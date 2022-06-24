2022年FINA世锦赛第7天综述：张雨霏收获第三铜，中国花游队斩获第四金

第19届FINA世锦赛在匈牙利首都布达佩斯进行的如火如荼，6月24日进行了多个游泳项目的预赛、半决赛以及奖牌赛的争夺，与此同时花样游泳赛场也有奖牌诞生。

通过本文了解2022年世锦赛第7日比赛动态。

花样游泳集体自由自选：中国队斩获第四金

今天，国际泳联第19届游泳世锦赛结束了花样游泳集体自由自选决赛的争夺，中国高质量演绎了自己的节目《巾帼英雄》，最终以96.7000的分夺得冠军。乌克兰队（95.0000）和日本队（93.1333）分列亚军和季军。

这是中国花样游泳队在本届世锦赛上获得的第五枚奖牌，也是第四枚金牌。

此前王柳懿/王芊懿姐妹斩获了双人自由自选和技术自选金牌，中国队夺得集体技术自选冠军。石浩玙/张依瑶收获混双技术自选铜牌。

索斯特罗姆和亨尼克庆祝夺得女子50米蝶泳奖牌 照片出自： 2022 Getty Images

女子50米蝶泳：张雨霏收获赛事第三枚铜牌，索斯特罗姆重返最高领奖台

此项目非奥运会竞赛项目，但是运动员丝毫没有因此而忽视这个项目。参加本场比赛的名将包括该项目世界纪录（24秒43）保持者瑞典名将索斯特罗姆，本届赛事女子100蝶冠军美国选手托瑞·胡斯克，中国名将张雨霏等等。

决赛开始后，法国选手亨尼克取得领先，但是索斯特罗姆、张雨霏、奥斯曼追的很紧。最后时刻，索斯特罗姆第一个到达，以24秒95摘得金牌，亨尼克收获银牌，成绩为25秒31，张雨霏位居第三，成绩为25秒32。

值得一提的是，在女子200米和100米蝶泳多次登上国际大赛领奖台的张雨霏此前从未晋级过世锦赛的50米蝶泳决赛，今天第一次晋级决赛就登上了领奖台，实现了自己运动生涯的一个突破。

赛后索斯特罗姆在接受采访时表示：“很开心这次来到布达佩斯参赛，能够再夺金牌的感觉太好了。看台上有很多我的粉丝，我相信在接下来的50米自由泳半决赛中他们会继续为我加油。”

张雨霏摘得本届赛事个人第三枚铜牌 照片出自： 2022 Getty Images

其它决赛奖牌获得者一览

男子50米自由泳

1 - 本杰明·普劳德（英国）- 21秒23

2 - 迈克尔·安德鲁（美国）- 21秒41

3 - 马克西姆·格鲁塞特（法国）- 21秒57

男子100米蝶泳

1 - 克里斯托弗·米拉克（匈牙利）- 50秒14

2 - 水沼尚辉（日本）- 50秒94

3 - 约书亚·爱德华斯（加拿大） - 50秒97

女子200米仰泳

1 - 凯莉·麦基翁（澳大利亚）- 2分05秒08

2 - 弗伊比·贝孔（美国）- 2分05秒12

3 - 瑞安·怀特（美国）- 2分06秒96