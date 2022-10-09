2022年女排世锦赛：中国队二阶段收官战轻取比利时锁定八强席位

2022年女排世锦赛第二阶段即将落下帷幕，淘汰赛开赛在即。中国女排在今天进行的第二阶段小组赛收官战中3-0击败比利时队，以7胜2负的战绩锁定了八强席位。

中国女排在本届赛事上表现不俗，小组赛和阿根廷、哥伦比亚、日本、捷克、巴西同组的她们以4胜1负（负巴西）的战绩晋级第二阶段小组赛。

第二阶段小组先后击败波多黎各和荷兰队后，中国女排在本周六不敌意大利。今天对阵比利时队的比赛关乎八强席位，中国女排只要在比赛中赢得两局即可锁定八强席位。

本场比赛，中国队的首发名单没有悬念，依旧是李盈莹、王云蕗联袂主攻，袁心玥、王媛媛领衔副攻，刁琳宇担任二传，龚翔宇任接应，王梦洁为自由人。

首局比赛，双方开局阶段比分咬得很紧，4平之后中国队掀起两波得分高潮，迫使对手两次叫了暂停。但是中国队的士气没有被暂停影响到，将领先保持到局末，25-18先下一城。

第二局开局和首局相似，中局阶段比利时队将分差缩小到只有1分，16-17落后。但是中国队随即一波连续得分浇灭了对手反扑的势头，24-18拿到局点并以和首局相同的25-18的比分再赢一局。至此，中国女排已经提前锁定了八强席位。

第三局比赛中，放下压力的双方球员奉献了一局精彩激烈的比赛，比分焦灼。11平后中国队虽然扩大了分差，但是比利时队总能顽强的缩小比分。局末，双方之间的争夺进入白热化，最终中国队27-25险胜这一局总比分3-0赢得比赛胜利。

比利时队在比赛中救球瞬间 照片出自： volleyballworld.com

整场比赛，中国队在扣球得分方面以47-41领先对手，拦网得分方面8-2大幅领先，发球得分也是8-5占优。

中国队四人得分上双，李盈莹得到16分为队内得分王，王云蕗得到15分，为李盈莹分担了部分进攻压力。王媛媛、袁心玥分别得到11分和10分。

本届女排世锦赛8强球队已经全部诞生：E组意大利队、巴西队、日本队、中国队分列前四名；F组塞尔维亚、美国、土耳其以及波兰队分列前四。

四分之一决赛将于10月11日展开，之后12日和13日将进行两场半决赛的争夺。奖牌赛将于10月15日进行。

四分之一决赛对阵情况如下：

意大利vs中国

美国vs土耳其

巴西vs日本

塞尔维亚vs波兰