2022年女排世锦赛：胜日本！中国女排喜提三连胜

本届女子排球世锦赛共有24支球队参赛，所有球队首先分成4个小组进行单循环赛，分组情况如下：

A组 – 荷兰、 意大利、 比利时、 波多黎各、 喀麦隆、 肯尼亚

B组 – 波兰、 土耳其、 多米尼克、韩国、 泰国、 克罗地亚

C组 – 美国、 塞尔维亚、 德国、 保加利亚、 加拿大、 哈萨克斯坦

D组 – 巴西、 中国、 日本、 哥伦比亚、 阿根廷、 捷克

首轮比赛3-0击败阿根廷队，第二轮以相同比分击败世锦赛新军哥伦比亚的中国女排在今天迎来了日本女排的挑战，日本队和中国队战绩相同均为两战两胜。

本场比赛，中国队的首发名单和上一场对阵哥伦比亚队时相同：

主攻：李盈莹、王云蕗；副攻：袁心玥、王媛媛；二传：刁琳宇；接应：龚翔宇；自由人：王梦洁

首局比赛中，双方之间的争夺非常激烈。中国队开局进入状态很快，取得了7-4的领先。日本队随后在中局阶段一度反超了比分。中国队暂停之后稳住了阵脚，再度取得领先并在局末阶段24-23率先拿到局点，但是未能抓住机会。此后双方战成25平、26平，争夺进入白热化。关键时刻王云蕗首先扣球得分，之后和袁心玥双人拦网成功，帮助中国队28-26拔得头筹。

拿下首局后的中国女排士气大振，在第二局比赛中开局不久后就取得了领先，而且优势越来越大，一度来到18-8。局末日本队稍作抵抗之后，李盈莹、龚翔宇、王云蕗连续得分，帮助中国队以25-17拿下第二局。

第三局比赛中，背水一战的日本队打得颇为顽强，双方比分胶着上涨，平分多次出现。局末阶段，双方争夺极为激烈。日本队连续进攻得手加上李盈莹触网，日本队23-20领先。但是此后王媛媛挺身而出，凭借扣球和单人拦网连得两分后，李盈莹扣球得手，将比分扮成23平。之后一球，中国队在化解日本队几次攻势后由龚翔宇扣球得手，24-23领先拿到赛点。此后日本队凭借一波短平快和一个罚球直接得分反超。李盈莹4号位扣球再得手，扳成25平。此后中国队两度落后两度扳平后，凭借日本队的扣球出界以及王云蕗的拦网得分最终以29-27拿下第三局，总比分3-0赢得比赛的胜利。

赢下日本队后，中国女排在本届世锦赛上已经取得三连胜，暂列B组第一名。

整场比赛，中国队在多项数据上领先日本队：扣球56比53领先、拦网11比2领先、发球得分4比1领先。失误送分方面，中国队送出14分，而对手送出11分。

李盈莹砍下19分再度成为中国女排的得分王。王媛媛和王云蕗分别得到13分和11分。

本周四中国队获得宝贵的休息时间，将于周五迎来小组队第四个对手——捷克队。