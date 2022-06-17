2022年女排世联赛：中国女排胜加拿排名第二

2022年女排世界联赛第二周比赛在菲律宾的奎松市和巴西首都巴西利亚两地展开。中国女排前往菲律宾参赛。继本站首场比赛轻取比利时后，中国队次战再胜加拿大。

排球
Xinyue YUAN
照片出自： volleyballworld.com

在此前土耳其安卡拉站的比赛中，全新出发的中国女排先后击败了荷兰、土耳其、意大利后不敌泰国队。在前天（6月15日）轻取比利时后取得了4胜1负的战绩，为巴黎奥运会周期开了个好头。

次战对阵加拿大，中国队延续了上一场比赛的首发阵容：主攻位置依然是李盈莹和金烨联袂，副攻袁心玥王媛媛搭档，丁霞任二传，接应龚翔宇，自由人王唯漪。中国队主教练蔡斌继续缺席临场指挥。

首局比赛，中国队经历开局短暂的低迷之后掀起得分高潮，10-6领先后对手请求了暂停。暂停回来之后，加拿大队的表现有短暂提升，但很快中国队适应了对方的节奏后再次连续得分，最终以25-16拔得头筹。

第二局比赛，双方的争夺陷入胶着态势，比分交替上涨。中局加拿大掀起了连得5分的小高潮，取得10-7的领先。此后中国队虽然短暂反超比分，但是进攻失误和防守不利导致比赛局面再次逆转，加拿大队25-18扳回一城。

第三局，中国队气势如虹，开局即奠定优势，并以25-12拿下。第四局，中国队复制了上一局的局面，取得了6-0的梦幻开局，并在中局将分差扩大至16-7。此后，背水一战的加拿大队发起强攻，缩小了分差。中国女排关键时刻顶住了压力最终25-18拿下此局，从而以总比分3-1赢得比赛的胜利。

本场比赛，对阵比利时比赛中“哑火”的李盈莹状态复苏砍下20分，是本场比赛的得分王。另外龚翔宇和王媛媛得分上双，分别得到15分和12分。

从技术统计上看，中国队在进攻得分（50-46）、拦网得分（10-3）、发球得分（9-5）以及对手失误得分（24-17）方面均领先对手。

6月18日北京时间19:00，中国女排将对阵奥运冠军美国队。双方本赛季世联赛至今的战绩均为5胜1负，争夺定将异常激烈。

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