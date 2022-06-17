2022年女排世联赛：中国女排胜加拿排名第二

在此前土耳其安卡拉站的比赛中，全新出发的中国女排先后击败了荷兰、土耳其、意大利后不敌泰国队。在前天（6月15日）轻取比利时后取得了4胜1负的战绩，为巴黎奥运会周期开了个好头。

次战对阵加拿大，中国队延续了上一场比赛的首发阵容：主攻位置依然是李盈莹和金烨联袂，副攻袁心玥、王媛媛搭档，丁霞任二传，接应龚翔宇，自由人王唯漪。中国队主教练蔡斌继续缺席临场指挥。

首局比赛，中国队经历开局短暂的低迷之后掀起得分高潮，10-6领先后对手请求了暂停。暂停回来之后，加拿大队的表现有短暂提升，但很快中国队适应了对方的节奏后再次连续得分，最终以25-16拔得头筹。

第二局比赛，双方的争夺陷入胶着态势，比分交替上涨。中局加拿大掀起了连得5分的小高潮，取得10-7的领先。此后中国队虽然短暂反超比分，但是进攻失误和防守不利导致比赛局面再次逆转，加拿大队25-18扳回一城。

第三局，中国队气势如虹，开局即奠定优势，并以25-12拿下。第四局，中国队复制了上一局的局面，取得了6-0的梦幻开局，并在中局将分差扩大至16-7。此后，背水一战的加拿大队发起强攻，缩小了分差。中国女排关键时刻顶住了压力最终25-18拿下此局，从而以总比分3-1赢得比赛的胜利。

本场比赛，对阵比利时比赛中“哑火”的李盈莹状态复苏砍下20分，是本场比赛的得分王。另外龚翔宇和王媛媛得分上双，分别得到15分和12分。

从技术统计上看，中国队在进攻得分（50-46）、拦网得分（10-3）、发球得分（9-5）以及对手失误得分（24-17）方面均领先对手。

6月18日北京时间19:00，中国女排将对阵奥运冠军美国队。双方本赛季世联赛至今的战绩均为5胜1负，争夺定将异常激烈。