2022年女排世锦赛：中国女排胜阿根廷斩获开门红

本届女子排球世锦赛共有24支球队参赛，所有球队首先分成4个小组进行单循环赛，分组情况如下：

A组 – 荷兰、 意大利、 比利时、 波多黎各、 喀麦隆、 肯尼亚

B组 – 波兰、 土耳其、 多米尼克、韩国、 泰国、 克罗地亚

C组 – 美国、 塞尔维亚、 德国、 保加利亚、 加拿大、 哈萨克斯坦

D组 – 巴西、 中国、 日本、 哥伦比亚、 阿根廷、 捷克

9月25日，中国女排迎来了2022年女排世锦赛小组赛首场比赛，对手是阿根廷队。

本场比赛中国队的首发名单如下：

主攻：李盈莹、王云蕗；副攻：袁心玥、王媛媛；二传：刁琳宇；接应：王艺竹；自由人：王梦洁

袁心玥庆祝得分 照片出自： volleyballworld.com

首局比赛，双方比赛接近，中国队始终保持领先，最终以25-23拔得头筹。

第二局比赛中国队在开局领先后曾经短暂落后。反超比分后，中国队保持住了优势，以25-22再下一城。

第三局，背水一战的阿根廷队在开局强势反扑取得领先后中国队请求暂停。随后教练的部署立竿见影，中国队12-9反超比分后越战越勇将对手打至暂停。此后中国队面对阿根廷的反扑顶住了压力，25-20再胜第三局，总比分3-0赢得比赛胜利，取得开门红！

中国队主攻手李盈莹是全场比赛得分王 照片出自： volleyballworld.com

李盈莹全场得到22分，是全场得分最多的选手。

中国女排在本届世锦赛上的第二个对手是哥伦比亚队，比赛将在9月27日进行。