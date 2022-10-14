2022年开罗射击世锦赛：美国选手薇兹女子10米气步枪夺冠，黄雨婷、张雨位列亚季军

2022年步枪/手枪射击世锦赛在今天在开罗奥林匹克城市射击场决出了女子个人10米气步枪项目的冠军归属。

美国选手艾丽森·薇兹在金牌对决中凭借最后一枪的优势，16-14力压中国16岁小将黄雨婷摘得冠军。另外一位中国选手张雨收获铜牌。

今天的决赛中，张雨婷在前五轮比赛中发挥极为出色，在进入金牌决胜之前成绩为264.5环，高居第一。这个成绩领先第二名美国选手薇兹3.2环之多，后者的成绩为261.3环。

金牌决胜轮采用16分制，每枪成绩更好的一方可以获得2分，成绩相同则各得1分，谁先获得16分即赢得比赛的胜利。

双方在前4枪均打出高水准，互有胜负，战成4-4平。第5枪薇兹打出10.2环的成绩后，黄雨婷没有抓住机会，仅打出10环，4-6落后。中方教练请求暂停。

暂停归来之后，双方黄雨婷表现提升明显，第7枪和第9枪分别打出10.9环和10.8环，比分战成9-9平（第8枪平手）。

第10枪薇兹再度打出10.2环，而黄雨婷也再一次错失良机，打出10环后以9-11落后。

第11枪双方10.5环打平后比分来到10-12。之后薇兹连续出现失误，打出9.9环，黄雨婷借机以10.6环和10.7环将比分反超为14-12，距离夺冠近在咫尺。美国队教练请求暂停之后，薇兹状态提升迅速，打出10.7环的高分，黄雨婷打出10.2环后双方比分来到14-14，最后一枪定胜负。

关键时刻，薇兹打出10.6环，黄雨婷10.3环落败。薇兹以16-14险胜夺冠。

中国选手张雨以1.2分的劣势无缘金牌赛后收获铜牌，波兰选手朱莉娅·皮奥特洛夫斯卡位列第四，韩国选手金智贤位列第五。另一位中国选手王芝琳在决赛第三轮结束后止步，位列第7。

根据巴黎奥运会射击奥运资格体系，本届赛事女子10米气步枪项目产生4个奥运席位，由赛事排名前四的选手获得。但是，一个国家只能获得1个席位，因此排名第五的金智贤为韩国赢得了1个奥运席位。中国、美国、波兰也分别获得了2024年巴黎奥运会女子10米气步枪项目的1个参赛席位。

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