2022年霹雳舞世锦赛：前瞻和看点

来自世界各地的B-Boys和B-Girls将在韩国首尔的SK奥林匹克手球体育馆集结，参加将于10月21日至22日举行的2022*年WDSF世锦赛的争夺。

360位选手将会在K-Pop的大本营、韩国城市街头文化天堂首尔展开精彩激烈的1对1较量，直至最后的冠军诞生。

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2021年世锦赛冠军得主美国B-Boy Victor和日本B-Girl Ayumi的卫冕之路将会充满挑战。本届世锦赛面向所有WDSF注册运动员开放。

霹雳舞运动将在2024年巴黎奥运会上完成自己的奥运首秀，在此之前，本届世锦赛将是全世界了解这项奥运新运动的绝好机会。霹雳舞运动在2018年布宜诺斯艾利斯青奥会上的亮相取得了成功。

2022年霹雳舞世锦赛：焦点选手

B-boys

美国选手维克多·蒙塔尔沃，绰号B-Boy Victor目前世界排名第一。

身为世锦赛卫冕冠军的他被广泛视为世界最佳霹雳舞选手之一。这位来自美国福罗里达的28岁街舞天才选手在本届世锦赛之前保持了极佳的竞技状态。

经过一段时间远离霹雳舞的休息时光后，维克多重返赛场后连续赢得了一些赛事的冠军，其中就包括在阿拉巴马州城市伯明翰举行的2022*年世界运动会金牌。他在决赛中以3-1击败了同胞选手B-Boy Jeffro后成功登顶。

B-Boy Jeffro和去年世锦赛亚军B-Boy Phil Wizard（加拿大）对于世界顶级赛事决赛也已经并不陌生，而且均有和Victor在决赛中的交锋纪录。首尔世锦赛上，他们将成为后者卫冕道路上的强力挑战。

日本B-Boy Shigekix是另外一位值得关注的选手。身为2018年青奥会季军的他在2020年创造过历史，成为红牛BC One世界巡回赛总决赛历史上最年轻的男子冠军得主。那之后，他一直在参加的赛事中展现亮眼的表现。

今年1月，他蝉联了全日本霹雳舞锦标赛冠军，并在今年7月举行的世界运动会上夺得了铜牌。

如果你对霹雳舞新秀感兴趣，那么可以关注一下霹雳舞强国荷兰的B-Boy Lorenzo。今年只有16岁的他在世界排名上大幅飙升后有望在首尔一鸣惊人。

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日本B-Girl Ayumi在21岁时才开始接触霹雳舞 照片出自： 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟

B-Girls

2021年世锦赛冠军B-Girl Ayumi是本届世锦赛的夺冠热门人选之一。21岁开始接触霹雳舞运动的她本届世锦赛冲冠道路上的最强挑战来自队友B-Girl Ami，后者在2022年世界运动会夺冠的决赛当中面对美国名将B-Girl Sunny展现了极佳的水准。

韩国本土明星B-Girl Yell同样具备不俗的实力，身为2018年青奥会季军的她坐拥主场之利将会向领奖台发起冲击。

中国16岁小将B-Girl 671的绰号取自她本名刘清漪的谐音，2022年世界运动会位列第四后，刘清漪此后在捷克斯洛伐克举行的Outbreak 2022赛事以及葡萄牙举办的霹雳舞世界大赛上连续斩获冠军，给人留下了深刻的印象。这一次她能否在世界最重要的霹雳舞舞台上斩获奖牌值得期待。

欧洲方面，德国B-Girl Jilou在2021年和2019年世锦赛上都收获了铜牌，她同样具备强大的实力在韩国首都拿出亮眼表现。

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中国B-Girl刘清漪 照片出自： from weibo of @Bgirl刘清漪671

2022年霹雳舞世锦赛：赛程

2022年霹雳舞世锦赛将于本周五和周六在韩国首尔举行，赛程如下：

所有时间均为韩国当地时间，换算北京时间需-1小时。

10月21日，周五

12:00 – 16:15 – 预选赛 (B-Girl and B-Boy)

16:40 – 18:25 – B-Boy Top 128

18:25 – 20:00 – B-Boy、B-Girl Top 64

10月22日，周六

13:15 – 14:55 – B-Boy、B-Girl Top 32

15:30 – 18:35 – B-Boy、B-Girl Top 16

19:05 – 19:50 – B-Boy 、B-Girl Top 8

19:50 – 20:15 – B-Boy、B-Girl半决赛

20:15 – 20:45 – B-Boy、B-Girl铜牌赛

20:45 – 21:05 – B-Boy、B-Girl决赛

21:05 – 21:25 – 颁奖仪式

赛程可能会有调整

2022年霹雳舞世锦赛：如何观赛

2022年霹雳舞世锦赛将在Olympic Channel直播，可以通过Olympics.com网站或着Olympics官方App观看比赛。

点击这里前往比赛页面观看2022年霹雳舞世锦赛直播和回看。