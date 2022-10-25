体操世锦赛：前瞻、赛程、看点

2024年巴黎奥运会竞技体操首场资格赛来了！比赛将于10月29日正式开幕！

2022年利物浦竞技体操世锦赛男子、女子团体赛奖牌获得者将会锁定2024年巴黎奥运会竞技体操团体席位。每个团体席位包括5个运动员席位。

除奥运席位外，个人全能以及各单项的世界冠军头衔对于运动员而言同样吸引力十足。

Olympics.com将会派遣记者前往现场，通过网站和社交媒体账号为您带来本届赛事的第一手报道。但是在此之前，您可以通过本文对于本届赛事进行初步的了解，包括赛程安排，看点等等。

2022年利物浦竞技体操世锦赛：焦点选手

美国女子体操队是过去五届世锦赛女子团体冠军得主。美国女子体操高手云集，奥运多金女王西蒙·拜尔斯、新科奥运个人全能冠军苏妮莎·李均为美国女子体操领军人物。但是上述两位名将近期没有进行精英体操训练，因此将会缺席本届世锦赛的争夺，但是不排除她们未来重返赛场的可能。

在挑战史无前例的世锦赛女子团体赛六连冠的道路上，美国队派出了一支新老结合的队伍，其中包括新人雪莉丝·琼斯、老将杰德·琼斯以及2020年东京奥运会银牌得主乔丹·柴尔斯。虽然全美冠军科诺·麦克克莱恩因背伤缺席世锦赛之路，但是美国女队依旧被视为夺冠最大热门，尽管本届赛事上她们的领先优势可能不会像以前那样大。

由2020年东京奥运会跳马冠军瑞贝卡·安德拉德以及奥运两金得主弗拉维亚·萨莱瓦领衔的巴西队将向美国队发起强有力的挑战。今夏的泛美运动会上，巴西队曾经击败未派遣顶尖选手参赛的美国队夺冠。巴西女队最大的挑战是如何持续稳定的发挥，如能持续展现高水平，她们很有机会登上领奖台。

体操传统强队中国队、2022年欧锦赛冠军意大利队、东京奥运会女子团体赛季军英国队同样有望登上领奖台，从而斩获奥运席位。意大利队的欧锦赛个人全能冠军阿西娅·德阿马托以及季军安吉拉·安德雷奥莉因伤缺阵给意大利冲击好成绩蒙上了一层阴影。

单项方面，女子个人全能项目上，2022年专攻全能的瑞贝卡·安德拉德是夺冠热门选手，尽管她在今年只比过两次自由体操项目。另外，美国队的柴尔斯和琼斯同样有实力冲击领奖台。中国选手唐茜靖是2019年女子个人全能亚军得主，东京奥运会上斩获平衡木银牌的她实力不容小觑。英国的爱丽丝·金塞拉是2022年欧锦赛女子全能亚军得主，杰西卡·加迪洛娃是两届欧锦赛自由操冠军，值得关注。

其它女子单项上面，奥运高低杠冠军、比利时名将妮娜·德瓦尔将完成自己自东京历史性夺金后的赛场首秀。

桥本大辉和张博恒在2021年世锦赛比赛期间惺惺相惜 照片出自： 2021 Getty Images

男子组方面，中国队和日本队将会为团体赛冠军展开激烈争夺。两支队伍在2022赛季均鲜有国际亮相，但是在2022年体操亚锦赛上，中国队以接近6分的优势击败日本队夺冠的成绩值得参考。美国男队期待通过难度的提升能够帮助他们自2014年世锦赛夺铜之后再度登上世锦赛的领奖台。

男子单项方面，奥运男子全能冠军、日本名将桥本大辉和世锦赛卫冕冠军中国选手张博恒之间的再度交手将会成为关注的焦点。2021年世锦赛上，张博恒在日本以0.017的微弱优势击败桥本大辉夺得冠军。其它有望冲击男子个人全能奖牌的选手还包括菲律宾的卡洛斯·尤洛、两届全美冠军布罗迪·马龙、2022年欧锦赛全能金牌得主、英国选手乔·弗雷泽。

男子自由操世锦赛卫冕冠军阿尔乔姆·多尔戈皮亚特，双杠奥运会、世锦赛双料冠军邹敬园非常有望继续在利物浦收获荣耀。

2022年利物浦体操世锦赛：赛程

所有时间均为英国当地时间

10月29日至31日将进行预赛的争夺，首枚奖牌将在11月1日产生。

10月29日，周六

19:55-22:50：女子组预赛 (比利时、美国、罗马尼亚、西班牙)

10月30日，周日

9:15-15:35：女子组预赛 (韩国、乌克兰、瑞典、澳大利亚、匈牙利、加拿大、中国、墨西哥、法国)

16:45-23:05：女子组预赛 (芬兰、荷兰、日本、阿根廷、巴西、德国、意大利、中华台北、埃及、英国、奥地利)

10月31日，周一

9:15-17:45：男子组预赛 (奥地利、美国、加拿大、瑞士、哈萨克斯坦、韩国、英国、中国、西班牙、日本、乌克兰、罗马尼亚、荷兰、意大利、哥伦比亚、巴西)

18:45-22:55：男子组预赛 (土耳其、埃及、德国、比利时、澳大利亚、法国、匈牙利)

11月1日，周二

18:15-21:05：女子团体决赛

11月2日，周三

17:25-20:50：男子团体决赛

11月3日，周四

18:30-21:15：女子全能决赛

11月4日，周五

17:45-21:10：男子全能决赛

11月5日，周六

13:15-18:10：单项决赛，第1天 (男子自由体操、鞍马、吊环; 女子跳马、高低杠)

11月6日，周日