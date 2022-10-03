2022年女排世锦赛：中国女排第二阶段小组赛赛程前瞻

2022年女排世锦赛经过10天小组赛的激烈争夺，4个小组的前4名锁定了第二阶段16强小组赛席位。

根据赛制规定，16强阶段比赛中A组和D组前四名球队组成E组，B组和C组前四名球队组成F组。两个小组分别展开循环赛，此前在第一阶段交手过的球队不会再度交锋，第一阶段战绩将直接带入第二阶段循环赛。第二阶段各队4场比赛结束后，两组排名前四的球队晋级四分之一决赛。

16强阶段E组和F组分组如下：

E组球队：意大利（A组第1）、比利时（A组第2）、荷兰（A组第3）、波多黎各（A组第4）、中国（D组第1）、日本（D组第2）、巴西（D组第3）、阿根廷（D组第4）

F组球队：土耳其（B组第1）、泰国（B组第2）、多米尼加（B组第3）、波兰（B组第4）、塞尔维亚（C组第1）、美国（C组第2）、加拿大（C组第3）、德国（C组第4）

在朱婷缺阵的情况下，李盈莹扛起中国女排进攻大旗 照片出自： volleyballworld.com

对阵波多黎各、荷兰争胜

小组赛发挥出色的中国女排取得了4胜1负队战绩，位居D组第一。接下来将在5天时间里进行4场比赛。

其中首场比赛的对手是此前小组赛2胜3负的波多黎各队，比赛将于当地时间10月5日17:15进行。根据10月3日公布的最新世界排名来看，中国女排位列第5，而波多黎各排名仅为第17，如能正常发挥，中国队拿下比赛的可能性很大。

10月6日20:00，中国女排将会背靠背对阵荷兰队。荷兰队世界排名第10，小组赛战绩位3胜2负。双方此前曾经在今年6月举行的2022年女排世联赛上有过一次交锋，当时中国队在先输一局的情况下3-1逆转获胜。但是考虑本届世锦赛荷兰队是东道主之一，中国队想要再度击败荷兰队，难度会高于世联赛期间。

如何限制埃格努的发挥是中国女排力拼意大利队的关键 照片出自： volleyballworld.com

挑战意大利，力拼比利时

经过一日休整之后，中国队将于10月8日13:30迎来强劲对手意大利队的挑战。意大利队此前和塞尔维亚队是唯二的两支第一阶段小组赛保持不败的球队。

意大利女排目前世界排名落后于美国队高居第二。双方此前的三次交锋中，中国女排2胜1负占优。2020年东京奥运会小组赛中，中国女排3-0获胜。今年女排世联赛小组赛上，中国队以3-1击败了阵容不整的意大利队。双方在世联赛四分之一决赛中再度相遇，但是面对强力接应埃格努归来的意大利队，中国女排经过顽强抵抗仍以1-3失利，那场比赛中埃格努个人独得36分，可谓凭借一己之力击败了中国女排。而意大利队最终也摘得了今年女排世联赛的冠军。本届世锦赛上，中国队如何在比赛中限制埃格努队发挥将成为力争比赛胜利的关键。

比利时对阵波多黎各比赛瞬间 照片出自： volleyballworld.com

10月9日，中国队将迎来本阶段最后一个对手比利时队。后者虽然世界排名为第11位，但是在本届赛事中展现了极强的竞争力，小组赛4胜1负，只输给了意大利队。中国队和比利时队在今年世联赛小组赛上有过一次交锋，当时中国队3-0轻取对手。

中国女排球员庆祝得分 照片出自： volleyballworld.com

虽然中国队第一阶段小组赛发挥出色，但是逆转输给巴西队的比赛也暴露出了球队在面对硬仗时的后劲不足。主力自由人王梦洁因伤病缺阵是一大因素，但是随着对手实力越来越强，球员疲劳累积越来越多，中国队需要进一步开发阵容厚度，以应对接下来可能出现的不同局面。

此前5场比赛，场均得到20.6分的李盈莹在每场比赛当中都是中国队内的得分王。接下来的比赛中，对手会对李盈莹重点关照的情况下，主攻王云蕗、队长袁心玥以及接应龚翔宇能否在进攻端为中国女排输出火力同样非常重要。

就像中国队主教练蔡斌在接受采访时说的那样：“对手越来越强，我们会摆正自己的位置，做足困难的准备，用我们团队的力量去战胜对手。”