2022年世界泳联短池游泳世锦赛女子50米蝶泳决赛于本周三（12月14日）展开。

2020年东京奥运会斩获女子200米蝶泳金牌和100米蝶泳银牌（另外还收获女子4x200米自由泳接力金牌和男女混合4x100米混合泳接力银牌）的张雨霏在巴黎奥运会周期中决定走出舒适圈，向短距离项目蝶泳以及自由泳项目发起挑战。

本届世锦赛上她在女子50米蝶泳项目上预赛排名第一、半决赛排名第二，状态甚佳。决赛中她的主要对手是2020年东京奥运会女子100米蝶泳冠军、加拿大名将玛格丽特·麦克尼尔以及2022年布达佩斯长池世锦赛该项目冠军、美国名将托瑞·胡斯克。

麦克尼尔在今年布达佩斯世锦赛上没有参加个人项目的争夺，因此本届世锦赛是她和张雨霏继东京奥运会之后的首次个人项目赛场交锋。