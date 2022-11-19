乒乓球亚洲杯：王艺迪、张本智和生涯首夺亚洲杯冠军

2022年乒乓球亚洲杯在泰国曼谷落下帷幕。中国球员王艺迪以及日本球员张本智和分别赢得本届赛事女子单打和男子单打冠军。两位选手均为首次赢得这项赛事冠军。

女单方面，中国队派出世界排名第四的王艺迪和世界排名第七的陈幸同参赛。其中陈幸同首轮被印度选手玛尼卡·巴特拉爆冷淘汰。

陈幸同在决赛之前先后淘汰了哈萨克斯坦选手阿卡舍娃、韩国小将申裕斌、日本新星早田希娜。

她的决赛对手则是日本名将、世界排名第五的伊藤美诚。伊藤美诚在晋级决赛的道路上先后击败了卡塔尔小将阿里·马尔亚姆、韩国一姐田志希、印度选手巴特拉。

今天的决赛中，伊藤美诚开局通过发球和果断进攻占据主动，很快便以11-4拔得头筹。第二局比赛，王艺迪开局1-5落后之后将比分扳成5平。之后士气大振道中国名将越战越勇，11-6拿下这一局，双方回到同一起跑线上。

第三局，双方比分焦灼，伊藤美诚11-9胜出再次取得领先。第四局伊藤美诚大部分时间保持领先，但是王艺迪局末顽强挽救局点后顺势12-10拿下，再度扳平总比分。

第五局，王艺迪凭借中局之后的一波进攻高潮率先以10-6拿到局点。伊藤美诚挽救三个局点后，王艺迪抓住机会11-9大比分领先。

第六局，双方多次出现平局，王艺迪关键时刻把握住了机会，最终以11-8赢得这一局，总比分4-2胜伊藤美诚，生涯首夺亚洲杯冠军。中国队也完成了亚洲杯女单五连冠。

季军争夺战中，巴特拉4-2胜早田希娜摘得铜牌。

张本智和 照片出自： Getty Images

男单方面，中国队派出世界排名第三的王楚钦和世界排名第13的林高远参赛。后者遭遇一轮游，首轮不敌伊朗选手诺沙德·阿拉米扬。

王楚钦在首轮击败哈萨克斯坦选手基里尔·格拉斯门科后在四分之一决赛中不敌世界排名第19位的韩国选手林钟勋。

本届亚洲杯男单决赛在林钟勋和日本名将、世界排名第四的日本名将张本智和之间展开。后者在晋级决赛的道路上先后击败了新加坡选手冯耀恩、韩国选手李尚洙以及41岁的中华台北名将庄智渊。

最终张本智和4-1（11-9、7-11、11-8、12-10、11-2）胜林钟勋，生涯首夺亚洲杯冠军。

庄智渊在两次落后、两次扳平的情况下最终4-2击败日本小将宇田幸矢，夺得铜牌。