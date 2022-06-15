2022年女排世联赛：中国女排轻取比利时收获第四场胜利

2022年女排世界联赛第二周比赛在菲律宾的奎松市和巴西首都巴西利亚两地展开。中国女排前往菲律宾参赛。

排球
Xinyue YUAN

在此前土耳其安卡拉站的比赛中，全新出发的中国女排先后击败了荷兰、土耳其、意大利后不敌泰国队，取得了3胜1负的战绩，为东京周期开了个好头。

第二周比赛，中国队将于当地时间15日、17日、18日和19日分别对阵比利时队、加拿大队、美国队和日本队。

根据赛制，每站比赛开始前各队可以重新提交本周参赛大名单，中国队方面只有陈佩妍替代了缪伊雯这一个变化。

本场对阵土耳其的比赛中，中国队的首发阵容和上周相比只是在二传位置做出了一个调整，由丁霞取代刁琳宇首发。主攻位置依然是李盈莹和金烨联袂，副攻袁心玥、王媛媛搭档，接应龚翔宇，自由人王唯漪。

首局比赛，中国队开局一传质量不高，因此面对比利时队的进攻打得很被动，局中暂停时落11-12落后对手1分。暂停回来之后，中国队状态回升，龚翔宇、王媛媛、袁心玥、李盈莹火力全开，以25-19拔得头筹。

第二局前半段和首局比赛如出一辙，中国队依旧落后进入局中暂停时间。此后双方比分交咬的很紧，多次出现平局。关键时刻，中国女排抓住机会连续下分，以25-22再胜一局。

第三局，中国队开局即奠定大比分领先优势，暂停时12-7领先。此后中国队攻势如潮，比利时疲于应对，25-14中国女排连下三局，轻松击败对手。

得分方面，斩获19分的龚翔宇是中国队本场比赛得分王。中国队在扣杀得分（45-44）、拦网得分（10-0）方面均领先对手，在失误送分方面也以9-18优于对手。

6月17日北京时间15:00，中国女排将迎战本站第2个对手加拿大队。

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