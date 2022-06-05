2022年女排世联赛：中国女排负泰国队遭遇本届赛事首场失利

本周日，中国女排迎来2022年世界女排联赛首站赛事的最后一场比赛，对手是泰国队。

本场比赛之前，中国队先后击败了荷兰队、土耳其队以及意大利队，取得3连胜。泰国队则是胜保加利亚和塞尔维亚，不敌比利时，战绩为2胜1负。

首发阵容方面，中国女排和之前比赛相比没有任何变化：李盈莹和金烨担任主攻，袁心玥和王媛媛任副攻，龚翔宇担任接应，刁琳宇二传，自由人王唯漪。

首局比赛，中国队率先取得比分上的领先，局中泰国队反超比分之后双方比分胶着上涨。局末握有领先优势的泰国队没有手软，25-23先声夺人。

第二局比赛开始，中国队在二传位置上做出调整，丁霞顶替刁琳宇出任二传后激活了李盈莹的进攻，12-5取得领先。暂停之后，中国队攻势不减。25-13扳平总比分。

第三局双方在开局后比分咬的很紧，下半局中国队掀起进攻高潮，扩大比分后愈战愈勇，25-14拿下该局，总比分2-1反超。

第四局，背水一战的泰国队反而激发出了更好的状态，从开局就取得领先并将优势保持到最后，25-23扳平局分。

关键的决胜局，中国队心态显然受到上一局未能拿下比赛的影响，失误不断，被泰国队将分差拉大后最后回天无力，以11-15输掉这一局，总比分2-3不敌泰国队遭遇本届女排世联赛首败。

李盈莹斩获28分再次成为中国女排得分王，龚翔宇（20分）、王媛媛（11分）、王云蕗（10分）、袁心玥（10分）、得分同样上双。

未来一周中国女排没有比赛任务，再次比赛将转战菲律宾的奎松市。6月15日当地时间13:00，中国女排将和比利时队交手。