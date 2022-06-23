2022年FINA世锦赛第6天综述：王柳懿/王芊懿再夺金

第19届FINA世锦赛在匈牙利首都布达佩斯进行的如火如荼，6月23日进行了多个游泳项目的预赛、半决赛以及奖牌赛的争夺，与此同时花样游泳赛场也有奖牌诞生。

通过本文了解2022年世锦赛第6日比赛动态。

花样游泳女子双人自由自选：王柳懿/王芊懿再登最高领奖台

共有12对组合参加了今天下午的决赛。中国组合王柳懿/王芊懿在该项目预赛中以94.5667分位居第一。决赛中，中国双胞胎组合第九位出场，最终以95.5667分获得冠军。乌克兰的阿列克谢娃姐妹以94.1667分收获银牌，奥地利的亚历山德里姐妹以92.8000分位列季军，这一结果和双人技术自选项目完全相同。

这枚金牌也是王柳懿/王芊懿姐妹在本届赛事上摘得的第3枚金牌，赛后接受新华社采访时，姐姐王柳懿表示：“能够为花样游泳队拿下第三枚金牌，感觉很开心，也很激动。教练的帮助和队友的关心给了我们很大的动力。我们克服了疲劳和各种困难，今天完成得非常不错，对自己的表现还是满意的。”

妹妹王芊懿补充道：“这次世锦赛我们第一次兼项双人和集体，感觉压力还是有点大的。今天在有点疲劳的状态下，我们能够顶过这个压力，感觉很开心。”妹妹王芊懿说。

莫莉·奥卡拉汉赢得女子100米自由泳冠军 照片出自： 2022 Getty Images

女子100米自由泳：莫莉·奥卡拉汉摘金

决赛开始后，美国选手胡斯克和库尔赞出发反应速度最快。前50米胡斯克领跑，瑞典名将索斯特罗姆在身后紧紧跟随，并在50米转身后完成反超。此后，胡斯克奋起直追，在75米时一度再次占据领先位置。但是最终，澳大利亚选手奥卡拉汉后来者居上，第一个触壁，摘得金牌归，成绩为52秒67。索斯特罗姆52秒80位居次席，胡斯克52秒92收获铜牌。中国选手程玉洁53秒58位列第5。

奥卡拉汉赛后激动的表示：“我太开心了，都不知道说什么了。这次参赛对我来说其实就是积攒经验，根本没有想到过夺冠。但是最终我比的很精彩。想着现在自己已经是世界冠军了，这感觉挺奇怪的。今天比赛前我特别紧张，应该是最紧张的一次，我的腿一直在抖。”

美国名将莉莉·金生涯首夺女子200米蛙泳金牌 照片出自： 2022 Getty Images

女子200米蛙泳：莉莉·金夺金

决赛中，美国名将莉莉·金出发即占据领先，在最后一个转身后，她被队友道格拉斯超越，她的排名一度跌落到第五。最后时刻，两位美国选手在中间泳道的争夺极为激烈，莉莉·金最终夺魁，成绩为2分22秒41。澳大利亚选手詹娜·斯特劳奇2分23秒04位居次席，道格拉斯2分23秒20收获铜牌。

莉莉·金赛后表示：“我从未觉得自己落后很多，一直专注在比赛中。我知道这个成绩并不是自己最好的成绩，但这是我生涯第一枚200米蛙泳金牌，我很兴奋。”

美国名将墨菲拍水庆祝胜利 照片出自： 2022 Getty Images

其它比赛方面，美国名将瑞恩·墨菲摘得男子200米仰泳金牌，成绩为1分54秒52，英国选手格林班克1分55秒16收获银牌，美国选手沙恩·卡萨斯1分55秒35收获铜牌。

澳大利亚选手扎克·斯图布莱蒂以2分07秒07的成绩摘得男子200米蛙泳金牌，日本选手花车优摘得银牌成绩为2分08秒38，瑞典选手埃里克·佩尔森2分08秒38收获铜牌。

男子4x200米自由泳接力项目，美国队以7分00秒24的成绩夺冠，澳大利亚位居第二，成绩为3分03秒50，英国队第三，成绩为7分04秒00。