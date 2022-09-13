2022年ISA世界冲浪运动会：前瞻、赛程、焦点名将以及观赛指南

2024年巴黎奥运会冲浪比赛正在慢慢朝我们走来。

巴黎奥运会首批冲浪比赛参赛席位将在2022年ISA世界冲浪运动会上找到它们的主人。本届赛事将于9月16至24日在美国加州的亨廷顿海滩举行。

本届世界冲浪运动会收获总分最多的男子、女子队伍将会为各自所属NOC斩获1个奥运席位。和奥运会席位直接挂钩，这在该赛事历史上是第一次。

国际冲浪联合会主席费尔南多·阿圭雷在接受采访时表示：“由于2022年世界冲浪运动会上排名最高的男子队伍和女子队伍将会分别收获奥运席位，因此备受期待的ISA世界团体冠军奖杯的争夺将会比以往更加激烈。”

在本届赛事上收获团体席位的NOC在原本最多只能获得2个奥运席位的基础上额外增加奥运席位数量，因此本届世界冲浪运动会竞争的激烈程度绝对可以称得上是史诗级。

本届赛事吸引来自51个国家和地区的247位运动员参赛，他们当中包括奥运冠军伊塔洛·费雷拉、三届世界冲浪运动会冠军得主莎莉·菲茨吉本斯、奥运银牌得主五十岚·卡诺亚以及铜牌得主都筑有梦路。您可以通过Olympics.com全程关注巴黎奥运会首个冲浪席位的诞生过程。

但是在此之前，可以先通过本文了解2022年ISA世界冲浪运动会的相关信息，包括赛程、焦点名将等等。

延伸阅读：通往巴黎2024之路：冲浪奥运资格体系详解

2022年ISA世界冲浪运动会：值得关注的男子运动员

2020年东京奥运会上，冲浪运动完成了奥运首秀，巴西名将伊塔洛·费雷拉夺得男子组冠军。本届世界冲浪运动会上，费雷拉无疑将是观众瞩目的焦点。

28岁的费雷拉参加了2019年世界冲浪运动会，当时生涯首夺该赛事冠军。目前世界排名第二的他本赛季尚未登上过领奖台，因此他对于在本届冲浪运动会上斩获奖牌非常期待。

在亨廷顿海滩附近出生的日本名将五十岚·卡诺亚当然期待能够在“主场”拿出亮眼表现。这位奥运银牌得主将会全力以赴，力争为日本斩获巴黎奥运会席位。

同样为亨廷顿本地人的美国名将科洛赫·安迪诺本赛季在WSL冠军巡回赛上并未处在自己的最佳状态，但是他毕竟是2019年世界冲浪运动会亚军，本届赛事主场作战能否恢复水准值得关注。由他和格里芬·科里亚平托以及奈特·杨组成的美国队很有机会冲击奥运席位。

印尼选手里奥·瓦伊达今年5月和7月蝉联WSL挑战者系列赛冠军，状态不俗，值得留意。近期做出调整，将代表意大利参赛的前巴西冠军巡回赛名将杰西·门德斯也已经将目光锁定在2024年巴黎奥运会上。

2022年ISA世界冲浪运动会：值得关注的女子选手

女子组比赛中，冠军巡回赛明星选手、2021年ISA世界冲浪运动会冠军莎莉·菲茨吉本斯将力争带领年轻的澳大利亚队向巴黎奥运会席位发起冲击。

奥运银牌得主都筑有梦路和队友松田诗野以及前田マヒナ组成的日本女子冲浪队同样具备强大的实力。

巴黎奥运会东道主法国队方面，年轻的瓦希妮·菲耶罗称得上是队内明星。20岁的菲耶罗最近持外卡参加了大溪地职业赛，最终位列季军。习惯了巴黎奥运会冲浪比赛举办地特乎普欧的大浪后，她需要在亨廷顿相对较小的浪花中展示出自己同样的实力。2021年ISA世界冲浪运动会上，法国队夺得女子团体金牌，实力不可低估。

15岁的加拿大小将艾琳·布鲁克斯是女子冲浪届冉冉升起的新星。今年早些时候赢得U-16 ISA世界冲浪运动会冠军的她拥有远超其年龄的实力。最近她因为成为首位能够在冲浪板上完成前空翻和后空翻的女子运动员而火爆全网。今年8月，她在印尼举行的巴东巴东杯比赛上创造历史，成为参加该赛事的唯一一名女子运动员，同时也是该赛事历史上最年轻的参赛者。最终，她获得第四名。

2022年ISA世界冲浪运动会：赛程

具体比赛安排将根据天气预报以及天气情况实时更新。

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9月15日星期四：确定第1天比赛分组和赛程

9月16日星期五：开幕式，男子组比赛预计开赛

9月17日星期六和9月18日星期日：比赛 - 男子组

9月19日星期一：比赛 - 男子组合女子组（当天是女子组比赛首个比赛日）

9月20日星期二至9月23日星期五：比赛 - 男子组和女子组

9月24日星期六：决赛日 - 男子组和女子组