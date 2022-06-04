2022年女排世联赛：24小时两战两捷，中国女排豪取三连胜

2022年世界女排联赛在多地同时举行，中国女排首站赛事前往土耳其首都安卡拉参赛。6月1日逆转击败荷兰队斩获开门红后，蔡斌挂帅的中国女排在6月3日对阵2021年曾两次以3–0比分击败中国女排的东道主土耳其队。

以全新面貌出击的中国队经过首场比赛的适应之后第二场比赛表现更加自如。

此役，中国女排的首发阵容和上一场比赛相同，李盈莹和金烨担任主攻，袁心玥和王媛媛任副攻，龚翔宇担任接应，刁琳宇二传，自由人王唯漪。

土耳其队的首发阵容中，巴拉丁、沙欣担任主攻，副攻位置由艾达、居内什联袂，卡拉库尔特担任接应，奥兹巴伊任二传，阿克兹出现在自由人位置。

首局比赛，中国队气势如虹，25-16先下一城；次局比赛中国队进攻遇阻被对手25-20扳平总比分。此后两局，中国队重新找回状态，接连以25-20和25-22取胜，3-1击败土耳其队。

本场比赛，李盈莹拿到23分，为中国队得分王；龚翔宇和袁心玥分别贡献14分和11分；土耳其方面，强力接应卡拉库尔特斩获22分，居内什砍12分。

距离这场比赛结束仅过去18个小时，中国队又迎来了和意大利队的交锋。意大利队此前先后以3-1和3-0的比分击败比利时队和荷兰队，同样取得两连胜。

本场比赛中国队首发阵容不变，而意大利队方面，艾格努、塞拉、波塞蒂等名将没有参加本周的比赛。

比赛中，中国女排开局进入状态很快，奠定领先优势并将其保持到最后，以25-13先赢一局。第二局比赛中，中国队失误开始增多，同时一传质量有所下降，意大利队借机以25-20扳回一局。

第三局比赛中，中国队在落后的情况下通过换人扭转了局面，25-22艰难逆转。最后一局双方开局比分焦灼，后期中国队逐渐占据主动并拉开分差，以25-18拿下，总比分3-1锁定胜局。

本场比赛，李盈莹砍下21分，再次成为中国队得分王。

当地时间周日，中国队将和泰国队交锋，冲击四连胜。