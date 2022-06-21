2022年FINA世锦赛第4天综述：女子200自杨浚瑄夺金、汤慕涵摘铜；中国花游斩获女子集体技术自选冠军

第19届FINA世锦赛在匈牙利首都布达佩斯进行的如火如荼，6月21日进行了多个游泳项目的预赛、半决赛以及奖牌赛的争夺，与此同时花样游泳赛场也有奖牌诞生。

通过本文了解2022年世锦赛第4日比赛动态。

女子200米自由泳：杨浚瑄夺金创造历史，汤慕涵摘铜

女子200米自由泳决赛带来惊喜，中国选手杨浚瑄携队友汤慕涵登上领奖台。

决赛枪响后，杨浚瑄反应速度最快，但是前50米处于领先的是加拿大选手泰勒·鲁克。100米转身前，杨浚瑄开始领先，将鲁克压在身后。

150米转身后，杨浚瑄依旧领先，澳大利亚选手奥莉·奥卡拉汉冲了上来，排在第二位。最后25米，杨浚瑄保住了优势，第一个触壁，夺冠成绩位1分54秒92，奥卡拉汉位居亚军，成绩为1分55秒22。汤慕涵凭借最后时刻的冲刺锁定第三，成绩为1分56秒25。

杨浚瑄为中国队赢得了本届世锦赛游泳项目的首枚金牌，她也成为首位赢得世锦赛女子200米自由泳金牌的中国运动员。

中国花游队赢得本届世锦赛第2金——女子集体技术自选金牌 照片出自： 2022 Getty Images

花样游泳集体技术自选：中国队再登最高领奖台

在第19届游泳世锦赛花样游泳集体技术自选决赛中，中国队以94.7202分斩获冠军，首次问鼎世锦赛该项目桂冠，日本队和意大利队分获亚军和季军。

本场决赛，中国队派出的阵容包括常昊、冯雨、王赐月、王柳懿、王芊懿、向玢璇、肖雁宁、张雅怡8名选手，其中双胞胎姐妹花王柳懿、王芊懿在前天摘得了双人技术自选金牌。在今天参加集体技术自选决赛前，她们刚刚以第一名的成绩完成双人自由自选预赛。

在集体技术自选预赛中，中国队得到94.0039分，位列所有队伍中的首位。决赛中，中国队在12支队伍中第七位出场，在《我爱你中国》的乐曲中完成了一套难度和优雅并存同时又包含中国文化特色的节目，成功登顶。亚军日本队和季军意大利队的分数分别是92.2261分和91.0191分。

赛后，中国花游队教练组组长张晓欢在接受新华社采访时表示：“今天（夺得）集体这块金牌是创造历史的一刻。2017年世锦赛上我们在非奥集体项目上拿过冠军，但在奥运集体项目上我们以前从来没拿过金牌。这是中国花游队自1983年建队以来，在奥运集体项目上取得的历史性突破。”

“我们的对手就是自己。我要求队员做好自己，全力以赴。今天我们把在新老交替、最困难的这七个月里艰苦训练的成果展示出来，对得起过去这段时间的努力。”

米拉克在比赛中的英姿 照片出自： 2022 Getty Images

男子200米蝶泳：主场英雄克里斯托弗·米拉克刷新世界纪录

本场决赛之前，该项目世界纪录是由米拉克自己保持的1分50秒73, 身为奥运冠军的他在2019年世锦赛上创造了该纪录。

比赛开始后，日本选手本多灯反应最快率先入水。但是50米转身时米拉克已经奠定了巨大优势，引主场观众欢呼。此时的他在世界纪录线以内。

100米转身时，米拉克已经领先第二名一个身位，领先第二名英国选手詹姆斯·盖伊优势达到1.5秒。

150米转身时，米拉克领先世界纪录很多，现场观众开始齐声呐喊为他创造历史加油打气。

最终，他以1分50秒34第一个抵达终点，虽然没有游进1分50秒，但是依旧刷新了世界纪录。

赛后米拉克在混采区接受采访时说道：“这是我的家，这个泳池属于我，第4泳道属于我。今天有4000位观众在这里看我比赛。我不能让他们失望。”

鲍比·芬克夺得男子800米自由泳冠军 照片出自： 2022 Getty Images

男子800米自由泳：奥运冠军鲍比·芬克力挽狂澜摘得冠军

美国奥运冠军鲍比·芬克凭借最后25米的强力冲刺扭转了占据，以7分39秒36的成绩夺冠。德国选手弗洛里安·维尔布罗克7分39秒63位列亚军，乌克兰选手米克海洛·罗曼楚克收获铜牌，成绩为7分40秒05。

赛后接受采访时，芬克表示：“400米之后开始发力是我根据比赛局面制定的计划，因为对手越游越快，我必须要跟上他们才行，为我擅长的最后冲刺做好准备。”

“决赛开始前我特别紧张，当时感觉压力特别大，尤其是去年参加了东京奥运会，现在大家对我的期望很高，能够最终德冠我很开心。比赛中当我看到自己距离领先的选手越来越近时，我就会感到动力越来越强。可能我更喜欢扮演猎人角色吧，我觉得这种游法很有乐趣。比赛中我确实找了找罗曼楚克的位置，因为他领先很多。我心里必须清楚他的位置，才能有机会去超越他。最终我坚持了下来，在最后50米完成了对他的超越。”

美国选手尼克·芬克斩获男子50米蛙泳冠军 照片出自： 2022 Getty Images

男子50米蛙泳：蛙王皮蒂缺席，尼克·芬克摘得男子50米蛙泳冠军

在英国“蛙王”亚当·皮蒂缺席的情况下，美国选手尼克·芬克和迈克尔·安德鲁以及刚刚赢得男子100米蛙泳冠军的意大利新星尼科洛·马丁内吉被视为夺冠热门。

比赛开始后安德鲁抢得先机，但是后期被马丁内吉和芬克反超，最终芬克以26秒45的成绩夺冠，马丁内吉摘银成绩为26秒48， 安德鲁斩获铜牌成绩为26秒72。

芬克赛后透露道：“比赛中我没有看到其它选手，我就摸黑游，对于到底发生了什么一点概念都没有。我的比赛战术就是冲，整场比赛中我贯彻的很彻底。”

美国队轻松斩获男女混合4x100米接力冠军 照片出自： 2022 Getty Images

男女混合4x100米混合泳：美国队绝对优势夺冠

该项目在2020年东京奥运会上完成了奥运首秀，当时英国队摘得金牌，中国队收获银牌，澳大利亚带走铜牌。

今天的决赛中，英国队因为亚当·皮蒂的缺席实力大减。由阿姆斯特朗、尼克·芬克、胡斯克以及库尔赞组成的美国队凭借强势表现以3分38秒79的成绩夺得冠军，领先第二名澳大利亚队将近3秒，澳大利亚队成绩为3分41秒34。荷兰队3分41秒54位居季军。英国队3分41秒65排在第四。

由徐嘉余、闫子贝、张雨霏、程玉洁组成的中国队成绩为3分43秒55，位列第6。

张雨霏能否在女子200米蝶泳决赛中将个人状态调整至最佳值得期待 照片出自： 2022 Getty Images

其它比赛：张雨霏晋级女子200蝶决赛，汪顺无缘男子200混决赛

中国名将张雨霏在今天参加了自己主项女子200米蝶泳预赛和半决赛的争夺，成绩分别是2分09秒21和2分07秒76，这个成绩距离她东京奥运会夺冠成绩2分03秒86有很大差距。已经获得该项目室内世锦赛和奥运会冠军的张雨霏明天将向该项目冠军发起冲击，争取实现该项目冠军大满贯。

男子200米个人混合泳奥运冠军汪顺在今天预赛和半决赛的表现和个人最佳水准相去甚远（东京奥运会夺冠成绩为1分55秒00）。预赛1分59秒01的成绩位列第15位。惊险晋级后，他在半决赛中的成绩仅为2分01秒35，在所有选手中垫底，无缘决赛。同时争夺该项目大满贯的梦想破灭。