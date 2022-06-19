2022年FINA世锦赛第2天综述：中国花游双胞胎摘金，张雨霏女子100蝶夺铜

第19届FINA世锦赛在匈牙利首都布达佩斯进行的如火如荼，6月19日进行了多个游泳项目的预赛、半决赛以及奖牌赛的争夺，与此同时花样游泳赛场也有奖牌诞生。

通过本文了解2022年世锦赛第2日比赛动态。

花样游泳双人技术自选：双胞胎组合为中国队斩获本届世锦赛首金

本届世锦赛花样游泳双人技术自选决赛共有12对组合参赛。中国组合王柳懿/王芊懿第7个登场，表演了名为《博弈》的节目，成绩为93.7536，夺得冠军。亚军乌克兰组合马琳娜·阿莱克西娃/弗拉基斯拉娃·阿莱克西娃以及季军奥地利组合安娜-玛丽·阿莱克桑德里/艾丽妮·阿莱克桑德里同样也都是双胞胎组合。

赛后接受采访时，姐姐王柳懿表示：“能够为中国队夺得首金感到非常光荣。经过预赛后的两天准备，感觉决赛发挥得比预赛更好了，感觉很满意。”

妹妹王芊懿补充道：“我们发挥出了训练水平，分数也比预赛更高，自我评价也比预赛更好，可能是经过几场比赛后我们更享受这个舞台、更投入了。”

本届世锦赛，张雨霏并未处在最佳状态 照片出自： 2022 Getty Images

女子100米蝶泳：胡斯克强势夺冠，张雨霏摘铜

在备受中国泳迷关注的女子100米蝶泳决赛中，该项目奥运银牌得主张雨霏摘得铜牌，成绩为56秒41。

美国名将托瑞·胡斯克延续了自己在预赛和半决赛中的良好状态，在前50米的强势表现让人们对于她能否刷新世界纪录充满期待。最终，她在最后时刻后劲不足，以55秒64的成绩夺得冠军，距离世界纪录55秒48差之毫厘。法国选手玛丽·瓦泰尔以56秒14的成绩摘得银牌。

赛后接受采访时，胡斯克表示：“今天的决赛高手云集，很幸运我能够参加这场比赛。我不知道如何用言语形容现在的感觉，我很开心。这是我人生中重要的时刻。”

张雨霏在赛后接受新华社采访时说道：“决赛游到56秒41，自己还算满意。世锦赛前，我训练保持得不是很好，不像备战东京奥运会那样充分。刚到这里时感觉还可以，但预赛和半决赛两次都没游到我想要的成绩。”

“我很明白自己的训练水平，现在的结果恰恰证明不能靠运气来冲击国际大赛，要经过脚踏实地刻苦训练。这次比赛我没有百分百准备好，要怪只能怪自己。”

德雷塞尔庆祝男子50米蝶泳夺冠 照片出自： 2022 Getty Images

男子50米蝶泳：德雷塞尔斩获本届赛事个人第2金

男子50米蝶泳决赛中，所有人的目光都集中在该项目世界纪录保持者、美国名将卡莱布·德雷塞尔身上。不过本届赛事中，英国选手本杰明·普劳德以半决赛第一的身份晋级决赛，德雷塞尔的半决赛成绩只位列第三。

但是德雷塞尔专为大舞台而生，决赛中的他入水后就一发不可收拾，凭借强劲有力的划水第一个触壁，以22秒57的成绩蝉联该项目世锦赛冠军。巴西42岁老将尼克拉斯·桑托斯22秒78位居次席，另一位美国名将迈克尔·安德鲁22秒79收获铜牌。

赛后德雷塞尔表示：“我比完了本届赛事自己的第一个个人项目，现在我对于剩余的比赛感到很期待。今天我状态不错，但是表现并不完美，之前两枪也同样不完美。但是能够夺得首个个人项目冠军我很兴奋。明天我没有比赛，我需要调整好心态，为100米自由泳做好准备。我参加比赛从来不会在意奖牌数量，我所想的就是要游出自己的最快速度，仅此而已。”

意大利选手尼科洛·马丁内吉庆祝夺得男子100米蛙泳冠军 照片出自： 2022 Getty Images

男子100米蛙泳：尼科洛·马丁内吉夺金，闫子贝第5

男子蛙泳传奇巨星亚当·皮蒂因伤缺席本届世锦赛实为憾事。东京奥运会该项目铜牌得主，意大利人尼科洛·马丁内吉以半决赛第一的成绩跻身决赛。

本场决赛中，荷兰选手艾尔诺·卡明加虽然反应速度并非最快，但是凭借前半程的有力滑水，他始终占据领先位置。转身之后，尼克·芬克（美国）、马丁内吉、卡明加排在前三位。马丁内吉凭借最后时刻的冲刺率先触壁，以58秒26的成绩夺得冠军。卡明加和芬克分列2、3位，成绩分别为58秒62和58秒65。中国选手闫子贝59秒22位列第5位。

冠军马丁内吉赛后表示：“第一次参加世锦赛决赛就夺得了金牌，让我感觉有点不可思议。决赛开始前我就很有信心，赛后我和教练交流过，我觉得自己完成了他给我的赛前部署。我很开心。没有亚当·皮蒂，比赛的感觉有些不一样，但是很开心自己能够在他不在的时候占据他的宝座。”

阿莱克斯·沃尔什（右）和队友莉亚·海耶斯庆祝夺得女子200米个人混合泳冠军，后者刷新了该项目青年世界纪录 照片出自： 2022 Getty Images

女子200米个人混合泳：沃尔什强势夺冠，海耶斯刷新世界青年纪录

该项目决赛高手林立，包括该项目世界纪录保持者、主场作战的卡廷卡·霍斯祖，东京奥运会亚军阿莱克斯·沃尔什，东京奥运会3金得主凯莉·麦基翁等等。

比赛开始后，沃尔什就占据了领先位置。在仰泳阶段，面对仰泳专家麦基翁的冲击，她依旧没有让出领先位置，100米过后，领先优势已经超过1秒。最终，她轻松摘得冠军，成绩为2分07秒13。亚军凯莉·麦基翁成绩为2分08秒57，季军莉亚·海耶斯成绩为2分08秒91。16岁的海耶斯也成功刷新了该项目青年世界纪录。

中国仰泳名将徐嘉余 照片出自： 2018 Getty Images

其它项目亮点汇总

男子100米仰泳项目今天结束了预赛和半决赛的争夺。该项目世锦赛两连冠得主、中国名将徐嘉余亮相。他在预赛最后一组亮相，游出了53秒45的成绩位列同组第4，以预赛第7的成绩跻身晚间的半决赛。半决赛中，徐嘉余游出53秒49的成绩，仅位列第10，无缘决赛，三连冠梦碎。希腊选手阿波斯托洛斯·克里斯图在半决赛中以52秒09的成绩位列第一，该成绩刷新了该项目世锦赛纪录。意大利选手托马斯·切孔和美国选手亨特·阿姆斯特朗分别排在半决赛第2和第3位。

赛后接受新华社采访时，徐嘉余表示：“前两次世锦赛冠军不代表这次就一定没问题。结果在预料之中，毕竟恢复训练没多久，备战世锦赛只有3、4个月时间，积累还不够。和我最好的状态相比，目前只恢复七成功力吧。”

“以前我必须保持非常稳定的成绩，会觉得失败对我是很大的打击，现在不会，我必须尝试接受失败，然后从失败中再走出来，达到新的高峰。如果以巴黎奥运会为目标，需要看得长远一些，现在最重要的是沉淀自己。”

唐钱婷今天在女子100米蛙泳预赛和半决赛中的表现令人眼前一亮 照片出自： 2022 Getty Images

女子100米仰泳项目，美国选手瑞根·史密斯以57秒65的半决赛第一成绩跻身决赛，加拿大选手凯莉·马塞和美国选手克莱尔·库尔赞分列2、3位。两位中国选手万乐天和彭旭玮分别以半决赛第6和第7的成绩跻身决赛。

女子100米蛙泳项目，中国选手唐钱婷带来惊喜，在预赛中游出了1分05秒99的成绩位列第一位。半决赛中，她的成绩为1分05秒97，位列第三锁定决赛席位。在该项目上，有望冲击奖牌。