12月14日，2022年世界泳联短池游泳世锦赛在澳大利亚墨尔本进入第二个比赛日的争夺。在今天结束的女子50米蝶泳决赛中，中国选手张雨霏以24秒71的追平亚洲纪录成绩摘得铜牌。女子100米碟泳奥运冠军麦克尼尔和该项目世锦赛冠军胡斯克并列夺冠。
2022年世界泳联短池游泳世锦赛女子50米蝶泳决赛于本周三（12月14日）展开。
2020年东京奥运会斩获女子200米蝶泳金牌和100米蝶泳银牌（另外还收获女子4x200米自由泳接力金牌和男女混合4x100米混合泳接力银牌）的张雨霏在巴黎奥运会周期中决定走出舒适圈，向短距离项目蝶泳以及自由泳项目发起挑战。
本届世锦赛上她在女子50米蝶泳项目上预赛排名第一、半决赛排名第二，状态甚佳。决赛中她的主要对手是2020年东京奥运会女子100米蝶泳冠军、加拿大名将玛格丽特·麦克尼尔以及2022年布达佩斯长池世锦赛该项目冠军、美国名将托瑞·胡斯克。
麦克尼尔在今年布达佩斯世锦赛上没有参加个人项目的争夺，因此本届世锦赛是她和张雨霏继东京奥运会之后的首次个人项目赛场交锋。
本场决赛中，三位选手在短暂的不足25秒的时间里展开了激烈的争夺。
前25米，法国选手亨尼克以11秒18第一个转身，胡斯克11秒26位居第二，张雨霏11秒34第三，麦克尼尔11秒55在8位选手当中垫底。
但是麦克尼尔在最后25米展现了强大的爆发力，扭转了劣势，最终和胡斯克以相同的24秒64的成绩率先触壁，并列夺金。张雨霏24秒71收获一枚铜牌。
这枚铜牌是中国游泳队在本届短池世锦赛上斩获的首枚奖牌，也是张雨霏生涯中斩获的首枚短池世锦赛短距离项目奖牌。24秒71到成绩也追平了该项目亚洲纪录。
1 - 托瑞·胡斯克（美国），24秒64
1 - 玛格丽特·麦克尼尔（加拿大），24秒64
3 - 张雨霏（中国），24秒71，平亚洲纪录
4 - 贝丽尔·佳斯塔尔德洛（法国），24秒85
5 - 梅拉妮·亨尼克（法国），24秒92
5 - 卡莱尔·库尔赞（美国），24秒92
7 - 麦克·德瓦尔德（荷兰），24秒98
8 - 萨拉·茹内维克（瑞典），25秒18
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