2022年尤伯杯：中韩两队争夺本届赛事冠军

身为卫冕冠军的中国队在2022年尤伯杯赛场上继续高歌猛进。在今天结束的半决赛争夺中，陈雨菲、“凡尘”组合、何冰娇先后击败东道主泰国队的球员/组合，帮助中国队以3-0的总比分挺进决赛。

本场比赛，陈雨菲再度打头阵，对手是泰国女单名将因达农。双方此前在世界羽联赛事中有过15次交锋，奥运冠军陈雨菲以13胜2负占据优势，并且已经取得了六连胜。首局比赛，因达农率先发力取得领先，但是陈雨菲沉着应战逐渐占据主动，21-18先下一城。第二局比赛，双方除开局阶段比分胶着外，此后比赛就变成了一边倒。陈雨菲21-12拿下次局，为中国队先得1分。

CHEN Yufei 照片出自： 2018 Getty Images

女双比赛中，奥运亚军陈清晨/贾一凡组合对阵基蒂哈拉库尔/普拉琼，面对这对泰国组合，“凡尘”组合保持12连胜。

但是本场比赛中，泰国组合在首局比赛中打出了气势。度过了开局的胶着阶段后连续砍分，取得大比分领先。“凡尘”组合虽然顽强的挽救了两个局点但仍无济于事，21-17泰国组合拔得头筹。

次局比赛中，“凡尘”组合逐渐进入状态，中局过后连续得分拉大分差，以21-13扳平。决胜局中，“凡尘”开局强势。之后双方互有领先，中国组合13-12领先后连得5分并最终以21-15拿下比赛胜利，中国队总比分2-0领先。

何冰娇在本赛季已经斩获德国公开赛和韩国大师赛冠军 照片出自： 2018 Getty Images

二单的比赛由何冰娇对阵李美妙，双方此前11次在世界羽联赛事上交锋，何冰娇9胜2负领先。双方最近的两次交手中，各胜一场。本场比赛中，李美妙虽然打得主动，但是何冰娇总能够找到破解的方法，最终技高一筹的中国名将以两个21-15击败对手，帮助中国队以3-0锁定本届尤伯杯决赛席位。决赛中，中国队将和韩国队争夺冠军。

另外一场半决赛中，赛会头号种子、上届尤伯杯亚军得主日本队被韩国队横扫出局。

首场女单比赛中，近期竞技状态出色的韩国新星安洗莹对阵此前已经连续击败过自己三次的日本名将山口茜。经过三局的激烈争夺，安洗莹复仇成功。在先输一局的情况下连扳两局逆转取胜（15-21、21-18、21-18），为韩国队拔得头筹。

受到安洗莹击败强劲对手的鼓舞，之后登场的韩国女双组合李昭熙/申昇瓒组合以21-16和21-17直落两局击败日本组合松山奈未/志田千阳，总比分2-0。

二单比赛由韩国队的金佳恩对阵前世界冠军得主奥原希望，这是双方首次交锋。金佳恩在今年的韩国公开赛上曾经击败过陈雨菲，实力不俗。

最终，金佳恩以21-12、11-21、21-16击败奥原希望，帮助韩国队以3-0的总比分淘汰日本队，跻身决赛。