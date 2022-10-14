2022年开罗射击世锦赛：奖牌榜更新

2022年步枪/手枪射击世锦赛将于10月12日至25日在埃及首都开罗举行。本届赛事为2024年巴黎奥运会资格赛赛事，将会在8个个人项目当中诞生32个奥运席位。通过本文了解精英组各项目奖牌归属以及奥运席位获取情况。

射击
Lihao SHENG

2022年10月15日

男子10米气手枪最终成绩

1 - 刘锦尧（中国）

2 - 张益梵（中国）

3 - 帕夫洛·科洛斯蒂洛夫（乌克兰）

4 - Lee Wonho（韩国）

5 - 张博文（中国）

6 - 古尔法姆·约瑟夫（巴基斯坦）

7 - 维克多·班金（乌克兰）

8 - 希瓦·纳瓦尔（印度）

中国、乌克兰、韩国、巴基斯坦收获2024年巴黎奥运会席位

战报：2022年开罗射击世锦赛：刘锦尧上演惊天大逆转，中国选手斩获男子10米气手枪冠、亚军

中国选手刘锦尧和张益梵摘得2022年开罗世锦赛男子10米气手枪金牌和银牌

2022年10月14日

男子10米气步枪最终成绩

  1. 鲁德兰克什·帕蒂尔（印度）
  2. 达尼洛·索拉佐（意大利）
  3. 盛李豪（中国）
  4. 杨皓然（中国）
  5. 基里·普利弗拉茨基（捷克）

印度、意大利、中国、捷克收获2024年巴黎奥运会席位

战报：2022年卡罗射击世锦赛：男子10米气步枪盛李豪摘铜，中国队收获1张巴黎奥运会入场券

美国选手艾丽森·薇兹
照片出自： 2021 Getty Images

女子10米气步枪最终成绩

  1. 艾丽森·薇兹（美国）
  2. 黄雨婷（中国）
  3. 张雨（中国）
  4. 朱莉娅·皮奥特洛夫斯卡（波兰）
  5. 金智贤（韩国）

美国、中国、波兰、韩国收获2024年巴黎奥运会席位

战报：2022年开罗射击世锦赛：美国选手薇兹女子10米气步枪夺冠，黄雨婷、张雨位列亚季军

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