2022年跆拳道世锦赛总结：骆宗诗尽显大将风范

莱斯莉·索尔特罗·加西亚在主场超过5000位观众的注视下斩获墨西哥队在本届赛事上的首枚金牌——女子-67公斤级金牌。

今年21岁的索尔特罗·加西亚曾经在2018年布宜诺斯艾利斯青奥会上摘得铜牌，此外她还两次斩获泛美运动会奖牌。

在索尔特罗·加西亚登上最高领奖台24小时后，墨西哥观众再次见证了荣耀时刻。在女子-49公斤级比赛中，达妮埃拉·宝拉·索萨·纳兰霍在半决赛淘汰奥运、世锦赛双料冠军泰国名将班妮巴·翁巴达那吉后，在决赛中击败了中国选手郭清，夺得该级别世界冠军。

今年23岁的纳兰霍也斩获了本届世锦赛女子最有价值球员。

卡洛斯·桑索雷斯在男子-87公斤比赛中为墨西哥队夺得该队在本届赛事上的第3枚金牌，决赛中他击败了世界排名第一的西班牙名将伊万·加西亚·马丁内斯。

最终，墨西哥队以3金1银2铜的成绩排名奖牌榜榜首，中国和韩国分列第二和第三。