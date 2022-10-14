2022年开罗射击世锦赛：男子10米气步枪印度选手帕蒂尔摘金，盛李豪摘铜

2022年步枪/手枪射击世锦赛在今天在开罗奥林匹克城市射击场决出了精英组首枚金牌，在男子10米气步枪项目的争夺中，印度选手帕蒂尔·鲁德兰克什摘得金牌，意大利选手达尼洛·索拉佐收获银牌。两位中国选手盛李豪和杨浩然分列第三和的第四位。印度、意大利、中国以及捷克分别锁定1张2024年巴黎奥运会该项目席位。

2022年国际射击联合会步枪/手枪射击世锦赛男子10米气步枪决赛，印度选手鲁德兰克什·帕蒂尔在和意大利选手达尼洛·索拉佐的冠军对决当中以17-13笑道最后，摘得该项目世界冠军。两位选手也为各自国家锁定了1张2024年巴黎奥运会入场券。

两位选手在冠军争夺战的前两枪均打出10.5环战成平手。索拉佐从第三枪开始取得领先，比分从6-2变成13-9后，落后的帕蒂尔请求了暂停。

暂停之后，索拉佐的节奏被打乱，帕蒂尔开始缩小分差，将比分扳成13平并在最后时刻完成反超，17-13锁定胜局。

两位中国选手，东京奥运会该项目银牌得主盛李豪以及铜牌得主杨皓然分列第三和第四位。盛李豪距离金牌战之差0.1环，最终遗憾收获铜牌。

印度射击选手帕蒂尔·鲁德兰克什 照片出自： Twitter/NRAI

根据巴黎奥运会射击奥运资格体系，本届赛事男子10米气步枪项目产生4个奥运席位，由赛事排名前四的选手获得。但是，一个国家只能获得1个席位，因此排名第五的捷克选手基里·普利芙拉茨基赢得了一个奥运席位。

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