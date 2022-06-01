女排世联赛：中国队逆转荷兰取开门红

2022年世界女排联赛进入第二天的争夺，以全新面貌出征的中国女排在土耳其首都安卡拉完成了2024年巴黎奥运会周期当中的第一场国际比赛，距球队上一次亮相国际赛场已经过去了将近10个月的时间。

排球
Xinyue YUAN
照片出自： 2021 Getty Images

中国女排本届世联赛首个对手是荷兰女排。中国女排的首发阵容包括李盈莹金烨袁心玥王媛媛龚翔宇刁琳宇王唯漪

可能是重新出发的首场比赛缘故，球员在首局比赛当中表现的有些紧，一传质量不高导致多次被对手探头得分。整局比赛中比分都处于落后，最终16-25先输一局。

第2局，主教练蔡斌用王云蕗替换金烨登场，中国队进攻渐有起色。本局双方比分处于胶着状态，交替上涨。龚翔宇、李盈莹等国手本局比赛发挥出色，帮助中国队将领先保持到最后，以25-22扳回一城，总比分1-1。

第3局，双方的争夺非常激烈。中国队开局处于落后，但中局将比分反超。局末李盈莹、王云蕗在进攻端连续得分，关键时刻龚翔宇连得2分，帮助中国队以25-23反超总比分。

第4局，背水一战的荷兰队卸下包袱后在进攻端顺风顺水，中国队由于传球质量不高，导致进攻火力不足，因此比赛中段大有被荷兰队扩大领先优势之势。关键时刻，蔡斌教练在二传位置进行调整，丁霞换下了刁琳宇后中国队掀起了进攻高潮，李盈莹攻势凌厉，帮助球队在比分上实现了反超。最后时刻，袁心玥扣杀得手，帮助中国女排以25-23拿下了第四局，从而以总比分4-1取胜。

全场比赛，王媛媛得到21分，龚翔宇贡献20分，是中国女排方面得分最多的选手。

接下来，中国队将于当地时间6月3日19:00对阵主场作战的土耳其队。双方上一次交锋是在2020年东京奥运会小组赛，中国女排在东京之旅的首场比赛中0-3不敌土耳其队。10个月后的再次交锋，结果是否会有改变，我们拭目以待。

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