斩获跆拳道世锦赛奖牌的沙特阿拉伯女子运动员。由于在自己的国家没有女性陪练对手，26岁的阿布塔莱布平时和男子运动员一起训练。
2022年跆拳道亚锦赛上同样成为该赛事历史首位沙特女子奖牌得主的她在世锦赛夺牌后表示：“这次参赛之前我就想把自己的亚锦赛奖牌换成世锦赛奖牌。”
男子80公斤级冠军迈赫迪·科达巴克什成为首位代表两个国家参赛均赢得世锦赛冠军的跆拳道运动员。刚刚夺得男子-80公斤级冠军的他此前曾经代表伊朗赢得过世锦赛桂冠，如今他又成为了首位赢得跆拳道世锦赛冠军的塞尔维亚男子运动员。
今年12月，2022年跆拳道大奖赛总决赛将在沙特阿拉伯举行。这项赛事同样关于2024年巴黎奥运会席位积分，因此各路高手将会再度全力以赴，向巴黎奥运会入场券发起冲击。
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