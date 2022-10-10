2022年女排世锦赛：四分之一决赛前瞻

2022年女排世锦赛在荷兰和波兰两国举行，经历为期17天的两个阶段小组赛的争夺后，参加淘汰赛阶段比赛的八支球队已经于上周日全部产生，四分之一决赛交锋也随之出炉。

2022年女排世锦赛四分之一决赛交锋：

意大利vs中国

美国vs土耳其

巴西vs日本

塞尔维亚vs波兰

塞尔维亚女排庆祝本届世锦赛上战胜奥运冠军美国队 照片出自： FIVB

2022年女排世锦赛阶段总结

至今为止，世锦赛卫冕冠军塞尔维亚队在本届赛事上9战9胜，其中包括在小组赛阶段提前上演的世界冠军vs奥运冠军的巅峰对决中3-0大胜美国队。

在2020年东京奥运会女排赛会得分王（8场比赛砍下192分）、女排扣球速度世界纪录（110.3公里/小时）保持者蒂亚娜·博斯科维奇的带领下，现世界排名第三的塞尔维亚女排在本届世锦赛上取得全胜的同时只输掉了2局。

四分之一决赛中，塞尔维亚队将和东道主之一的波兰队争夺一个半决赛席位。世界排名第10的波兰队在第二阶段小组赛中3-0击败了强大的美国队，给人留下了深刻的印象。状态正佳的玛格达莱娜·斯蒂亚克是波兰队本届世锦赛取得不俗战绩的关键。

本届世锦赛上，斯蒂亚克是唯二的两位得分达到200分的球员之一，另一位球员是比利时队的布里特·赫尔伯茨。砍下222分的赫尔伯茨是本届赛事目前为止的得分王。但是比利时队在收官战中0-3不敌中国队，无缘八强。

此前的两场失利给力争重新夺回世界冠军头衔的美国队敲响了警钟，四分之一决赛。世界排名第四的美国队将和世界排名第七的土耳其队争夺一个半决赛席位。

中国女排庆祝得分 照片出自： volleyballworld.com

本届世锦赛两阶段小组赛各输一场（第一阶段负巴西，第二阶段负意大利）的中国女排最后一个锁定八强席位，将和意大利队争夺半决赛入场券。

双方此前的4次交锋中，两队各胜2场战成平手。

2020年东京奥运会小组赛中，中国女排3-0获胜。今年女排世联赛小组赛上，中国队以3-1击败了阵容不整的意大利队。

双方在世联赛四分之一决赛中再度相遇，面对强力接应埃格努归来的意大利队，中国女排经过顽强抵抗仍以1-3失利，那场比赛中埃格努个人独得36分，可谓凭借一己之力击败了中国女排。而意大利队最终也摘得了今年女排世联赛的冠军。

本届世锦赛上，中国队和意大利队在第二阶段小组赛中交手一次，中国队0-3失利。

巴西女排险胜意大利队后兴奋合影 照片出自： FIVB

5次夺得奥运会奖牌、包括2次夺金的巴西女排此前从未赢得过世锦赛冠军。本届世锦赛仅输一场的巴西队（第一阶段小组赛输给日本队）目前世界排名第2。她们在第二阶段小组赛的强势表现已经证明，她们有机会在本届世锦赛上创造历史。

世界排名第一的意大利女排在本届赛事中遭遇的唯一一场失利就出自巴西队之手。那场比赛中意大利队的明星选手埃格努狂砍37分，但是巴西队最终仍以3-2力克强劲对手。

四分之一决赛中，状态正佳的巴西队将和日本队争夺一个四强席位。排名世界第六的日本女排在本届赛事上7胜2负，同样战绩不俗。输掉的两场比赛对手分别是中国队和意大利队。

2022年女排世锦赛四分之一决赛比赛时间

四分之一决赛将于10月11日在荷兰的阿帕多恩和波兰的格利维采进行。

半决赛将于10月12日和13日进行，每天进行一场。

铜牌赛和金牌赛将于10月15日进行。

本届世锦赛是否会产生2024年巴黎奥运会女排席位？

本届世锦赛上不会直接产生巴黎奥运会女排赛事席位。

法国队作为东道主已经锁定了巴黎奥运会女排的参赛席位。剩余的11个奥运席位当中，6个席位将会将会通过2023年9月-10月间举行的三场资格赛确定。

另外5个席位将会通过2024年6月的国际排联世界排名确定。

*男排同理

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2022年女排世锦赛淘汰赛赛程

所有时间均为中欧时间（北京时间换算需+6小时）