2022年FINA世锦赛第3天综述：切孔刷新男子100米仰泳世界纪录，中国花游组合摘铜

第19届FINA世锦赛在匈牙利首都布达佩斯进行的如火如荼，6月20日进行了多个游泳项目的预赛、半决赛以及奖牌赛的争夺，与此同时花样游泳赛场也有奖牌诞生。

通过本文了解2022年世锦赛第3日比赛动态。

男子100米仰泳：意大利新星托马斯·切孔刷新世界纪录

今晚的男子100米仰泳决赛中见证了本届世锦赛上的第一个世界纪录刷新瞬间，今晚之前，该项目世界纪录是由美国选手莱恩·墨菲保持的51秒85，赛会纪录则是克里斯图在半决赛中创造的52秒09。

本场决赛中，墨菲出发反应时间最快，最初的50米处于领先位置。在最后25米时，他依然以微弱优势领先意大利选手托马斯·切孔。但是最终意大利人凭借强有力的冲刺率先触壁，创造了历史，成绩为51秒60。墨菲的成绩为51秒97位居亚军，另外一位美国选手亨特·阿姆斯特朗位居第三，成绩为51秒98。

赛后切孔接受采访时兴奋的表示：“我无语了，太开心了。今天的对手可是有里约奥运会冠军啊。昨天晚间的半决赛我已经表现的不错了，可能差点运气吧。我知道自己能够很轻松游进51秒80。今天上午我休息了一下，心情很平静，我知道自己今天一定要表现的和昨天一样才行，为最后15秒保留体力。至于世界纪录，整个意大利也就4-5个运动员创造过，这不是一件容易的事情，今天我迈出了重要的一步。”

凯蒂·莱德基庆祝收获生涯世锦赛第17冠 照片出自： 2022 Getty Images

女子1500米自由泳：凯蒂·莱德基斩获生涯第15枚世锦赛金牌

今天的女子1500米决赛是美国举行凯蒂·莱德基的独角戏，身为奥运会该项目历史首金得主的她以15分30秒15的成绩轻松夺冠，摘得个人生涯世锦赛第17冠。她的队友凯蒂·格里姆斯以15分44秒89的成绩摘得银牌，澳大利亚选手拉尼·帕里斯特收获铜牌，成绩为15分48秒96。

赛后莱德基在接受采访时表示：“太美妙了，奥运会的时候我们就锁定了冠亚军，现在我们复制了这个成绩。希望未来我们能把这样的表现变成一种传统。”

谈到如何长年保持如此高水平时，莱德基表示：“需要很多努力和工作，其实就是要照顾好自己，无论在泳池内还是泳池外，都要做正确的事情，这样才能有一个较长的运动生涯。”

意大利小将皮拉托夺冠后喜极而泣 照片出自： 2022 Getty Images

女子100米蛙泳：皮拉托斩获意大利今晚第二金

该项目美国名将、里约奥运会冠军莉莉·金在半决赛中表现不理想，最终因为队友安妮·拉佐尔成绩被取消才惊险晋级决赛。

决赛中，意大利选手贝内德塔·皮拉托以1分05秒93的成绩率先撞线，夺得冠军。德国选手安娜·艾伦德特以0.05秒之差位居亚军。立陶宛选手鲁塔·梅鲁蒂特位列第三，成绩为1分06秒02。莉莉·金位列第四，成绩为1分06秒07。

比赛结束后，17岁皮拉托早已激动的留下了眼泪，她不敢相信自己成为世界冠军的事实。赛后采访中她表示：“我太开心了，这是我的梦想，今晚梦想成真了。”

罗马尼亚小将大卫·波波维奇庆祝夺得男子200米自由泳金牌 照片出自： 2022 Getty Images

男子200米自由泳：波波维奇刷以刷新青年世界纪录成绩夺冠

参加本场决赛的名将包括该项目东京奥运会冠军托马斯·迪恩（英国）、前世界青年纪录保持者黄善宇（韩国）以及17岁的罗马尼亚新星，大卫·波波维奇。

决赛中，黄善宇出发反应最快，在前50米领跑。50秒转身后，奥运冠军迪恩抢过领先位置。100米过后，迪恩的领先位置没有变化，他的成绩也依旧在世界纪录先之内，但是后面的波波维奇已经开始加速，并在150米过程中完成反超并建立起超过1秒的优势。最后50米，波波维奇的领先已经达到一个身位，最终他以1分43秒21的成绩夺得冠军，继半决赛后再次刷新了该项目世界青年纪录。

赛后采访中，波波维奇表示：“我真的太累了，但是结果很棒。比赛中我知道自己爱的人在家中关注着我的比赛，他们相信我，这就是我的动力源泉。接下来我要好好休息一下，比赛任务还没完，我还有100米自由泳比赛要比。”

雷根·史密斯在女子100米仰泳决赛中出发瞬间 照片出自： 2022 Getty Images

女子100米仰泳：史密斯终结马赛三连冠梦想

参加本场决赛的名将包括该项目世锦赛两连冠得主、东京奥运会亚军凯莉·马赛（加拿大）、2019年世锦赛女子200米仰泳冠军、东京奥运会100米仰泳季军、美国名将雷根·史密斯。中国选手万乐天和彭旭玮也入围决赛。

决赛中，马赛出发后领先，史密斯在转身前完成超越。最后25米，史密斯、马赛以及库尔赞之间的争夺异常激烈，史密斯最终率先触壁，成绩为58秒22，马赛位居亚军成绩为58秒40，库尔赞第三，成绩为58秒67。万乐天59秒77位居第四，彭旭玮位列第七，成绩为1分00秒01。

赛后，史密斯表示：“这是一场精彩的比赛，我之前为美国队赢得了世青赛100米仰泳冠军，现在又赢得了世锦赛冠军。最终率先触壁，我太开心了。我觉得自己在这场比赛中表现的很好。”

石浩玙/张依瑶为中国花游队首夺该项目世锦赛奖牌 照片出自： 2022 Getty Images

花游混双技术自选：石浩玙/张依瑶创造中国花游历史

本届世锦赛花游混双技术自选决赛今天下午在布达佩斯豪约什·奥尔弗雷德游泳馆户外泳池进行。预赛排名第一的意大利组合米尼西尼/鲁杰罗以89.2685分夺冠。预赛排名第二的日本姐弟组合佐藤友花/佐藤阳太郎以86.5939分获得亚军。预赛中排名第三的石浩玙/张依瑶在决赛中第八位出场，获得86.4425分，摘得铜牌。

赛后接受新华社采访时，石浩玙赛后表示：“决赛我们完成得比预赛好很多，不只是我们各自，而是我们这个整体。我们完全发挥出自己的特点，享受这个户外赛场，享受比赛过程，享受我们两人之间惺惺相惜、非常默契的感觉。所有想要展现的东西完全展现出来了。能拿到这枚奖牌，取得这样的突破，我们非常高兴，但同时也会用平常心面对这些。对我来说，名次没有那么重要。只要我们表现出最好的自己，在这段过程中看到自己的进步，超越过去的自己就很棒，这次比赛的任务就完成了。”

张依瑶补充道：“我非常享受决赛的每一刻，享受每一个动作带给我们的快感。决赛中在意大利这对实力强劲的选手后面出场并没有给我们更多压力，我们做好自己就是最棒的。我对结果非常满意，更重要的是，我们从备赛和参赛的过程中收获得更多。”

花游女子团体自由组合决赛中，乌克兰、日本、意大利分列前三。