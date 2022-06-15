2022年女排世联赛：中国女排轻取比利时收获第四场胜利

在此前土耳其安卡拉站的比赛中，全新出发的中国女排先后击败了荷兰、土耳其、意大利后不敌泰国队，取得了3胜1负的战绩，为东京周期开了个好头。

第二周比赛，中国队将于当地时间15日、17日、18日和19日分别对阵比利时队、加拿大队、美国队和日本队。

根据赛制，每站比赛开始前各队可以重新提交本周参赛大名单，中国队方面只有陈佩妍替代了缪伊雯这一个变化。

本场对阵土耳其的比赛中，中国队的首发阵容和上周相比只是在二传位置做出了一个调整，由丁霞取代刁琳宇首发。主攻位置依然是李盈莹和金烨联袂，副攻袁心玥、王媛媛搭档，接应龚翔宇，自由人王唯漪。

首局比赛，中国队开局一传质量不高，因此面对比利时队的进攻打得很被动，局中暂停时落11-12落后对手1分。暂停回来之后，中国队状态回升，龚翔宇、王媛媛、袁心玥、李盈莹火力全开，以25-19拔得头筹。

第二局前半段和首局比赛如出一辙，中国队依旧落后进入局中暂停时间。此后双方比分交咬的很紧，多次出现平局。关键时刻，中国女排抓住机会连续下分，以25-22再胜一局。

第三局，中国队开局即奠定大比分领先优势，暂停时12-7领先。此后中国队攻势如潮，比利时疲于应对，25-14中国女排连下三局，轻松击败对手。

得分方面，斩获19分的龚翔宇是中国队本场比赛得分王。中国队在扣杀得分（45-44）、拦网得分（10-0）方面均领先对手，在失误送分方面也以9-18优于对手。

6月17日北京时间15:00，中国女排将迎战本站第2个对手加拿大队。