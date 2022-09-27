2022年女排世锦赛：中国女排胜世锦赛新军哥伦比亚豪取两连胜

本届女子排球世锦赛共有24支球队参赛，所有球队首先分成4个小组进行单循环赛，分组情况如下：

A组 – 荷兰、 意大利、 比利时、 波多黎各、 喀麦隆、 肯尼亚

B组 – 波兰、 土耳其、 多米尼克、韩国、 泰国、 克罗地亚

C组 – 美国、 塞尔维亚、 德国、 保加利亚、 加拿大、 哈萨克斯坦

D组 – 巴西、 中国、 日本、 哥伦比亚、 阿根廷、 捷克

龚翔宇复出赛场提升了中国队士气 照片出自： volleyballworld.com

首轮比赛3-0击败阿根廷队斩获开门红的中国女排在今天迎来了本届世锦赛的第二个对手，哥伦比亚队。后者在首轮比赛中0-3不敌日本队。

因伤缺席首场比赛的龚翔宇在本场比赛火线复出，提升了中国女排的士气。中国队的首发名单如下：

主攻：李盈莹、王云蕗；副攻：袁心玥、王媛媛；二传：刁琳宇；接应：龚翔宇；自由人：王梦洁

本场比赛袁心玥在进攻和拦网上表现的都很突出

首局比赛开局，中国队通过李盈莹连续得分3-0领先。此后龚翔宇右翼扣球得手，袁心玥拦网得分后，中国队6-1领先，哥伦比亚队叫了暂停。暂停回来后哥伦比亚一度将比分缩小至3分，但是随着中国队再度掀起一波得分高潮，分差再度被拉大，中国队25-13先下一城。

第二局比赛中，哥伦比亚队开局打得非常顽强，双方比分咬的很紧，中国队甚至一度9-11落后。随着李盈莹的进攻得手、王云蕗的发球得分以及对手失误增多，中国队在中局过后逐渐扭转了战局。此后中国队越战越勇，24-20率先拿到局点后由李盈莹一锤定音，中国女排25-21胜出。

第三局比赛中，中国女排取得强势开局后不断扩大分差，比分一度来到20-9。局末哥伦比亚虽有反扑但是无奈落后太多回天无力。中国队25-16再胜第三局后总比分3-0击败对手，取得本届世锦赛的两连胜。

整场比赛，李盈莹得到18分，为本场比赛得分王。中国队队长袁心玥得到12分位列队内第二。

本场比赛过后，中国队和D组同组的巴西队和日本队均为2战2胜，三支球队的榜首之争悬念还将继续。目前日本队凭借小分领先中国队排名小组第一，巴西队位列第三。

本周三，中国女排将会和日本队展开榜首之争。