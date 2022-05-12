2022年汤姆斯&尤伯杯：中国队大胜印尼跻身尤伯杯四强

以卫冕冠军身份参加今年尤伯杯比赛的中国女队在小组赛三战全胜，以头名身份跻身淘汰赛。四分之一决赛，中国队的对手是以年轻阵容参赛的印尼队。

比赛中，2020年东京奥运会女单冠军陈雨菲再次率先登场，迎战印尼小将德维。后者虽然世界排名不高，但是在上周举行的亚洲杯上曾经击败过中国选手韩悦。

本场比赛，双方的实力差距体现在了比分上。陈雨菲没有给对手太多机会，21-12、21-11直落两局为中国队拔得头筹。

赛后接受央视采访时，陈雨菲表示：“在对手并不是很熟悉的情况下，我觉得更多的还是做好自己。把自己的能力发挥出来。”

陈清晨/贾一凡在2020年东京奥运会比赛中庆祝胜利 照片出自： 2021 Getty Images

第二场比赛中，东京奥运会女双亚军组合陈清晨/贾一凡对阵印尼队的库苏玛/普拉维蒂组合。双方首局比赛争夺激烈，“凡尘”组合开局慢热，一度落后对手5分。进入状态后，中国组合反超了比分，展现了关键球能力，并最终以21-19先下一城。次局比赛中，“凡尘”组合愈战愈勇，21-16拿走比赛胜利，将总比分改写为2-0。

赛后，凡尘组合对于自己的表现并不是非常满意，贾一凡表示：“我觉得今天我们两人发挥不是特别好，在场上的失误会比之前多一些。进入四分之一决赛，我们也会有一些压力。比赛中我们非常希望能够尽快的拿下这场比赛，但是对手给了我们蛮大的冲击，回球质量非常高。所以说今天我们还是遇到了一些困难。”

首次参加奥运会的何冰娇在2020年东京奥运会上位居第四 照片出自： 2021 Getty Images

第三场比赛中，东京奥运会第四名何冰娇对阵印尼选手普拉西斯塔。虽然双方世界排名差距悬殊，但是印尼选手此前在小组赛最后一场刚刚击败过世界排名第一的山口茜，士气正盛。首局比赛中，双方开局阶段比分胶着，此后何冰娇主动失误增多，比分大多数时间处于落后。虽然何冰娇一度将比分扳成19平，但是最终失误断送了好局，19-21失利。

次局比赛中，何冰娇调整了打法，开局5-1领先。此后普拉西斯塔虽然一度反扑，但是何冰娇最后时刻连续得分，拿下次局。决胜局中，何冰娇势如破竹，21-7大比分胜出，总比分2-1逆转拿下第三场比赛，为中国队锁定了尤伯杯四强席位。

赛后，何冰娇对于对手的表现表示了肯定，她说道：“对手在前两局给我的压力还是挺大的，我在压力下也出现了一些失误，所以前两局挺艰难的。不过虽然说遇到了困难，但是不能说自己发挥的不好。一个球员不可能一直都是很顺利。在逆境中如何调整的能力才是决定一个球员好还是不好的标准。下一场在这方面还是会继续努力的。”

山口茜 照片出自： 2021 Getty Images

另外一场焦点比赛中，尤伯杯赛会头号种子日本队3-0击败中华台北队，同样锁定了半决赛席位。

首场比赛中，山口茜对阵戴资颖的比赛争夺激烈。日本名将拿下首局之后戴资颖在次局扳平局分。决胜局中，双方争夺到最后一刻，山口茜21-19拿下，为日本队取得开门红。

此后的女双比赛中，福岛由纪/广田彩花对阵徐雅晴/林琬清，日本组合2-1逆转取胜。随着女子二单比赛奥原希望2-1逆转许玟琪，日本队3-0击败中华台北，锁定了半决席位。

在泰国队和印度队的四分之一决赛中，泰国队的因达农、基蒂哈拉库尔/普拉琼加组合以及李美妙分别击败了印度队的辛杜、米什拉/辛格组合以及卡什亚普，以3-0赢得比赛的胜利。半决赛中，泰国队将和中国队争夺本届尤伯杯的决赛席位。

韩国队3-0横扫丹麦队跻身四强。安洗莹、金佳恩均上演三局逆转的好戏，分别击败了丹麦队的布里奇菲尔德、弗鲁尔嘉德/泰格森组合以及克里斯托菲森。韩国队和日本队将会为本届尤伯杯决赛席位展开激烈争夺。