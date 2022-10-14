2022年开罗射击世锦赛：奖牌榜更新

2022年10月15日
男子10米气手枪最终成绩
1 - 刘锦尧（中国）
2 - 张益梵（中国）
3 - 帕夫洛·科洛斯蒂洛夫（乌克兰）
4 - Lee Wonho（韩国）
5 - 张博文（中国）
6 - 古尔法姆·约瑟夫（巴基斯坦）
7 - 维克多·班金（乌克兰）
8 - 希瓦·纳瓦尔（印度）
中国、乌克兰、韩国、巴基斯坦收获2024年巴黎奥运会席位
战报：2022年开罗射击世锦赛：刘锦尧上演惊天大逆转，中国选手斩获男子10米气手枪冠、亚军
中国选手刘锦尧和张益梵摘得2022年开罗世锦赛男子10米气手枪金牌和银牌
2022年10月14日
男子10米气步枪最终成绩
- 鲁德兰克什·帕蒂尔（印度）
- 达尼洛·索拉佐（意大利）
- 盛李豪（中国）
- 杨皓然（中国）
- 基里·普利弗拉茨基（捷克）
印度、意大利、中国、捷克收获2024年巴黎奥运会席位
战报：2022年卡罗射击世锦赛：男子10米气步枪盛李豪摘铜，中国队收获1张巴黎奥运会入场券
美国选手艾丽森·薇兹
照片出自： 2021 Getty Images
女子10米气步枪最终成绩
- 艾丽森·薇兹（美国）
- 黄雨婷（中国）
- 张雨（中国）
- 朱莉娅·皮奥特洛夫斯卡（波兰）
- 金智贤（韩国）