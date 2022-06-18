2022年FINA世锦赛第1天综述

第19届FINA世锦赛在布达佩斯开幕了！在6月18日进行了多个游泳项目的预赛、半决赛争夺，同时5个项目的冠军得主已经产生。

通过本文了解2022年世锦赛首日比赛动态。

今天晚上，男子、女子400米自由泳、男子400米个人混合泳以及男子、女子4x100米自由泳接力项目的奖牌找到了自己的主人。

女子400米自由泳项目上，美国名将、奥运7金得主凯蒂·莱德基摘得冠军。她的夺冠成绩为3分58秒15，刷新了自己保持的赛会纪录。加拿大15岁小将萨莫·麦金托什收获银牌，成绩为3分59秒39；美国名将莉亚·史密斯收获铜牌，成绩为4分02秒08。

赛后接受采访时，莱德基表示：“很开心为美国队摘得本届赛事第一金，同时莉亚也收获了一枚铜牌。这是我本周我参加的第一场比赛，现在我对其它项目更加期待了。”

“我今天感觉不错，这是我在世锦赛赛场游出的最好成绩，所以我真的很开心。这次比赛乐趣很多，有新的队友和新教练，我自己的对于世锦赛也有了新的认知。今年我的目标就是赢得金牌，在成绩上没有给自己设置目标。争取每一枪都能进步就好。”

澳大利亚选手温宁顿斩获男子400米自由泳冠军 照片出自： 2022 Getty Images

男子400米自由泳项目上，澳大利亚选手伊莱贾·温宁顿以3分41秒22的成绩摘得冠军，这个成绩为该项目历史第8好成绩。德国选手卢卡斯·马尔滕斯收获银牌，成绩为3分42秒85，巴西选手吉列尔梅·科斯塔斩获铜牌，成绩为3分43秒31。

赛后接受Olympics.com前方记者采访时，冠军温宁顿表示：“今天我的注意力没有放在成绩上，你应该也看到了我在享受这次参赛经历。这是我第一次参加世锦赛，也是奥运会之后参加的第二场国际赛事决赛。我希望好好享受过程，最终这种心态让我发挥出了自己的最好水平。”

“之前我在调整心态方面付出了很多努力，我觉得比赛到这个程度真的就是心态的较量了。今天比赛中，在还剩75米的时候我已经很确定自己将成为世界冠军了，这种享受的心态给我带来了自信。”

法国小将莱昂·马尔尚和美国名将卡利什庆祝夺冠 照片出自： 2022 Getty Images

男子400米个人混合泳项目上，以预赛第一晋级决赛的年仅20岁的法国小将莱昂·马尔尚首次参加世锦赛即摘得冠军，成绩为4分04秒28。这个成绩刷新了赛会纪录以及欧洲纪录。美国选手卡尔森·福斯特位列亚军，成绩为4分06秒56。该项目东京奥运会冠军，美国名将蔡斯·卡利什收获铜牌，成绩为4分07秒47。

马尔尚赛后表示：“今天上午我的感觉就特别好，但是我真没想到自己能够游这么快。比赛中我就是尽量让自己保持专注。这是我第一次以夺冠热门身份参加决赛，我觉得自己的表现很好，我很开心。”

德雷塞尔和队友安德鲁庆祝夺得男子4x100米接力冠军 照片出自： 2022 Getty Images

男子4x100米自由泳接力决赛中，由卡莱布·德雷塞尔领衔的美国队摘得金牌，成绩为3分09秒43，澳大利亚次之，成绩为3分10秒80， 意大利队3分10秒95摘得铜牌。

女子4x100米自由泳接力决赛中，澳大利亚摘得冠军，成绩为3分30秒95；加拿大队3分32秒15收获银牌，美国队3分32秒25带走铜牌。中国队3分35秒25位列第四。

在今晚举行的备受中国泳迷瞩目的女子100米蝶泳半决赛中，预赛成绩排在第三位的张雨霏成绩为57秒03，位列第6位。美国名将托瑞·胡斯克56秒29领跑半决赛。明晚，该项目奖牌得主将会揭晓，张雨霏能否登上领奖台值得关注。

6月19日看点

将有四个项目诞生奖牌得主，分别是：男子100米蛙泳、女子100米蝶泳、男子50米蝶泳以及女子200米个人混合泳。

另外，两届世锦赛男子100米仰泳冠军得主徐嘉余将会参加本届赛事该项目预赛和半决赛的争夺，开启自己冲击三连冠之路。