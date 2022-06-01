女排世联赛：中国队逆转荷兰取开门红

中国女排本届世联赛首个对手是荷兰女排。中国女排的首发阵容包括李盈莹、金烨、袁心玥、王媛媛、龚翔宇、刁琳宇和王唯漪。

可能是重新出发的首场比赛缘故，球员在首局比赛当中表现的有些紧，一传质量不高导致多次被对手探头得分。整局比赛中比分都处于落后，最终16-25先输一局。

第2局，主教练蔡斌用王云蕗替换金烨登场，中国队进攻渐有起色。本局双方比分处于胶着状态，交替上涨。龚翔宇、李盈莹等国手本局比赛发挥出色，帮助中国队将领先保持到最后，以25-22扳回一城，总比分1-1。

第3局，双方的争夺非常激烈。中国队开局处于落后，但中局将比分反超。局末李盈莹、王云蕗在进攻端连续得分，关键时刻龚翔宇连得2分，帮助中国队以25-23反超总比分。

第4局，背水一战的荷兰队卸下包袱后在进攻端顺风顺水，中国队由于传球质量不高，导致进攻火力不足，因此比赛中段大有被荷兰队扩大领先优势之势。关键时刻，蔡斌教练在二传位置进行调整，丁霞换下了刁琳宇后中国队掀起了进攻高潮，李盈莹攻势凌厉，帮助球队在比分上实现了反超。最后时刻，袁心玥扣杀得手，帮助中国女排以25-23拿下了第四局，从而以总比分4-1取胜。

全场比赛，王媛媛得到21分，龚翔宇贡献20分，是中国女排方面得分最多的选手。

接下来，中国队将于当地时间6月3日19:00对阵主场作战的土耳其队。双方上一次交锋是在2020年东京奥运会小组赛，中国女排在东京之旅的首场比赛中0-3不敌土耳其队。10个月后的再次交锋，结果是否会有改变，我们拭目以待。