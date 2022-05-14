2022年尤伯杯决赛：韩国队逆转中国队夺冠

经过一周的激烈争夺，最终登上2022年尤伯杯决赛舞台的两支球队分别是卫冕冠军中国队以及实力蹿升迅猛的韩国队。两队在半决赛中分别淘汰了泰国队和日本队。

在首场女单比赛中，中国队派出了2020年东京奥运会冠军、现女单世界排名第三的陈雨菲对阵韩国超新星，目前世界排名第四的安洗莹。双方此前在世界羽联赛事上有过5次交锋，陈雨菲保持全胜。

今天双方的首局比赛中，陈雨菲虽然开局后一路领先，但是后期失误增多被安洗莹抓住机会反超比分并拔得头筹，陈雨菲首局17-21失利。

第二局比赛开始后，陈雨菲1-6落后之后奋起直追，将比分反超，最终以21-15扳平局比分。决胜局中，陈雨菲依旧开局落后，双方换边时比分为5-11。此后安洗莹失误增多，陈雨菲一度将比分追逐13-14仅差1分。安洗莹在医疗暂停之后掀起小高潮，20-17拿到4个赛点。关键时刻，陈雨菲展现了大心脏，连续挽救三个赛点后将比分扮成20-20平。决胜局手握优势却未能拿下比赛显然对安洗莹的心态产生了影响。此后，她连续送出两次失误，陈雨菲22-20艰难拿下该局，2-1击败安洗莹，为中国队取得开门红。

比赛结束后，双方都已经体力透支，瘫倒在球场上。陈雨菲也完成了自己本届尤伯杯的比赛任务，交出了6胜0负的完美成绩单。

陈雨菲发球瞬间 照片出自： 2018 Getty Images

第一女双比赛中，奥运亚军、世界排名第一的陈清晨/贾一凡组合对阵世界排名第二的韩国组合李绍希/申昇瓒。双方此前5次在世界羽联赛事中交锋，中国组合5胜0负，战绩占优。

本场比赛，“凡尘”组合开局即打出气势，连续砍分。局中韩国组合虽然缩小了分差，但是凡尘组合再次开启连续砍分模式，最终21-12先下一城。

次局比赛中，中国组合开局顺风顺水，局中暂停之前以11-6领先对手。但是暂停之后，李绍希/申昇瓒组合打出了气势，扳平比分之后继续发力，21-18扳平局分。

决胜局中，双方的争夺进入白热化，比分交替上升。最终状态更好的韩国组合21-18拿下这一局，2-1逆转“凡尘”组合，为韩国队扳平了总比分。

何冰娇 照片出自： 2018 Getty Images

第二单打的比赛由现世界排名第9的何冰娇对阵世界排名第19的金佳恩。

比赛中，双方实力差距明显，何冰娇用时43分钟即以21-12和21-13直落两局赢得比赛胜利，中国队总比分2-1再度反超。

第二双打的比赛由中国队临时组对的黄东萍/李汶妹组合对阵同样临时搭档的韩国队金慧贞/孔熙容组合。

双方第一局比赛争夺非常激烈，交替领先。战至20平后，韩国组合关键时刻不手软，连得两分后以22-20拔得头筹。

第二局比赛中，双方开局继续紧咬比分，但是中局过后，默契程度更高的韩国组合连续得分，最终以21-17带走比赛胜利。双方总比分来到2-2。需要通过第三单打分出比赛胜负。

最终的女子第三单打比赛由新科亚锦赛冠军王祉怡对阵韩国选手申玉静。王祉怡世界排名第15位，申玉静第46位。

首局比赛中申玉静开局进攻很积极，王祉怡则比较被动，主动失误偏多。申玉静始终保持领先并以20比17率先拿到局点。此后王祉怡顽强拯救3个局点最平比分。之后双方各浪费了几个局点之后，申玉静28-26旗开得胜。

第二局王祉怡开局领先，之后一度将比分扩大到16-10。之后申玉静强势反扑，凭借凶猛的攻势追平了比分。关键时刻，申玉静连续出现失误，王祉怡趁机以20比17拿到局点，并以21-18拿下第二局。

决胜局中，王祉怡开局受困，一度以1-11大比分落后，大势已去。最终申玉静以21-8拿下制胜局，帮助韩国队摘得本届尤伯杯冠军。