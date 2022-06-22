2022年FINA世锦赛第5天综述：张雨霏200蝶摘铜，马尔尚加冕全能王

第19届FINA世锦赛在匈牙利首都布达佩斯进行的如火如荼，6月22日进行了多个游泳项目的预赛、半决赛以及奖牌赛的争夺，与此同时花样游泳赛场也有奖牌诞生。

通过本文了解2022年世锦赛第5日比赛动态。

张雨霏在200米蝶泳决赛中 照片出自： 2022 Getty Images

女子200米蝶泳：张雨霏摘铜，麦金托什再刷世界青年纪录

2020年东京奥运会女子200米蝶泳冠军张雨霏在本届世锦赛上并未处在最佳状态，斩获100米蝶泳铜牌的中国名将在200米蝶泳项目上以预赛第6、半决赛第5的成绩锁定了今天的决赛席位。

决赛中，张雨霏前程领先，后期被反超一度不在前三之列。最终，她凭借最后时刻的顽强一搏以2分06秒32收获铜牌。加拿大选手麦金托什夺冠，成绩为2分05秒20， 这个成绩再度刷新了世界青年纪录；美国选手弗里金格收获银牌，成绩为2分06秒08。

赛后，张雨霏在混合采访区接受了Olympics.com前线记者的采访，分享了自己在本届赛事上的感受。她表示：“去年奥运会上我得到了金牌，所以这次参加布达佩斯世锦赛我是有压力的，而且之前的训练也不是特别系统。今天决赛之前，我的目标就是尽量能够站上领奖台，如果可以的话，我希望可以得到金牌。但是，确实，不系统训练是不行的。经过今年、明年、后年的世界大赛，我一定会把我的愿望达成。

东京奥运会上斩获2金2银之后，张雨霏一跃成为中国游泳队的新领军人。在被问到成为瞩目焦点对她而言是压力还是动力的时候，张雨霏说道：“所有人都看着我，所以我这次真的很有压力。这场200米蝶泳之前，我经过了大概四天的心理斗争，跟教练商量了很多，他也是在不断开导我放下包袱。我认为这是得到冠军之后的必经之路吧。我会尽力把这条路走好，走稳，争取让我的运动生涯更长。”

大卫·波波维奇庆祝男子100米自由泳夺冠 照片出自： 2022 Getty Images

男子100米自由泳：大卫·波波维奇收获100/200米自由泳双冠

该项目奥运冠军以及世锦赛两连冠得主卡莱布·德雷塞尔今天宣布因伤退出了本届世锦赛余下比赛的争夺后，所有人的目光都聚焦到本届世锦赛男子200米自由泳冠军、罗马尼亚选手大卫·波波维奇身上。

本场比赛竞争激烈，四位选手的完赛成绩在47秒-48秒之间。最终，波波维奇以0.06秒的优势率先触壁，摘得冠军，成绩为47秒58。法国选手马克西姆·格鲁塞特47秒64收获银牌，加拿大选手约书亚·林多·爱德华斯47秒71收获铜牌。

赛后，波波维奇在接受采访时表示：“我觉得200米冠军可能更让我感到自豪一些，接下来我们会分析我的表现，看看哪里有进步，哪里做的更好了。前方还要很长的路要走。”

“夺得两冠感觉太好了，我觉得脖子上挂着两枚金牌回家的话，这奖牌有点沉。”

“比赛结束后看到我的成绩时，我的第一反应就是，这个成绩和查尔默斯里约夺冠成绩一样。但是这并非我的最好成绩，半决赛我游得更快。但是这场决赛显然更艰难一点，因为我更疲劳，更紧张了。希望德雷塞尔一切顺利，早日强势归来。”

加拿大名将凯莉·马赛摘得女子50米仰泳冠军 照片出自： 2022 Getty Images

女子50米仰泳：凯莉·马塞夺冠

在本场决赛中东京奥运会女子仰泳双冠王澳大利亚选手凯莉·麦基翁在出发后短暂领先后就被其它多位选手超越。最终加拿大选手凯莉·马塞以27秒31的成绩夺冠，美国选手凯瑟琳·贝尔科夫27秒39摘银，法国选手安娜莉亚·皮格里27秒40摘铜。

赛后，回顾夺冠过程时，马塞说道：“50米比赛很有意思，参加比赛而且只游一趟就能完赛这感觉太好了。比赛进行的非常快，比赛中我的注意力全部放在触壁上。比赛结果取决于小细节，我就全程盯着旗子，然后争取尽可能第一个到达。”

法国全能王莱昂·马尔尚 照片出自： 2022 Getty Images

男子200米个人混合泳：马尔尚包揽男子个人混合泳两金

虽然东京奥运会冠军汪顺止步半决赛，但是本场决赛依旧星光熠熠，包括美国名将蔡斯·卡利什、卡尔森·福斯特、日本选手濑户大也以及法国选手莱昂·马尔尚。

决赛中，马尔尚凭借自由泳阶段的强势冲刺锁定冠军，成绩为1分55秒22。福斯特1分55秒71位居次席，濑户大也1分56秒22收获铜牌。

马尔尚赛后表示：“我很开心，不知道说什么好了。之前的个人第一个世界冠军头衔还没消化掉呢。今天我没有那么大压力了，因为我已经是世界冠军了。每当我想起这个事实，那种感觉真的太爽了。今天比赛很艰难，最后时刻拼得很凶。”

“今天第4道比赛显然压力更大一点，因为所有人都会注视你。但是比赛中我专注在自己的表现上，我用积极的态度去看待压力这件事。”

女子4x200米自由泳接力：美国队夺冠，中国队第四无缘奖牌

由魏因施泰恩、史密斯、莱德基、西姆斯组成的美国队全程领先，最终以7分41秒45夺冠，澳大利亚队7分43秒86位居次席，加拿大队7分44秒76收获铜牌。

该项目东京奥运会冠军中国队此次派出汤慕涵、李冰洁、艾衍含以及杨浚瑄参赛，最终以7分45秒72位列第四。