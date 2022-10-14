2022年开罗射击世锦赛：奖牌榜更新

2022年步枪/手枪射击世锦赛将于10月12日至25日在埃及首都开罗举行。本届赛事为2024年巴黎奥运会资格赛赛事，将会在8个个人项目当中诞生32个奥运席位。通过本文了解精英组各项目奖牌归属以及奥运席位获取情况。