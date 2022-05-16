群星荟萃！2022年泰国羽毛球公开赛前瞻

随着印度队和韩国队于上周末在曼谷分别登上2022年汤姆斯杯和尤伯杯最高领奖台，结束团体赛任务的世界羽坛顶尖球员本周原地不动即可重返世界羽联巡回赛舞台，参加即将于5月17日至22日举行的2022年泰国羽毛球公开赛的争夺。

由于大多数参加汤尤杯的球员都选择连续征战，因此本届赛事可谓群英荟萃，虽然是超级500赛事，但是参赛阵容更像是超级1000级别赛事。通过本文了解本届泰国公开赛的看点、赛程等信息。

陈雨菲斩获2020年东京奥运会女单金牌 照片出自： 2021 Getty Images

中国羽毛球女队在尤伯杯决赛中不敌韩国队，无缘卫冕。心中倍感遗憾的同时，她们需要通过比赛重新找回信心，争取尽快走出阴霾。而泰国公开赛就给她们提供了难得的机会。

女单方面，世界排名前十的选手当中，除复出赛场不久的2016年里约奥运会冠军卡洛琳娜·马林以及泰国名将李美妙之外，其余选手全部参赛。

赛会8号种子何冰娇首轮和队友韩悦相遇，她和东京奥运会亚军、中华台北名将戴资颖同处一个1/4区，有可能在四分之一决赛中相遇。而另一位中国选手王祉怡如能首轮过关，有可能在第二轮遭遇赛会7号种子、主场作战的泰国名将因达农。近期状态火热的韩国新星安洗莹是赛会4号种子，她和王祉怡同处一个四分之一区，双方有为半决赛席位展开争夺的可能。而两位中国选手能否在半决赛会师也值得关注。

另外一个半区当中，赛会3号种子、东京奥运会女单冠军陈雨菲以及队友张艺曼如能首轮过关的话，双方将在次轮上演“内战”。赛会5号种子、前世锦赛冠军得主奥原希望和两位中国选手同处一个1/4区，她们有可能在半决赛前交锋。赛会2号种子、世锦赛卫冕冠军山口茜和赛会6号种子辛杜同处一个1/4区，二人次轮有可能遭遇韩国选手的挑战，潜在对手分别是金佳恩和申玉静。后者刚刚在尤伯杯决赛决胜赛中大胜中国名将王祉怡，帮助球队夺冠，士气正佳。

陈清晨/贾一凡在2020年东京奥运会比赛中庆祝胜利 照片出自： 2021 Getty Images

女双方面，中国队派出四对组合参赛，其中头号种子、东京奥运会亚军陈清晨/贾一凡组合携刘玄炫/夏玉婷、张殊贤/郑雨组合直接直接参加32强比赛，而杜玥/李汶妹组合需要首先和泰国组合杜布图克/普林达争夺一个正赛席位。

“凡尘”组合在尤伯杯决赛中不敌韩国组合李绍希/申昇瓒后自责不已，急需通过胜利来抚平伤痛。半决赛之前，她们需要警惕的对手是日本组合、全英公开赛冠军松山奈未/志田千阳（6号种子）。凡尘组合首轮对手是乌克兰组合玛利亚/扎哈卡。

赛会4号种子、日本组合福岛由纪/广田彩花以及7号种子、陈康乐/蒂娜组合和“凡尘”组合同处一个半区，有可能和中国组合争夺一个决赛席位。

另一个半区当中，2号种子韩国组合李绍希/申昇瓒所在1/4区挑战不大；另一个1/4区的3号种子、韩国组合金昭映/孔熙容以及5号组合松本麻佑/永原和可那可能会成为她们晋级决赛道路上的大挑战。

丹麦男单一哥安赛龙在东京奥运会比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

男单方面，世界排名前五的选手将会悉数登场。世界排名第一的安赛龙是赛会头号种子，他的首场比赛对手是韩国选手许侊熙，双方在上周的汤姆斯杯比赛中有过一场激烈交锋，安赛龙艰难取胜。泰国公开赛上，身为东京奥运会冠军的安赛龙能否再次过关值得关注。和安赛龙同处一个1/4区的名将是印度老将斯里坎特，双方是争夺半决赛资格的潜在对手。

中华台北名将周天成是赛会4号种子，和他同处一个1/4区的种子选手是印尼名将、7号种子乔纳坦·克里斯蒂，他们之间很可能产生另一个四强选手。

另一个半区中，世界排名第二的赛会2号种子桃田贤斗首轮对手是中国球员赵俊鹏，日本巨星今年仍在为状态挣扎当中，尚未展现出他以往的赛场实力。本届赛事他能否有所起色值得期待。来自印尼的东京奥运会铜牌得主、赛会5号种子金廷和桃田贤斗同处一个1/4区，二人如能在四分之一决赛中会面，将是一场激动人心的对决。

赛会3号种子、丹麦选手安东森和中国球员陆光祖如果能够分别跨过首轮，他们将在次轮比赛中过招。赛会6号种子，上月斩获亚锦赛冠军的马来西亚新星李梓嘉和他们同处一个1/4区。

另外两位中国球员李诗沣和孙飞翔将首先参加资格赛的比赛，二人之间将产生一个正赛席位，他们之间的胜者将在首轮比赛中对阵日本选手西本拳太。

中华台北组合李洋/王齐麟是2020年东京奥运会男双冠军 照片出自： Badmintonphoto

男双方面，中国队只派出梁伟铿/王昶组合参赛，他们将从资格赛打起，对手是印度组合库马尔/苏里亚。

其它参赛选手方面，世界排名第二的印尼赛会头号种子阿山/亨德拉组合所在半区最大的挑战当属2021年世锦赛冠军、日本组合保木卓朗/小林优吾，后者为赛会3号种子。由于他们不在同一个1/4区，因此潜在交手舞台是半决赛。

另一个半区当中，赛会2号种子、东京奥运会男双金牌组合李洋/王齐麟（中华台北）在晋级半决赛之前可能需要提前在四分之一决赛中和东京奥运会季军、赛会6号种子谢定锋/苏伟译（马来西亚）组合展开一场激烈的争夺。4号种子、印度组合兰基雷迪/谢提组合和5号种子印尼组合阿尔菲安/阿迪安托可能在四分之一决赛中相遇。

王懿律/黄东萍庆祝东京奥运会夺冠 照片出自： 2021 Getty Images

混双方面，看点十足。中国队派出了世界排名第二的郑思维/黄雅琼组合、世界排名第四的2020年东京奥运会冠军组合王懿律/黄东萍以及年轻组合冯彦哲/林芳灵（需参加资格赛和印尼组合费迪纳夏/维德佳佳争夺正式资格）参赛。对手当中包括现世界排名第一的泰国组合德差波/沙西丽、世界排名第三的2022年全英公开赛冠军渡边勇大/东野有纱组合。代表当今世界羽坛混双的最高水准的四对组合全部参赛，他们之间的交锋不可错过。

“黄鸭”组合和德差波/沙西丽同处一个半区，但分处不同的1/4区。他们当中有望产生一个本届赛事的混双决赛席位。当然，在此之前他们需要先应对1/4区种子组合的挑战。“黄鸭”组合需提防有可能在1/4决赛中交锋的赛会5号种子、马来西亚组合陈健铭/赖沛君；而德差波/沙西丽可能在同一阶段遭遇赛会8号种子、日本组合金子祐树/松友美佐纪的强力挑战。

另一个半区中，亚锦赛重新携手并夺得冠军的“雅思组合”和赛会3号种子渡边永大/东野有纱组合有可能为另一个决赛席位在半决赛中直接对话。和他们同处一个1/4区的种子选手分别是丹麦组合马蒂亚斯/博尔（7号种子）以及马来西亚组合吴埙阀/赖洁敏组合。